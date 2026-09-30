«Ριφιφί»: Σήμερα το μεγάλο φινάλε – «Όλοι έξω με τα χέρια ψηλά» (Video)

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Aυλαία στον Alpha ρίχνει σήμερα (30/9) το «Ριφιφί», με το μεγάλο φινάλε να αναμένεται γεμάτο αγωνία, ανατροπές και απαντήσεις για την τύχη της ομάδας που έβαλε σε εφαρμογή ένα από τα πιο παράτολμα σχέδια.

Η σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια κατάφερε να κερδίσει το τηλεοπτικό κοινό, σημειώνοντας μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της prime time. Είναι χαρακτηριστικό πως τη Δευτέρα (28/9) το «Ριφιφί» κατέγραψε 27,1% στο δυναμικό κοινό και 22,1% στο γενικό σύνολο, ενώ σε τέταρτο άγγιξε ακόμη και το 31%, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό.

Απόψε, στις 22:00, όλα φτάνουν στο τέλος. Η μεγάλη ληστεία ολοκληρώνεται, οι θυρίδες ανοίγουν και η ομάδα βρίσκεται μπροστά, όχι μόνο σε χρήματα και χρυσό, αλλά και σε έγγραφα που μπορούν να προκαλέσουν πολιτικό σεισμό…

Εκεί, όμως, που όλα δείχνουν πως το σχέδιο πέτυχε, οι σειρήνες της Αστυνομίας αλλάζουν τα πάντα…

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