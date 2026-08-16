Φωτιά στην Κριτσά Λασιθίου – Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα στους κατοίκους

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Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής (16/8) σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Κριτσά Λασιθίου.

Ηδη ήχησε το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή να είναι σε ετοιμότητα σε περίπτωση που χρειαστεί εκκένωση.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 48 πυροσβέστες με 16 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ.

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