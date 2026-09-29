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29.09.2026 21:33

Οι αιχμές της Ράνιας Τζίμα για τον Τριαντόπουλο: «Μπαλάκι οι ευθύνες – Δηλαδή δεν έδωσε εντολή κανένας μέσα στη νύχτα;»

29.09.2026 21:33
rania tzima deltio – new

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Αιχμηρό ήταν το σχόλιο της Ράνιας Τζίμα για την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο για το «μπάζωμα» στα Τέμπη.

«Πάντως εδώ οι ευθύνες γίνονται μπαλάκι. Γιατί ο Τριαντόπουλος λέει εγώ δεν έδωσα ούτε εντολή, ούτε τίποτα, εγώ ήμουν απλώς παρών σε αυτή τη σύσκεψη. Ο Αγοραστός λέει ποια είναι η εμπλοκή της Περιφέρειας, εμείς απλώς δώσαμε τα μηχανήματα που ζήτησαν. Ποιοι μας τα ζήτησαν; Φαντάζομαι εννοούν την Πυροσβεστική και την Αστυνομία».

Και συνέχισε: «Δηλαδή δεν έδωσε εντολή κανένας μέσα στη νύχτα; Αυτό το τηλέφωνο που έγινε σε ποιον έγινε; Σε ποιον δόθηκαν οδηγίες», με την Ιωάννα Μάνδρου να της απαντά: «Δεν υπήρχε αναφορά σε συγκεκριμένο πρόσωπο που να έδωσε οδηγίες γιατί κανείς από τους εμπλεκόμενους δεν έχει κάνει την σχετική αναφορά».

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