Καταρρίφθηκε από ρωσικό πύραυλο ουκρανικό μαχητικό MiG-29 – Νεκρός ο πιλότος

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Ουκρανικό μαχητικό αεροσκάφος MiG-29 καταρρίφθηκε σήμερα από ρωσικό πύραυλο και ο πιλότος βρήκε τον θάνατο, όπως ενημέρωσε η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας.

Το MiG-29 εκτελούσε αποστολή εναντίον ρωσικών στρατευμάτων, σε περιοχή η οποία δεν διευκρινίστηκε, όταν χτυπήθηκε από πύραυλο. Ο 25χρονος πιλότος Μαράτ Μαμπέτοφ χρησιμοποίησε τον μηχανισμό εκτίναξης «αλλά, δυστυχώς, δεν επέζησε», σύμφωνα με ανακοίνωση που κοινοποιήθηκε μέσω Facebook.

Russian sources say the Ukrainian MiG-29 was shot down by a surface-to-air missile (SAM) from an S-300 air defense system in the Zaporizhzhia sector. https://t.co/ihkYm0zNbt pic.twitter.com/Q7asCk5jAT — OSINTWarfare (@OSINTWarfare) October 1, 2026

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία είχε ανακοινώσει πως έχασε άλλα δύο MiG-29 στη διάρκεια αποστολών εναντίον των Ρώσων τον Ιούνιο και τον Αύγουστο.

Ανεπιβεβαίωτες αναφορές έκαναν λόγο για επιπλέον απώλειες αεροσκαφών του ίδιου τύπου ως αποτέλεσμα ρωσικών πληγμάτων σε αεροπορικές βάσεις της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών στο Διεθνές Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών, η Ουκρανία διέθετε 14 σοβιετικής κατασκευής MiG-29 στα τέλη του 2025.

Πριν από λίγες ημέρες, ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε αναφερθεί στην προοπτική απόκτησης τριών μαχητικών αεροσκαφών F-16 από το Βέλγιο πριν από το τέλος του έτους.

Πρόσφατο δημοσίευμα της Wall Street Journal ανέφερε πως το Κίεβο αντιμετωπίζει προβλήματα με τη συντήρηση των συγκεκριμένων αεροσκαφών, με αποτέλεσμα μόνο λίγα από τα F-16 που διαθέτει η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία να παραμένουν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa) επισημαίνει πως μαχητικά αεροσκάφη χρησιμοποιούνται κατά κόρον για την αναχαίτιση drones που οι ρωσικές δυνάμεις εκτοξεύουν κατά κύματα εναντίον της Ουκρανίας εδώ και αρκετές εβδομάδες.

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