Μαρινάκης, Πάιατ και Ζεμενίδης απαντούν για τον Κάθετο Διάδρομο με αφορμή τον διάλογο Γκιλφόιλ – Παπασταύρου που αποκάλυψε η WSJ

Takeaways by to pontiki AI Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο Τζέφρι Πάιατ και ο Έντι Ζεμενίδης τοποθετήθηκαν σχετικά με τον Κάθετο Διάδρομο φυσικού αερίου, απαντώντας σε δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Το επίμαχο ρεπορτάζ αναφέρεται σε φερόμενη συνομιλία μεταξύ της πρέσβεως των ΗΠΑ και του Έλληνα υπουργού Περιβάλλοντος σχετικά με την ενεργειακή πολιτική.

Οι εκπρόσωποι τόνισαν τη στρατηγική σημασία των ενεργειακών συμφωνιών και της συνεργασίας Ελλάδας και ΗΠΑ για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης.

Αντιθέτως, κόμματα της ελληνικής αντιπολίτευσης ζητούν επίσημες απαντήσεις από την κυβέρνηση σχετικά με το περιεχόμενο της συνομιλίας και τον ρόλο της αμερικανικής πρεσβείας.

Η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει επιβεβαιώσει το περιστατικό, ενώ η πλευρά της πρέσβεως αμφισβήτησε την περιγραφή του δημοσιεύματος.

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Σε τοποθετήσεις σχετικά με τον Κάθετο Διάδρομο εφοδιασμού χωρών της ΝΑ Ευρώπης με φυσικό αέριο μέσω Ελλάδος προχώρησαν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο εκτελεστικός διευθυντής του Hellenic American Leadership Council Έντι Ζεμενίδης, και ο πρώην υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Τζέφρι Πάιατ, απαντώντας σε δημοσίευμα της Wall Street Journal σχετικά με διάλογο που φέρεται να είχε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον υπουργό Περιβάλλοντος και ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου.

Ειδικότερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε:

«Η Ελλάδα μεγαλώνει σε όλα τα επίπεδα και όλες αυτές οι συμφωνίες γεώτρησης της ExxonMobil, της Chevron, ο Κάθετος Διάδρομος, είναι συμφωνίες οι οποίες έχουν ένα τεράστιο ενεργειακό και όχι μόνο αποτύπωμα για την Ελλάδα. Το γεγονός ότι θα έχουμε γεώτρηση στο Ιόνιο μετά από 50 χρόνια, το γεγονός ότι έρχονται εδώ κολοσσοί οι 2 μεγαλύτεροι κολοσσοί από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, αυτό από μόνο του αν δει κανείς και τη συζήτηση για τις νέες θέσεις εργασίας, για το πόσο ισχυροποιείται η Ελλάδα σε ενεργειακό επίπεδο, δίνει σε κάποιον να καταλάβει πόσο σημαντικές εξελίξεις είναι για τη χώρα και προφανώς και ο Κάθετος Διάδρομος είναι σε αυτές τις μεγάλες κινήσεις, οι οποίες αλλάζουν επίπεδο την Ελλάδα.»

Ο πρώην υφυπουργός Εξωτερικών και πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα Τζέφρι Πάιατ ανέφερε:

«Όπως υποστήριζα σθεναρά καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας μου στην Αθήνα καθώς και ως υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για θέματα Ενεργειακών Πόρων -στηρίζοντας τις αμερικανικές εταιρείες σε κάθε τους βήμα- υπάρχει μια αδιαμφισβήτητη στρατηγική και οικονομική λογική πίσω από τον Κάθετο Διάδρομο.

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα καθώς η Ευρώπη υλοποιεί την πλήρη σταδιακή κατάργηση του ρωσικού φυσικού αερίου -έναν στόχο της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής που επιδιωκόταν εδώ και καιρό- γεγονός που καθίσταται ακόμη πιο κρίσιμο υπό το πρίσμα της εισβολής πλήρους κλίμακας στην Ουκρανία και των κλιμακούμενων ρωσικών υβριδικών επιθέσεων κατά της Ευρώπης.

Το ρεπορτάζ της @WSJ μιλάει από μόνο του και είμαι βέβαιος ότι θα ακολουθήσουν και άλλοι, όμως ας μη χάνουμε από τα μάτια μας τα οφέλη που έχουν προκύψει για την Ελλάδα και τις ΗΠΑ από τη στενότερη ενεργειακή μας συνεργασία – σε ζητήματα που εκτείνονται από το LNG και την απολιγνιτοποίηση, μέχρι την αποθήκευση ενέργειας σε μπαταρίες και τις περιφερειακές διασυνδέσεις».

Ο Έντι Ζεμενίδης, εκτελεστικός διευθυντής του Hellenic American Leadership Council (HALC), σημείωσε τα εξής:

«Από πλευράς ΗΠΑ, τόσο η πρώτη κυβέρνηση Τραμπ όσο και στη συνέχεια η κυβέρνηση Μπάιντεν προέβησαν σε μείζονες κινήσεις για την αναβάθμιση αυτής της σχέσης, γεγονός που προσέλκυσε κορυφαίες αμερικανικές εταιρείες. Το έπραξαν δε χωρίς να κατευθύνουν έργα προς οποιαδήποτε συγκεκριμένη ελληνική ή αμερικανική επιχείρηση.

Ο τρόπος λειτουργίας (modus operandi) που περιγράφεται σε αυτό το δημοσίευμα υπονομεύει αυτό που έχει εξελιχθεί σε ένα τεράστιο επίτευγμα για την εξωτερική πολιτική – τη διμερή σχέση και τη μετεξέλιξη της Ελλάδας από «προβληματικό παιδί» της Ευρώπης σε βασικό γεωπολιτικό παράγοντα σε πολλαπλές περιοχές. Το Great Sea Interconnector, τα FSRU στην Ελλάδα – όλα διαδραματίζουν κομβικό ρόλο στη διασφάλιση της ενεργειακής ανεξαρτησίας της Ευρώπης από κακόβουλους δρώντες και στην ενίσχυση της ενεργειακής της ασφάλειας.

Η Νοτιοανατολική Ευρώπη και η Ανατολική Μεσόγειος αποτελούν στρατηγικά σημεία σύγκλισης, αλλά μην απατάστε: ο ανταγωνισμός των μεγάλων δυνάμεων εκτυλίσσεται σε αυτά ακριβώς τα πεδία δράσης. Προς τιμήν της, η κυβέρνηση του Έλληνα Πρωθυπουργού έχει σταθερά θέσει σε προτεραιότητα την ενεργειακή διπλωματία και έχει εργαστεί για τη δημιουργία περισσότερων επιλογών με σκοπό την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας.

Η Ουάσιγκτον, οι Βρυξέλλες και η Αθήνα οφείλουν να παραμείνουν σε εγρήγορση και να διασφαλίσουν ότι οι γεωπολιτικές και οι μακροπρόθεσμες οικονομικές παράμετροι θα βρίσκονται στο προσκήνιο, καθορίζοντας ποια έργα θα ιεραρχούνται κατά προτεραιότητα και ποιοι θα συμμετέχουν σε αυτά. Οτιδήποτε λιγότερο συνιστά γεωστρατηγικό παράπτωμα».

Υπενθυμίζεται ότι κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν απαντήσεις από την κυβέρνηση για όσα φέρεται να ειπώθηκαν ανάμεσα στην πρέσβειρα των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου . Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Wall Street Journal, οι δύο τους είχαν έντονη συνομιλία σε δείπνο στην Αθήνα τον περασμένο Μάρτιο, όταν η συζήτηση στράφηκε στις πολιτικές εξελίξεις στη Ρουμανία. Η αμερικανική εφημερίδα αποδίδει στην πρέσβειρα τη φράση «Μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε όποια χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ», ενώ αναφέρει ότι ο Έλληνας υπουργός αντέδρασε, τονίζοντας πως η ελληνική κυβέρνηση έχει εκλεγεί από τον λαό.

Η συνομιλία δεν έχει επιβεβαιωθεί από την ελληνική κυβέρνηση. Κατά το ίδιο δημοσίευμα, ο δικηγόρος της κ. Γκίλφοϊλ αμφισβήτησε την περιγραφή της. Οι ανακοινώσεις της αντιπολίτευσης εστιάζουν τόσο στο τι συνέβη στο δείπνο όσο και στον ρόλο της αμερικανικής πρεσβείας στην προώθηση του αμερικανικού LNG μέσω του Κάθετου Διαδρόμου. ΠΑΣΟΚ, ΕΛΑΣ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ κάλεσαν την κυβέρνηση να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει το δημοσίευμα, ζητώντας παράλληλα απαντήσεις για τον Κάθετο Διάδρομο.

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