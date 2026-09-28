Κουφονικολάκου σε Μαρινάκη: «Να τελειώσει η πλάκα για το χειρότερο μνημόνιο, το 41 είναι μεγαλύτερο από το 7»

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Σε υψηλούς τόνους απαντά η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛΑΣ Θεώνη Κουφονικολάκου στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη για την περίοδο των μνημονίων.

Η Θεώνη Κουφονικολάκου τόνισε πως «το κόμμα που εκτροχίασε δημοσιονομικά τη χώρα, απέκρυψε στοιχεία και έφυγε νύχτα. Το κόμμα που συμμετείχε σε μία αποτυχημένη κυβέρνηση, που όχι μόνο έθεσε ανέφικτους δημοσιονομικούς στόχους, όχι μόνο άφησε άδεια ταμεία, αλλά υπονόμευσε και τη διαπραγματευτική θέση της χώρας (‘Βάστα γερά Γερούν’) κουνάει το δάχτυλο στον Αλέξη Τσίπρα που έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια, μείωσε το δείκτη φτώχειας, ενίσχυσε 8 στα 10 εισοδηματικά στρώματα με όρους αγοραστικής δύναμης και άφησε και ταμειακό απόθεμα ώστε η χώρα να θωρακιστεί απέναντι στους κινδύνους. Και για να τελειώσει πια η πλάκα με το ‘χειρότερο μνημόνιο‘, ας απομνημονεύσετε κύριε Μαρινάκη δύο αριθμούς: 41-7. 41 δισ. ήταν η προσαρμογή των δύο πρώτων μνημονίων (33 δαπάνες – 8 έσοδα), όταν κυβερνούσε η ΝΔ που δεν έβγαλε τη χώρα από την βαθιά κρίση αλλά τη βύθισε χειρότερα. 7 δισ. ήταν η προσαρμογή στο τρίτο (1,9 δαπάνες – 5,4 έσοδα).Ακόμη κι ένα παιδί του νηπιαγωγείου θα καταλάβαινε ότι το 41 είναι μεγαλύτερο από το 7. Κατά τα άλλα, η κυβέρνηση αρνείται τη σκληρή πραγματικότητα της Eurostat. Λογικό… Τι άλλο να κάνει; Οι δείκτες όμως είναι αμείλικτοι», επισημαίνει η εκπρόσωπος Τύπου της Συμπαράταξης και συνεχίζει:

«Η Ελλάδα είναι, μεταξύ πολλών άλλων ‘επιτευγμάτων‘ της κυβέρνησης, στις τελευταίες θέσεις στην αγοραστική δύναμη, το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα, στην ενεργειακή φτώχεια, τη στεγαστική επιβάρυνση, τον κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, τις μη εξυπηρετούμενες ανάγκες υγείας και βέβαια στην εμπιστοσύνη προς τους θεσμούς. Όσο για την εργασία, ευγενικά θα παρακαλέσουμε τον κύριο Μαρινάκη να μιλήσει στους ίδιους τους εργαζομένους, που ενώ οι συνθήκες εργασίες τους είναι εξαντλητικές, ο μήνας δεν «βγαίνει». Με την ευκαιρία μάλιστα, μπορεί να μιλήσει με τους ανέργους και τους εποχικούς εργαζόμενους των οποίων το επίδομα θέλει να περικόψει…», καταλήγει.

Τι είπε ο Μαρινάκης

Ο Παύλος Μαρινάκης σχολιάζοντας τη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα στο περιοδικό Marianne ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιβάλλει νέο μνημόνιο στον ελληνικό λαό, είπε ότι ο πρώην πρωθυπουργός είναι ο τελευταίος άνθρωπος στη χώρα που μπορεί να μιλάει για νέο μνημόνιο. «Ο πολιτικός που θα έσκιζε τα μνημόνια, θα καταργούσε τα μνημόνια και μας φόρτωσε το τρίτο μεγαλύτερο και αχρείαστο μνημόνιο των 120 δισ. ευρώ που φορτώθηκαν στις πλάτες των Ελλήνων φορολογουμένων. Είναι σαφές ότι το rebranding, με απλά ελληνικά είναι, “προσπαθώ να ξαναγράψω την ιστορία, μπας και ξεχάσει ο κόσμος”. Αυτό προσπαθεί να κάνει ο κ. Τσίπρας με ένα λίγο διαφορετικό ύφος».

«Τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί: Το μοντέλο είναι κοινό και του κ. Τσίπρα και των υπόλοιπων κομμάτων, παίρνουν μια έρευνα της Eurostat, κρύβουν τις υπόλοιπες και προσπαθούν να παρουσιάσουν την Ελλάδα ως μια χώρα ίδια ή λίγο καλύτερη ή λίγο χειρότερη από τη Βουλγαρία. Υπάρχουν πολλοί άλλοι δείκτες της Eurostat που αμφισβητούν με σαφήνεια αυτό το οποίο λέει η Αντιπολίτευση στη χώρα. Η ατομική κατανάλωση που είναι ο πιο αντικειμενικός δείκτης που αποτυπώνει την κατάσταση σε κάθε χώρα, σε κάθε νοικοκυριό, που η Ελλάδα ξεπερνά 5 κράτη-μέλη της Ευρώπης, δεν είναι στην κορυφή, αλλά δεν είναι και στον πάτο. Η δημιουργία 600.000 θέσεων εργασίας. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν άνεργοι επί των ημερών του κ. Τσίπρα και σήμερα έχουν βρει δουλειά.

«Δεν υπάρχει μεγαλύτερη κοινωνική απομόνωση από την ανεργία και πρέπει να συνεχίσουμε με πολιτικές που ενθαρρύνουν την εργασία και να βρίσκουν αυτοί οι άνθρωποι δουλειά και όσο γίνεται με καλύτερους μισθούς. Το γεγονός ότι έχουμε ανέβει δύο θέσεις στον μέσο μισθό -δύο ολόκληρες θέσεις- και έχουμε 10 χώρες κάτω από εμάς, όταν η Ελλάδα έχει 10 χώρες κάτω από αυτή στον μέσο μισθό με όρους αγοραστικής δύναμης, τότε προφανώς αυτά που λέει ο κ. Τσίπρας δεν ισχύουν -και όχι μόνο ο κ. Τσίπρας, το ίδιο μοτίβο ακολουθούν όλοι. Το γεγονός ότι επί Τσίπρα η Ελλάδα ήταν 27η σε ρυθμούς ανάπτυξης, σε μια περίοδο που «έβρεχε» ανάπτυξη στην Ευρώπη και τώρα αναπτύσσεται με διπλάσιο ρυθμό από ό,τι η Ευρώπη, λέει πολλά.

»Το γεγονός ότι έχουν αυξηθεί, εκτοξευτεί οι επενδύσεις –έχουμε αύξηση επενδύσεων 95% τα τελευταία χρόνια που είμαστε εμείς στη διακυβέρνηση του τόπου και αύξηση εξαγωγών σταθερά στις πρώτες χώρες με ρυθμό αύξησης των εξαγωγών, δείχνει πάρα πολλά. Έτσι δημιουργήθηκαν οι δουλειές, έτσι έχει το κράτος παραπάνω έσοδα, ενώ μειώνει φόρους. Και ξέρει κάθε ελεύθερος επαγγελματίας, κάθε μισθωτός, παρά τα προβλήματα που υπάρχουν λόγω της ακρίβειας, πόσο πιο σημαντικό είναι και πόσο θετικό είναι για τον ίδιο να έχει φόρο 20%, 18%, 16%, 9% ή 0%, από το 29% του κ. Τσίπρα. Πόσο σημαντικό είναι να έχεις σταθερές εισφορές όσο γίνεται μειωμένες -ναι, πρέπει να μειωθούν και άλλο- από τις εισφορές του νόμου Τσίπρα – Κατρούγκαλου που τιμωρούσε το εισόδημα και πλήρωνες με ποσοστό επί του εισοδήματός σου. Πόσο σημαντικό είναι να έχεις προκαταβολή φόρου όχι 100% που μας άφησε ο κ. Τσίπρας, αλλά 50%, το 55% που το πήγαμε αν είσαι ατομική επιχείρηση ή φυσικό πρόσωπο και 80% (και θα μειώνεται 5% κάθε χρόνο) αν είσαι νομικό πρόσωπο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν είναι ιδανική, πρέπει να γίνουν πολλά ακόμα. Αλλά δεν θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε», σημείωσε μεταξύ άλλων ο Παύλος Μαρινάκης.

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