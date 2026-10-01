H ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα από το Άγιο Όρος: «Ψέλνεις στη Σιμωνόπετρα και ακούγεται στον Άδη…»

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Με μια ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα θέλησε να επικοινωνήσει την επίσκεψή του στο Άγιο Όρος ο Αλέξης Τσίπρας.

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ πραγματοποιεί ιδιωτική επίσκεψη στην Αθωνική Πολιτεία, συνοδευόμενος από τον καθηγητή Δημήτρη Λινό, σύζυγο της Αθηνάς Λινού.

Ο κ. Τσίπρας συνοδεύει την ανάρτησή του με φωτογραφίες από την επίσκεψή του και την εξής λεζάντα:

«Ψέλνεις στη Σιμωνόπετρα και ακούγεται στον Άδη…»

Μια επίσκεψη στο Άγιον Όρος είναι πάντα μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσεις.

Ένα ταξίδι στην ιστορία, στους πολιτιστικούς θησαυρούς που φυλάσσονται αιώνες αλλά και στο βαθύτερο νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης».

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