Μεξικό: Δύο 18χρονοι εισέβαλαν σε σχολείο με ματσέτες και μολότοφ, σκότωσαν την υποδιευθύντρια και τραυμάτισαν μαθητές (Video)

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Δύο 18χρονοι εισέβαλαν την Πέμπτη σε γυμνάσιο της πόλης Τορεόν στο βόρειο Μεξικό, σκότωσαν την υποδιευθύντρια του σχολείου και τραυμάτισαν άλλους τρεις ανθρώπους, όπως ανακοίνωσε ο εισαγγελέας της πολιτείας Κοαουίλα, Φεντερίκο Φερνάντες.

🚨 “Los Cuates” irrumpieron encapuchados en una secundaria de Torreón con un machete y presuntas bombas molotov.https://t.co/Ngk8MJ7Gd3 October 1, 2026

Δύο από τους τρεις τραυματίες είναι μαθητές του σχολείου και ένας εξ αυτών νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

#BREAKING : Several people have reportedly been injured following an alleged armed attack at a high school in Torreón, Coahuila, Mexico. pic.twitter.com/Tq9uNR4WZ9 — upuknews (@upuknews1) October 1, 2026

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σχολείο και απέκλεισαν την περιοχή.

🚨 Difunden foto de hermanos sospechosos del ataque en secundaria de #Torreón



El hecho dejó sin vida a la subdirectora del plantel, además de un estudiante en estado grave y otras dos personas heridashttps://t.co/XGhPoi0lN7 October 1, 2026

Οι δράστες συνελήφθησαν και ανακρίνονται.

NOW – The moment two 18-year-olds are detained after school machete attack that left at least 1 dead and multiple people injured at a secondary school in Torreón, Coahuila, Mexico. pic.twitter.com/XHvAqfnhmT October 1, 2026

Πρόκειται για αδέρφια, πρώην μαθητές του συγκεκριμένου σχολείου, ανέφερε ο Φερνάντες. Σχετικά με τα όπλα που χρησιμοποίησαν οι δράστες, ο εισαγγελέας διευκρίνισε πως έχουν εντοπιστεί μόνο αιχμηρά αντικείμενα και κροτίδες, ενώ έχει αποκλειστεί το σενάριο περί χρήσης πυροβόλου όπλου.

🚨#ÚltimaHora Ataque con petardos y machetes en la Secundaria General No. 13 de Ejido La Unión,#Torreón

La subdirectora murió y tres personas resultaron heridas, entre ellas dos alumnos, uno está grave. Dos hermanos de 18 años, exalumnos fueron detenidos.#Coahuila pic.twitter.com/erjANcuM3j — QuéCosa!Noticias (@QueCosaNoticias) October 1, 2026

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