Πυρκαγιά σε χώρο με απορρίμματα στον Ασπρόπυργο – Προσωρινή διακοπή δρομολογίων στον Προαστιακό

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Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας (28/9) στην Πυροσβεστική, μετά από φωτιά σε απορρίμματα στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 07:00.

Επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Ο Δήμος Ασπροπύργου κινητοποιήθηκε προκειμένου να διαθέσει μηχάνημα έργου.

#Πυρκαγιά σε απορρίμματα στον Ασπρόπυργο Αττικής. Επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Συνδρομή από μηχάνημα έργου . — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 28, 2026

Θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας του Προαστιακού, δεδομένου ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε πλησίον των συρμών.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής.

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