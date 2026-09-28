Σαμαράς: Στήνει ψηφοδέλτια, κρατά κλειστά τα χαρτιά του – Τα ονόματα, το «πάμε, πρόεδρε» και η αγωνία της ΝΔ

Takeaways by to pontiki AI Ο Αντώνης Σαμαράς προέβη σε πολιτικές δηλώσεις κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Μεσσηνία, ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, την εξωτερική πολιτική και τον νόμο για την ισότητα στον γάμο.

Παρά την έντονη φημολογία για τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα, ο πρώην πρωθυπουργός διατηρεί κλειστά τα χαρτιά του σχετικά με τον χρόνο των επίσημων ανακοινώσεων.

Συνεργάτες του κ.

Σαμαρά προετοιμάζουν το εγχείρημα σε εθνικό επίπεδο, έχοντας ήδη συγκροτήσει μέρος των ψηφοδελτίων με τη συμμετοχή αρκετών πρώην βουλευτών και στελεχών.

Την ίδια στιγμή, στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας αναζητούν τρόπους αντιμετώπισης της ενδεχόμενης διάσπασης, εστιάζοντας στον κίνδυνο απώλειας της κυβερνητικής εξουσίας και στην προσπάθεια συσπείρωσης της βάσης.

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Η παρουσία του Αντώνη Σαμαρά στη Μεσσηνία το Σαββατοκύριακο, με αφορμή το μνημόσυνο για την κόρη του, Λένα, στην Παναγία τη Μυρτιδιώτισσα στην Πύλο, είχε, πέρα από την προσωπική φόρτιση, και πολιτική διάσταση.

Σε γεύμα στο εστιατόριο «Καρνάγιο» της Κυπαρισσίας, παρουσία του πρώην υπουργού Κώστα Τζαβάρα, του πρώην νομάρχη Μεσσηνίας Δημήτρη Δράκου, του προέδρου του Επιμελητηρίου Ηλείας Κώστα Λεβέντη, καθώς και αυτοδιοικητικών παραγόντων και παλαιών στελεχών της ΟΝΝΕΔ, ο πρώην πρωθυπουργός φέρεται να είπε: «Πάμε όλοι μαζί, δεν πάει άλλο, πρέπει να ενωθούμε».

Σύμφωνα με όσα μεταφέρουν παριστάμενοι, ο κ. Σαμαράς δεν έμεινε στην προτροπή, αλλά αναφέρθηκε στην ακρίβεια, στην αγοραστική δύναμη των πολιτών και σε μια διαφορετική φορολογική πολιτική για τη μεσαία τάξη, τους επαγγελματίες και τους βιοτέχνες. Άφησε επίσης αιχμές για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, την οποία θεωρεί λανθασμένη, και επανήλθε στον νόμο για την ισότητα στον γάμο, υποστηρίζοντας ότι η ελληνική κοινωνία δεν αντέχει την υιοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια. Είναι σαφές ότι η πολιτική του ρητορική στοχεύει σε πεδία όπου εκτιμά πως μπορεί να προσελκύσει δυσαρεστημένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας.

Κάποια στιγμή, ο Δημήτρης Δράκος τον παρότρυνε λέγοντας «πάμε, πρόεδρε», εννοώντας ότι ήρθε η ώρα να ανακοινώσει το κόμμα. Ο κ. Σαμαράς, ωστόσο, δεν απάντησε, διατηρώντας κλειστά τα χαρτιά του για τον χρόνο των ανακοινώσεων.

credit: NDP Photo Agency

Από το «ποιοι είναι μαζί μας» στο «ποιος κατεβαίνει πού»

Η σιωπή του πρώην πρωθυπουργού δεν σημαίνει ότι έχουν σταματήσει οι προετοιμασίες. Στενοί συνεργάτες του λένε ότι το εγχείρημα οργανώνεται και στελεχώνεται σε εθνικό επίπεδο και περιγράφουν τη μετάβαση από το ερώτημα «ποιοι είναι μαζί μας» στο «ποιος κατεβαίνει πού».

Άνθρωποι από το περιβάλλον του υποστηρίζουν ότι σε αρκετούς νομούς τα ψηφοδέλτια έχουν συγκροτηθεί κατά το ήμισυ. Στην ονοματολογία περιλαμβάνονται ο ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Σαλμάς και οι πρώην βουλευτές Θανάσης Σκορδάς, Άκης Γεροντόπουλος, Κώστας Μαρκόπουλος, Πάνος Παναγιωτόπουλος, Αργύρης Ντινόπουλος, Ζήσης Τζηγκαλάγιας, Μανώλης Αγγελάκας και Άγγελος Τσιγκρής.

Στην Κορινθία θεωρείται δεδομένη η υποψηφιότητα του δικηγόρου και δημοτικού συμβούλου Αλέξανδρου Γκουργιώτη, ενώ ακούγονται και ονόματα προσώπων από οικογένειες πρώην βουλευτών ή υφυπουργών της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, οι συνεργάτες του κ. Σαμαρά παρακολουθούν τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων της ΝΔ, επιδιώκοντας να προσελκύσουν στελέχη που δεν θα βρουν θέση σε αυτά.

Για τον χρόνο των ανακοινώσεων τα σενάρια διαφέρουν. Ορισμένοι μιλούν για τα τέλη Οκτωβρίου, στον απόηχο της επετείου ίδρυσης της Νέας Δημοκρατίας και της εκδήλωσης που ετοιμάζει η Πειραιώς για τα 52 χρόνια του κόμματος. Άλλοι τοποθετούν την ανακοίνωση του νέου φορέα στις αρχές της επόμενης χρονιάς.

Η διαφωνία για τον χρόνο και ο πονοκέφαλος της ΝΔ

Στο περιβάλλον του κ. Σαμαρά συγκρούονται δύο απόψεις. Η πρώτη θεωρεί ότι η καθυστέρηση έχει ήδη αποδώσει όσα μπορούσε και ότι μια νέα παράταση θα κουράσει όσους περιμένουν την ανακοίνωση του κόμματος. Η δεύτερη υποστηρίζει ότι, όσο ο πρώην πρωθυπουργός δεν αποκαλύπτει τις αποφάσεις του, τόσο εντείνεται η ανασφάλεια στη ΝΔ και πληθαίνουν οι επιθέσεις εναντίον του, οι οποίες τελικά μπορεί να τον ωφελούν. Με την πρώτη άποψη φαίνεται να συμφωνούν και δημοσκόποι, που εκτιμούν ότι μια πολύμηνη αναμονή ενδέχεται να αποτυπωθεί αρνητικά στις μετρήσεις για το νέο εγχείρημα.

Στην Πειραιώς αναζητούν τον τρόπο να αντιμετωπίσουν αυτή την προοπτική. Οι σφοδρές επιθέσεις στελεχών της ΝΔ το προηγούμενο διάστημα εκτιμήθηκε ότι, αντί να αποδυναμώνουν τον κ. Σαμαρά, συσπείρωναν γύρω του δυσαρεστημένους ψηφοφόρους. Στο ίδιο πλαίσιο, η κάμψη του εγχειρήματος της Μαρίας Καρυστιανού εκτιμάται από ορισμένους ότι θα μπορούσε να ευνοήσει τον πρώην πρωθυπουργό, προσελκύοντας μέρος των δεξιών και αντισυστημικών ψηφοφόρων που είχαν στραφεί προς εκείνη.

Έτσι, κορυφαία γαλάζια στελέχη εισηγούνται να προβληθεί το επιχείρημα ότι ο κ. Σαμαράς επιδιώκει να πλήξει τη Νέα Δημοκρατία για να αποδυναμώσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ποντάρουν στους δεσμούς των ψηφοφόρων με την παράταξη και στον φόβο ότι μια διάσπαση θα της στοιχίσει την εξουσία. Η πλευρά Σαμαρά απαντά ότι δεν έχει κόψει τους δεσμούς της με την παράταξη και ότι αντιτίθεται στον πρωθυπουργό επειδή, όπως υποστηρίζει, έχει αλλοιώσει τη φυσιογνωμία της.

Η αναμέτρηση των δύο επιχειρημάτων θα κριθεί κυρίως στους αναποφάσιστους και σε όσους σκέφτονται να απέχουν από τις επόμενες εκλογές. Για την ώρα, πάντως, τα ψηφοδέλτια ετοιμάζονται, αλλά η απόφαση για την ανακοίνωση παραμένει στα χέρια ενός ανθρώπου.

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