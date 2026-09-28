search
ΔΕΥΤΕΡΑ 28.09.2026 16:38
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.09.2026 15:32

Βρετανοί υπήκοοι οι πέντε συλληφθέντες για τρομοκρατικές ενέργειες στην αεροπορική βάση Φέρφορντ 

28.09.2026 15:32
fairford

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι οι πέντε άνδρες που συνελήφθηκαν κοντά στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ, που έχει χρησιμοποιηθεί από τις ΗΠΑ προκειμένου να πλήξουν το Ιράν, είναι όλοι Βρετανοί υπήκοοι που ζουν στο Λονδίνο.

Η αστυνομία τόνισε ότι οι πέντε άνδρες, που συνελήφθησαν χθες Κυριακή ως ύποπτοι για αδικήματα σχετιζόμενα με κατοχή εκρηκτικών και τρομοκρατία, είναι ηλικίας περίπου 25 ετών.

«Αυτή τη στιγμή, εργαζόμαστε για να διαπιστώσουμε τις ακριβείς συνθήκες της δραστηριότητας των συλληφθέντων, τι γνώσεις είχαν και τυχόν κίνητρα πίσω από αυτό το περιστατικό», ανακοίνωσε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία.

«Αντιλαμβανόμαστε πλήρως τις εικασίες σχετικά με τα κίνητρα πίσω από αυτό το περιστατικό, καθώς και τα ερωτήματα σχετικά με γεωπολιτικά ζητήματα που εγείρονται. Ωστόσο, ζητούμε να δοθεί στην αντιτρομοκρατική υπηρεσία ο απαραίτητος χώρος και χρόνος ώστε να εργαστεί με προσοχή και σαφήνεια», πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης

Βρετανία: Μία αγρότισσα γύρισε από ξενύχτι, είδε τρία βαν και μασκοφόρους και ειδοποίησε την αστυνομία για να αποφευχθεί το τρομοκρατικό χτύπημα

Νέα Ζηλανδία: Η αστυνομία διέσωσε φώκια που διέσχιζε πολυσύχναστο δρόμο του Ουέλινγκτον

Από τις «δημόσιες εκτελέσεις» στον σάλο για τους φοιτητές: Οι αναρτήσεις του Ρεπουμπλικανού Μπο Φρεντς που προκαλούν θύελλα στις ΗΠΑ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Shell_BS_Osijek-112
ADVERTORIAL

Η Coral Shell Licensee εγκαινιάζει το 100ό πρατήριο εκτός συνόρων

kafsima times
ΚΟΣΜΟΣ

Βρυξέλλες προς ευρωπαϊκές κυβερνήσεις: Αντιμετωπίστε την ενεργειακή κρίση ή δείτε την ακροδεξιά να παίρνει την εξουσία

tsapras_2809_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

UEFA Nations League – Εθνική: Αμφίβολος με Ολλανδία ο Βαγιαννίδης, κλήθηκε εκτάκτως ο Τσάπρας

papas leon gallia macron – new
ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα ειρήνης από τον Πάπα Λέοντα στη Γαλλία: Η Ευρώπη να δείξει θάρρος στην διαπραγμάτευση και να θυσιάσει θέσεις για να λήξει ο πόλεμος

mazonakis-new (2)
ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: «Ο Θεοδωρόπουλος μας είπε ότι είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι για τον θάνατο του», κατέθεσε νοσηλεύτρια 

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Button
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το κουμπί στο αυτοκίνητο που πολλοί δεν το ξέρουν και βοηθά να βλέπουμε καλύτερα στη βροχή

Adonis-Samaras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαμαράς: Στήνει ψηφοδέλτια, κρατά κλειστά τα χαρτιά του – Τα ονόματα, το «πάμε, πρόεδρε» και η αγωνία της ΝΔ

KALODIO_NEW_1234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καλώδιο με Κύπρο σε… σύνδρομο «κολοκυθιάς»: Αλλάζουν τη χάραξη για την Τουρκία - Ο ελιγμός, το τουρκολιβυκό και το ρίσκο με τα 12 μίλια

kypseli metro
ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη – Μετρό: Ο εργολάβος θα ζητήσει αποζημίωση από το Δημόσιο - Αλαλούμ με τις ζημιές και τις καθιζήσεις στις πολυκατοικίες

NO_OBU_diodia_1920x1080_v2
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τι σημαίνει το «ΟΧΙ OBU» στα διόδια - Η ένδειξη που μπερδεύει τους οδηγούς

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 28.09.2026 16:38
Shell_BS_Osijek-112
ADVERTORIAL

Η Coral Shell Licensee εγκαινιάζει το 100ό πρατήριο εκτός συνόρων

kafsima times
ΚΟΣΜΟΣ

Βρυξέλλες προς ευρωπαϊκές κυβερνήσεις: Αντιμετωπίστε την ενεργειακή κρίση ή δείτε την ακροδεξιά να παίρνει την εξουσία

tsapras_2809_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

UEFA Nations League – Εθνική: Αμφίβολος με Ολλανδία ο Βαγιαννίδης, κλήθηκε εκτάκτως ο Τσάπρας

1 / 3