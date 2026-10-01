Τελεσίγραφο Τραμπ σε Γαλλία και Γερμανία: Απελευθερώστε τα αποθέματα ντίζελ αλλιώς θα απαγορεύσω τις εξαγωγές από τις ΗΠΑ

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Η κυβέρνηση Τραμπ έστειλε τελεσίγραφο στη Γερμανία και τη Γαλλία να μειώσουν τα αποθέματα ντίζελ έκτακτης ανάγκης για να βοηθήσουν στην άμβλυνση των αυξανόμενων παγκόσμιων τιμών καυσίμων, αλλιώς θα αντιμετωπίσουν μια πιθανή απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με το Reuters, που επικαλείται τρία άτομα που βρίσκονται κοντά στις συζητήσεις.

Η προειδοποίηση σηματοδοτεί μια κλιμάκωση της πίεσης στην Ευρώπη, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει μια πιθανή απαγόρευση για να βοηθήσει στη μείωση των τιμών των καυσίμων στις ΗΠΑ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

Η σχέση της Ευρώπης με την Ουάσινγκτον έχει επιδεινωθεί υπό τον Τραμπ λόγω διαφορών για τους δασμούς και διαφωνιών σχετικά με τις στρατιωτικές δαπάνες.

Για την ΕΕ, η απελευθέρωση περισσότερων αποθεμάτων θα αποτελούσε δίλημμα, καθώς πρέπει να εξισορροπήσει την ανάγκη μείωσης των τιμών των καυσίμων στην εγχώρια αγορά με τη διατήρηση υψηλών αποθεμάτων για μια πιθανή επιδείνωση της κρίσης καυσίμων σε περίπτωση που ο Τραμπ και το Ιράν δεν καταλήξουν σε ειρηνευτική συμφωνία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Βρετανία και η Ιρλανδία πραγματοποίησαν τηλεδιάσκεψη την Πέμπτη για να συζητήσουν την πιθανή ανάγκη αποδέσμευσης αποθεμάτων ντίζελ, δήλωσαν στο Reuters δύο αξιωματούχοι της ΕΕ.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, ο εποπτικός φορέας ενέργειας της Δύσης, δεν έχει ακόμη ζητήσει από τη Γερμανία να δημοσιοποιήσει τα αποθέματά του, δήλωσε το υπουργείο Οικονομίας της Γερμανίας.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει εκφράσει ιδιαίτερη απογοήτευση με τη Γαλλία και τη Γερμανία, οι οποίες, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, δεν έχουν τηρήσει πλήρως προηγούμενες δεσμεύσεις για την αποδέσμευση αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου.

«Είναι προς το συμφέρον της Ευρώπης να συνεργαστεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες καθώς επιδιώκουμε πολλαπλούς δρόμους για την ενίσχυση της προσφοράς εξευγενισμένων προϊόντων και τη μείωση του κόστους για τους καταναλωτές», δήλωσε στο Reuters μία από τις πηγές, ένας Αμερικανός αξιωματούχος. Μια δεύτερη πηγή, με έδρα μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ ζήτησαν από την ΕΕ να απελευθερώσει 120 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ τους επόμενους έξι μήνες.

Η Ευρώπη εξαρτάται ολοένα και περισσότερο από τα αμερικανικά καύσιμα μετά την απαγόρευση των ρωσικών εισαγωγών λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και μετά τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν που διέκοψε τον εφοδιασμό από τη Μέση Ανατολή.

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τετάρτη ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ αναμένει σύντομα ανακοινώσεις από την Ευρώπη σχετικά με νέες προμήθειες ντίζελ. «Έχουμε χάσει κάποιες εξαγωγές ντίζελ από τη Μέση Ανατολή, αν και τις αποκαθιστούμε, έχουμε χάσει εξαγωγές ντίζελ από την Κίνα», είπε. «Οπότε αυτό είναι πολλές διακοπές».

Ο πόλεμος στο Ιράν έχει διαταράξει μία από τις βασικές πηγές πετρελαίου και καυσίμων για τον κόσμο. Η Ρωσία παρέτεινε την απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου, προσθέτοντας περαιτέρω πίεση στην αγορά, αφού η Ουκρανία προκάλεσε ζημιές σε πολλά από τα διυλιστήρια της.

Τα κινεζικά διυλιστήρια ανέστειλαν τις εξαγωγές καυσίμων τον Οκτώβριο για να ενισχύσουν τα εγχώρια αποθέματα, ανέφεραν πηγές. Το υπουργείο Ενέργειας της Γαλλίας αρνήθηκε να σχολιάσει.

Ένας αξιωματούχος στο Μέγαρο των Ηλυσίων δήλωσε ότι ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Τραμπ δεν συζήτησαν το θέμα όταν συναντήθηκαν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη την περασμένη εβδομάδα.

Ωστόσο, ο αξιωματούχος δήλωσε ότι ο Μακρόν θα συγκαλέσει βιντεοδιάσκεψη των ηγετών των χωρών της G7 για να αντιμετωπίσει την αύξηση των τιμών των καυσίμων και την παγκόσμια διαθεσιμότητα διυλισμένων προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του συντονισμού της αποδέσμευσης αποθεμάτων σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας.

Κρίσιμη η συνεδρίαση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας

Την ύπαρξη επαφών υψηλού επιπέδου με την αμερικανική κυβέρνηση επιβεβαίωσε η εκπρόσωπος της Κομισιόν ‘Αννα-Κάισα Ίκο, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το εάν οι ΗΠΑ έχουν επικοινωνήσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ, με στόχο την αποδέσμευση αποθεμάτων ντίζελ ή την αντιμετώπιση ενδεχόμενων περιορισμών στις εξαγωγές.

Η κ. Ίκο υπογράμμισε τη σημασία της αυριανής συνεδρίασης του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, σημειώνοντας ότι η Επιτροπή προετοιμάζεται για τα επόμενα βήματα. Όπως εξήγησε, ο ρόλος της Κομισιόν είναι να συντονίζει τα κράτη μέλη σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, ο οποίος είναι αρμόδιος να διατυπώσει τη σχετική σύσταση για ενδεχόμενη αποδέσμευση αποθεμάτων.

«Και σχετικά με τυχόν αποδεσμεύσεις αποθεμάτων που ενδεχομένως ανακοινωθούν από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, εμείς στη συνέχεια και μετά την αυριανή συνεδρίαση θα αναλάβουμε δράση, όπως απαιτείται», ανέφερε χαρακτηριστικά η εκπρόσωπος.

Σε ό,τι αφορά την κατάσταση στην ευρωπαϊκή αγορά ντίζελ, η Κομισιόν διαμηνύει ότι, με βάση την τελευταία ενημέρωση της Ομάδας Συντονισμού για το Πετρέλαιο, αυτή τη στιγμή δεν διαπιστώνεται έλλειψη ντίζελ στην ΕΕ.

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