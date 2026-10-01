Μεξικό: Δύο 18χρονοι εισέβαλαν σε σχολείο με ματσέτες και μολότοφ, σκότωσαν την υποδιευθύντρια και τραυμάτισαν μαθητές (Video)

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Δύο 18χρονοι εισέβαλαν την Πέμπτη σε γυμνάσιο της πόλης Τορεόν στο βόρειο Μεξικό, σκότωσαν την υποδιευθύντρια του σχολείου και τραυμάτισαν άλλους τρεις ανθρώπους, όπως ανακοίνωσε ο εισαγγελέας της πολιτείας Κοαουίλα, Φεντερίκο Φερνάντες.
Δύο από τους τρεις τραυματίες είναι μαθητές του σχολείου και ένας εξ αυτών νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.
Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σχολείο και απέκλεισαν την περιοχή.
Οι δράστες συνελήφθησαν και ανακρίνονται.
Πρόκειται για αδέρφια, πρώην μαθητές του συγκεκριμένου σχολείου, ανέφερε ο Φερνάντες. Σχετικά με τα όπλα που χρησιμοποίησαν οι δράστες, ο εισαγγελέας διευκρίνισε πως έχουν εντοπιστεί μόνο αιχμηρά αντικείμενα και κροτίδες, ενώ έχει αποκλειστεί το σενάριο περί χρήσης πυροβόλου όπλου.
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