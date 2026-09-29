Αγοραστός για την παραπομπή του στο Ειδικό Δικαστήριο: Η δίκη είναι πολιτική

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Στην παραπομπή του μαζί με τον Χρήστο Τριαντόπουλο στο Ειδικό Δικαστήριο ως κατηγορούμενος για την αλλοίωση του τόπου της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών αναφέρθηκε ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.



«Ο ρόλος της Περιφέρειας Θεσσαλίας ήταν υποστηρικτικός , η Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν είχε επιχειρησιακό ρόλο ούτε κανένα άλλο ρόλο εκεί, δεν είχε καμία μα καμία αρμοδιότητα. Αυτή η δίκη είναι πολιτική για μένα και η Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν έπρεπε να είναι εκεί» τόνισε ο πρώην περιφερειάρχης με δηλώσεις του στο περιθώριο της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας στη Λάρισα.

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