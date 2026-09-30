search
ΤΕΤΑΡΤΗ 30.09.2026 18:04
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.09.2026 16:49

Πιερρακάκης:«Προστατεύουμε τους συνεπείς οφειλέτες. Όσοι παραβιάζουν τους κανόνες θα λογοδοτούν»

30.09.2026 16:49
pierrakakis 77- new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Στην προστασία των συνεπών οφειλετών και στην αυστηροποίηση του πλαισίου λειτουργίας των servicers αναφέρεται ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, με αφορμή το νέο πλαίσιο για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους.

Σε δήλωσή του ο κ. Πιερρακάκης αναφέρει:

“Με το νέο πλαίσιο βάζουμε καθαρούς κανόνες στην αγορά του ιδιωτικού χρέους και πραγματικές συνέπειες, όταν αυτοί παραβιάζονται.

Για πρώτη φορά μπαίνει τέλος στις διαπραγματεύσεις χωρίς προθεσμίες. Θεσπίζουμε πλαφόν 15% στην προκαταβολή, αντί για απαιτήσεις 30%, 40% ή ακόμη και 50%. Προστατεύουμε τον συνεπή οφειλέτη. Όσο τηρεί τη ρύθμισή του, δεν μπορεί να βρίσκεται αντιμέτωπος με κατάσχεση ή πλειστηριασμό. Και αν ο servicer δεν του δώσει πλήρη στοιχεία για το χρέος του μέσα σε 45 ημέρες, οι τόκοι παγώνουν.

Ταυτόχρονα, αυστηροποιούμε το πλαίσιο λειτουργίας των servicers. Μεγαλύτερη διαφάνεια, αυστηρότερος έλεγχος, δεσμευτικές κυρώσεις και πρόστιμα που φτάνουν έως τις 500.000 ευρώ.

Η λογική είναι απλή. Ο πολίτης που χρωστά πρέπει να ξέρει τι ισχύει και να έχει πρόταση ρύθμισης, ώστε να μπορέσει να αποπληρώσει το χρέος του. Και όποιος διαχειρίζεται αυτό το χρέος οφείλει να σέβεται τη συμφωνία, τον πολίτη και τον νόμο.

Θέλουμε προστασία για τον συνεπή οφειλέτη. Και λογοδοσία για όποιον παραβιάζει τους κανόνες».

Διαβάστε επίσης:

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 7,4% η ανεργία τον Αύγουστο – 350.800 οι άνεργοι

«Τα μαζεύει» ο Τζιτζικώστας για το πετρέλαιο: Δεν ζητά η Κομισιόν να… σβήσουν τα φώτα και τα καλοριφέρ, διακριτικό «άδειασμα» για τον ΕΦΚ

Ευρώπη σε τροχιά κατάρρευσης: Η δημοσιονομική ασφυξία σε Γαλλία – Γερμανία φέρνει τον πιο δύσκολο χειμώνα για τους πολίτες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tileorasi
MEDIA

Ίδια τηλεθέαση για δύο την Τρίτη (29/9)

IPOURGIOIKONOMIKON
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υπουργείο Οικονομικών: Στα 20 λεπτά η ελάφρυνση για ντίζελ και στα 10 για την αμόλυβδη – Στις 120 οι δόσεις για τα παλαιά χρέη

plithorismos_2205_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη αυξάνεται ταχύτερα από το αναμενόμενο – Σήμα για αύξηση των επιτοκίων από την ΕΚΤ, τι σημαίνει για οικονομία και κόστος δανεισμού

1
ADVERTORIAL

Ο Ζαν Μοντέρο απαντά στον Τζο Αρλάουκας: «Δεν είμαι εγωιστής αλλά θα παίρνω το τελευταίο σουτ και στον Ολυμπιακό»

milena-apostolaki
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μιλένα Αποστολάκη: Η κυβέρνηση επτά χρόνια προστάτευε funds και servicers και σήμερα «ανακαλύπτει» το πρόβλημα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kostas-panagopoulos
ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Παναγόπουλος (Alco) στο topontiki.gr αδειάζει Interview: «Η εικόνα αυτή επηρεάζει αρνητικά την αντίληψη της κοινωνίας για τις δημοσκοπήσεις»

Kalodio_new
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Με καλώδιο στα Κατεχόμενα «απαντάει» στη σύνδεση Ελλάδας με Κύπρο - Αρχές Οκτωβρίου στέλνει το «Ορούτς Ρέις» και πολεμικά πλοία

good-job-nicky-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Good Job Nicky: Συγκίνησε ερμηνεύοντας το «Ποτέ Ποτέ» του Μαζωνάκη - Το τραγούδι έχει γράψει ο Γιάννης Πάριος (Video)

rififi-new
MEDIA

«Ριφιφί»: Σήμερα το μεγάλο φινάλε - «Όλοι έξω με τα χέρια ψηλά» (Video)

UEFA
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

UEFA: Πρόστιμα 140.500 ευρώ για ευρωπαϊκά ματς τεσσάρων ελληνικών ομάδων – Στην ΑΕΚ η βαρύτερη «καμπάνα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 30.09.2026 18:03
tileorasi
MEDIA

Ίδια τηλεθέαση για δύο την Τρίτη (29/9)

IPOURGIOIKONOMIKON
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υπουργείο Οικονομικών: Στα 20 λεπτά η ελάφρυνση για ντίζελ και στα 10 για την αμόλυβδη – Στις 120 οι δόσεις για τα παλαιά χρέη

plithorismos_2205_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη αυξάνεται ταχύτερα από το αναμενόμενο – Σήμα για αύξηση των επιτοκίων από την ΕΚΤ, τι σημαίνει για οικονομία και κόστος δανεισμού

1 / 3