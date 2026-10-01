120 δόσεις και servicers: Τι αλλάζει για τους οφειλέτες – Εντός του Οκτωβρίου ψηφίζονται οι νέες ρυθμίσεις ανακοίνωσε ο Πιερρακάκης

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Μικρότερη μηνιαία επιβάρυνση για τα χρέη προς το Δημόσιο και αυστηρότεροι κανόνες για τις εταιρείες διαχείρισης δανείων είναι οι δύο βασικές παρεμβάσεις που προωθεί η κυβέρνηση, σε μια περίοδο κατά την οποία η ακρίβεια περιορίζει ακόμη περισσότερο τις δυνατότητες νοικοκυριών και επιχειρήσεων να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

Οι 120 δόσεις υπόσχονται μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο αποπληρωμής, ενώ το νέο πλαίσιο για τους servicers επιχειρεί να αντιμετωπίσει προβλήματα που μπορούν να ακυρώσουν στην πράξη μια προσπάθεια ρύθμισης, από τις υψηλές απαιτήσεις προκαταβολής έως την ανεπαρκή ενημέρωση για το υπόλοιπο του δανείου. Το ουσιαστικό ζητούμενο, όμως, είναι κατά πόσο οι νέες διατάξεις θα εξασφαλίσουν δόσεις που μπορούν πράγματι να πληρωθούν και προστασία που θα εφαρμόζεται, ώστε οι οφειλέτες να αποκτήσουν μια βιώσιμη διέξοδο από τα συσσωρευμένα χρέη.

Το χρονοδιάγραμμα περιέγραψε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤ News. Για τις 120 δόσεις έθεσε ως στόχο την ψήφιση της σχετικής νομοθεσίας μέσα στον Οκτώβριο, ενώ για τους servicers ανέφερε ότι το νέο πλαίσιο θα έρθει στη Βουλή έως το τέλος του μήνα, με άμεση εφαρμογή του νόμου.

Τι σημαίνουν οι 120 δόσεις στην πράξη

Η δυνατότητα εξόφλησης σε έως 120 μηνιαίες δόσεις σημαίνει ότι η αποπληρωμή μπορεί να απλωθεί σε βάθος δεκαετίας, περιορίζοντας το ποσό που πρέπει να καταβάλλεται κάθε μήνα. Για έναν επαγγελματία ή ένα νοικοκυριό που δυσκολεύεται να καλύψει ταυτόχρονα τρέχοντες λογαριασμούς και παλαιές οφειλές, αυτή η επιμήκυνση μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για τη διατήρηση μιας ρύθμισης.

Ενδεικτικά, οφειλή 12.000 ευρώ, αν κατανεμηθεί σε 120 δόσεις, αντιστοιχεί σε 100 ευρώ τον μήνα πριν από τόκους και άλλες επιβαρύνσεις. Το παράδειγμα δείχνει τη σημασία του μεγαλύτερου χρόνου αποπληρωμής, χωρίς να αποτελεί υπολογισμό της τελικής δόσης που θα προβλέπει η νέα νομοθεσία.

Η επιμήκυνση, ωστόσο, δεν συνεπάγεται από μόνη της διαγραφή χρέους. Για την πραγματική εμβέλεια της παρέμβασης θα έχουν αποφασιστική σημασία οι οφειλές που θα καλύπτονται, οι προϋποθέσεις ένταξης, το επιτόκιο, η ελάχιστη δόση και οι κανόνες απώλειας της ρύθμισης. Οι σημερινές δηλώσεις του υπουργού προσδιορίζουν τον νομοθετικό στόχο, χωρίς να δίνουν πλήρη απάντηση σε αυτά τα κρίσιμα ερωτήματα.

Η κυβέρνηση παρουσιάζει τη νέα δυνατότητα ως εργαλείο για πολίτες που επιθυμούν να εξυπηρετήσουν τις υποχρεώσεις τους, εντάσσοντάς την στις ευρύτερες παρεμβάσεις για το ιδιωτικό χρέος. Η αποτελεσματικότητα της ρύθμισης θα κριθεί από το πόσοι θα μπορούν να ενταχθούν και να παραμείνουν σε αυτήν, πληρώνοντας παράλληλα τις νέες υποχρεώσεις τους.

Servicers: Πλαφόν στις προκαταβολές και προστασία των συνεπών

Το δεύτερο σκέλος αφορά τις εταιρείες που διαχειρίζονται δάνεια και απαιτήσεις. Σύμφωνα με όσα έχει ανακοινώσει το υπουργείο, το υπό διαμόρφωση πλαίσιο προβλέπει:

Ανώτατο όριο 15% στην προκαταβολή που ζητείται για τη ρύθμιση.

που ζητείται για τη ρύθμιση. Προστασία από κατάσχεση ή πλειστηριασμό όσο ο οφειλέτης τηρεί τη συμφωνημένη ρύθμιση.

Πάγωμα τόκων , εάν ο servicer δεν δώσει πλήρη στοιχεία για το χρέος μέσα σε 45 ημέρες .

, εάν ο servicer δεν δώσει πλήρη στοιχεία για το χρέος μέσα σε . Αυστηρότερους ελέγχους και πρόστιμα έως 500.000 ευρώ για παραβάσεις.

Οι προβλέψεις αυτές αφορούν διαφορετικές πλευρές του ίδιου προβλήματος: ο δανειολήπτης χρειάζεται σαφή εικόνα της οφειλής του, οικονομικά εφικτούς όρους και ασφάλεια ότι η τήρηση της συμφωνίας θα τον προστατεύει από μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης. Οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις και διαδικασίες θα αποτυπωθούν στο νομοθετικό κείμενο.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης ανέφερε ότι η παρέμβαση είχε προαναγγελθεί, αλλά προϋπέθετε σημαντική τεχνική προετοιμασία και συζητήσεις για τα προβλήματα που εμφανίζονται στην αγορά. Την εποπτεία και τους ελέγχους, όπως εξήγησε, θα αναλάβουν οι αρμόδιοι κρατικοί μηχανισμοί, η Τράπεζα της Ελλάδος και το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Το κρίσιμο στοίχημα είναι οι νέοι κανόνες να συνοδευτούν από γρήγορη αντιμετώπιση των παραβάσεων, καθώς για έναν οφειλέτη που βρίσκεται αντιμέτωπος με διαδικασία πλειστηριασμού, ο χρόνος παρέμβασης έχει καθοριστική σημασία.

Το χρονοδιάγραμμα και οι παρεμβάσεις για την ενέργεια

Για το πλαίσιο των servicers, ο υπουργός τοποθέτησε την κατάθεση στη Βουλή έως το τέλος Οκτωβρίου και ανέφερε ότι ο νόμος θα εφαρμοστεί αμέσως. Για τις 120 δόσεις, διατύπωσε την επιδίωξη να ψηφιστεί η σχετική νομοθεσία μέσα στον ίδιο μήνα. Συνεπώς, οι ανακοινώσεις αφορούν παρεμβάσεις που πρόκειται να νομοθετηθούν, με τους τελικούς όρους να αναμένονται στα σχετικά κείμενα.

Στην ίδια συνέντευξη, ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε στην αύξηση της στήριξης για το πετρέλαιο κίνησης, καθώς και στο ύψος των έκτακτων παρεμβάσεων για την ενεργειακή κρίση, το οποίο προσδιόρισε στο 1 δισ. ευρώ, αναφερόμενος παράλληλα στο πακέτο των 2,2 δισ. ευρώ της ΔΕΘ.

Η σύνδεση της ενεργειακής πίεσης με τις ρυθμίσεις χρεών είναι ουσιαστική, καθώς κάθε πρόσθετη επιβάρυνση στα καύσιμα και στους λογαριασμούς περιορίζει τα χρήματα που απομένουν για την εξυπηρέτηση μιας οφειλής. Γι’ αυτό και η τελική αξιολόγηση των μέτρων θα γίνει στην καθημερινότητα των οφειλετών, από το ύψος της δόσης και τους όρους ένταξης μέχρι την εφαρμογή των περιορισμών στους servicers.

Διαβάστε επίσης

Σάμι Φάις: Ο μπαρουτοκαπνισμένος επιχειρηματίας και οι αστερίσκοι των κερδών του Fais Group

Άνθρακες ο θησαυρός: Πέντε λεπτά στο diesel και καμία αλλαγή στην αμόλυβδη

Ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη αυξάνεται ταχύτερα από το αναμενόμενο – Σήμα για αύξηση των επιτοκίων από την ΕΚΤ, τι σημαίνει για οικονομία και κόστος δανεισμού