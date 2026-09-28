«Το σπίτι σου»: Το δεύτερο βίντεο της καμπάνιας του ΣΥΡΙΖΑ για προσιτή στέγη με αξιοποίηση της περιουσίας του ΕΦΚΑ

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Μετά το πρώτο βίντεο με τον Νίκο Παππά και τη Ρένα Δούρου για την περιουσία του ΕΦΚΑ και τις δυνατότητες αξιοποίησής της προς όφελος της κοινωνίας, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επανέρχεται με το δεύτερο βίντεο της καμπάνιάς του και εξειδικεύει την πρότασή του για τη στέγη.

Στο νέο βίντεο, η αναπληρώτρια Γραμματέας της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Νατάσα Γκαρά, παρουσιάζει την πρόταση για αξιοποίηση της περιουσίας του ΕΦΚΑ, για την κατασκευή κατοικιών με προσιτό ενοίκιο για νέα ζευγάρια και φοιτητές.

«Την ώρα που τα κυβερνητικά προγράμματα “Σπίτι μου 1”, “Σπίτι μου 2” και “Σπίτι μου 3” αφήνουν εκτός χιλιάδες νέους και το κόστος της κατοικίας εξαντλεί τα εισοδήματα των νοικοκυριών, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καταθέτει μια συγκεκριμένη εναλλακτική: ο ΕΦΚΑ να κατασκευάζει ένα εκατομμύριο τετραγωνικά μέτρα κατοικίας κάθε χρόνο και να τα διαθέτει με ενοίκιο 5 ευρώ το τετραγωνικό σε νέα ζευγάρια και φοιτητές.

Γιατί απέναντι στα 800 ευρώ για ένα παλιό τριάρι, μπορεί να υπάρχει άλλη επιλογή: ένα καινούριο σπίτι με 350 ευρώ τον μήνα.

Η στέγη δεν μπορεί να είναι πολυτέλεια, ούτε η νέα γενιά να οδηγείται σε έναν νέο κύκλο υπερχρέωσης για να μπορέσει να ξεκινήσει τη ζωή της.

Η στέγη είναι δικαίωμα. Για να στεγάσεις τα όνειρά σου, όχι για να γίνεις η επόμενη γενιά των κόκκινων δανείων», αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.

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