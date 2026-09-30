Ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη αυξάνεται ταχύτερα από το αναμενόμενο – Σήμα για αύξηση των επιτοκίων από την ΕΚΤ, τι σημαίνει για οικονομία και κόστος δανεισμού

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Μια ταχύτερη από την αναμενόμενη αύξηση του πληθωρισμού στις μεγαλύτερες οικονομίες της ευρωζώνης αυξάνει τις πιθανότητες η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να αυξήσει ξανά τα επιτόκια φέτος για να τον επαναφέρει κοντά στον στόχο.

Η κίνηση αυτή θα επιδεινώσει τα οικονομικά προβλήματα και το κόστος δανεισμού των κρατών σε μια εποχή που οι κυβερνήσεις ήδη παλεύουν με τις υψηλότερες αποδόσεις από την κρίση χρέους του 2012.

Τα προκαταρκτικά στοιχεία της Τετάρτης έδειξαν ότι ο πληθωρισμός στη Γερμανία αυξήθηκε στο 3,3% τον Σεπτέμβριο, από 2,9% τον Αύγουστο. Στη Γαλλία, ο πληθωρισμός αυξήθηκε στο 3,4% από 2,6% και στην Ιταλία στο 4,1% από 3,2%. Η Ισπανία ανέφερε πληθωρισμό 5% την Τρίτη, αυξημένο από 4,6%.

Όλα τα στοιχεία ήταν πάνω από τις προβλέψεις και έφτασαν σε πολυετή υψηλά.

Οι αυξήσεις οφείλονταν σε μεγάλο βαθμό στις τιμές της ενέργειας, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να διαταράσσει τις αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η ΕΚΤ αύξησε τα επιτόκια δύο φορές φέτος, φέρνοντας το επιτόκιο καταθέσεων στο 2,5% τον Σεπτέμβριο.

Το επόμενο βήμα θεωρείται πιο δύσκολο, καθώς θα μπορούσε να ωθήσει τα επιτόκια από το ανώτερο όριο του ουδέτερου σε περιοριστικό έδαφος, όπου αρχίζουν να επιβραδύνουν την οικονομική δραστηριότητα.

Τα υψηλότερα επιτόκια αυξάνουν επίσης το κόστος δανεισμού της κυβέρνησης. Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων έχουν φτάσει στα υψηλότερα επίπεδά τους από την κρίση χρέους του 2012, προσθέτοντας πίεση στα δημόσια οικονομικά.

Η Γαλλία έχει δει την πιο απότομη αύξηση του κόστους δανεισμού της μεταξύ των κρατών μελών της ευρωζώνης, καθώς οι επενδυτές απαιτούν πρόσθετο ασφάλιστρο για τη διακράτηση του χρέους της, δεδομένης της τεράστιας δημοσιονομικής και πολιτικής αβεβαιότητας ενόψει των γαλλικών προεδρικών εκλογών.

Το επίπεδο θα μπορούσε να αυξηθεί ακόμη περισσότερο σε περίπτωση που οι επενδυτές απογοητευτούν από την πολυαναμενόμενη ανακοίνωση του προϋπολογισμού στο Παρίσι την Πέμπτη.

Η Eurostat θα δημοσιεύσει στοιχεία για τον πληθωρισμό για την ευρωζώνη των 21 κρατών μελών στο σύνολό της την Παρασκευή.

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