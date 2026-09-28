Ακίνητα: Έως 53% ακριβότερα τα επιπλωμένα σπίτια – Πού καταγράφονται οι μεγαλύτερες διαφορές στα ενοίκια

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Σημαντικά υψηλότερες ζητούμενες τιμές καταγράφονται στα επιπλωμένα σπίτια της Αττικής σε σύγκριση με τα αντίστοιχα ακίνητα που διατίθενται χωρίς έπιπλα, με τη διαφορά να φτάνει σε ορισμένες κατηγορίες ακόμη και το 53%. Την ίδια ώρα, η επίπλωση κερδίζει έδαφος κυρίως στα μικρά διαμερίσματα, όπου σε περιοχές του κέντρου περισσότερα από τα μισά ακίνητα προσφέρονται έτοιμα προς κατοίκηση.

Η εικόνα προκύπτει από έρευνα της ReDataset σε αγγελίες κατοικιών προς ενοικίαση που αναρτήθηκαν μέσα στο 2026 στον Κεντρικό, τον Βόρειο και τον Νότιο Τομέα της Αττικής.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η διάμεση ζητούμενη τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο είναι υψηλότερη για τα επιπλωμένα ακίνητα σε όλες τις περιοχές που εξετάστηκαν, χωρίς, ωστόσο, οι διαφορές να είναι ίδιες.

Ανάλογα με την περιοχή, το επιπλέον κόστος κυμαίνεται από 13% έως 35%. Η μεγαλύτερη απόκλιση καταγράφεται στο Μαρούσι, όπου ένα επιπλωμένο ακίνητο εμφανίζει διάμεση ζητούμενη τιμή ανά τετραγωνικό κατά 35% υψηλότερη σε σχέση με ένα μη επιπλωμένο.

Η συγκεκριμένη διαφορά δεν μπορεί, πάντως, να αποδοθεί αποκλειστικά στην ύπαρξη επίπλων. Η ηλικία και η κατάσταση του ακινήτου, μια ενδεχόμενη ανακαίνιση, η ακριβής θέση αλλά και ο πρόσθετος εξοπλισμός αποτελούν παράγοντες που επηρεάζουν τη διαμόρφωση του ζητούμενου μισθώματος.

Περισσότερα επιπλωμένα στα μικρά σπίτια

Η τάση γίνεται ακόμη πιο εμφανής όταν η αγορά εξετάζεται με βάση την επιφάνεια των κατοικιών. Τα μικρότερα ακίνητα είναι εκείνα που προσφέρονται συχνότερα επιπλωμένα και στις τρεις περιοχές της Αττικής που περιλαμβάνονται στην έρευνα.

Στον Κεντρικό Τομέα, το 53,3% των κατοικιών από 20 έως 40 τετραγωνικά μέτρα διατίθεται με έπιπλα. Πρόκειται, δηλαδή, για περισσότερα από ένα στα δύο σπίτια αυτής της κατηγορίας.

Όσο αυξάνεται η επιφάνεια, το ποσοστό των επιπλωμένων ακινήτων περιορίζεται. Η μεγαλύτερη παρουσία τους στα μικρά διαμερίσματα συνδέεται και με το προφίλ των ενοικιαστών στους οποίους συνήθως απευθύνονται: φοιτητές, εργαζόμενους που μετακινούνται για περιορισμένο χρονικό διάστημα και νοικοκυριά που επιδιώκουν να αποφύγουν την αρχική δαπάνη για αγορά επίπλων και εξοπλισμού.

Σημαντικές αποκλίσεις καταγράφονται και μεταξύ διαφορετικών περιοχών. Στον Δήμο Αθηναίων το 40,2% των κατοικιών της έρευνας προσφέρεται επιπλωμένο, ποσοστό που αντιστοιχεί περίπου σε τέσσερα στα δέκα ακίνητα.

Στην Κηφισιά η αναλογία υποχωρεί περίπου στο 20%, ενώ ακόμη χαμηλότερα βρίσκεται το Γαλάτσι, όπου επιπλωμένο είναι μόλις το 15,5% των διαθέσιμων κατοικιών που εξετάστηκαν.

«Καπέλο» 32% και στα μεγαλύτερα σπίτια

Οι υψηλότερες ζητούμενες τιμές δεν περιορίζονται στις γκαρσονιέρες και στα μικρά διαμερίσματα. Στον Βόρειο Τομέα, για κατοικίες επιφάνειας από 80 έως 100 τετραγωνικά μέτρα, η διάμεση ζητούμενη τιμή ανά τετραγωνικό των επιπλωμένων ακινήτων είναι κατά 32% υψηλότερη από εκείνη των μη επιπλωμένων.

Γενικότερα, οι μεγαλύτερες αποκλίσεις, όταν η σύγκριση γίνεται με βάση την επιφάνεια, εντοπίζονται στον Βόρειο και τον Νότιο Τομέα.

Η «ψαλίδα» ανοίγει ακόμη περισσότερο όταν η σύγκριση γίνεται ανά τύπο κατοικίας. Στις μονοκατοικίες του Νότιου Τομέα καταγράφεται η μεγαλύτερη απόκλιση ολόκληρης της έρευνας, καθώς η διάμεση ζητούμενη τιμή ανά τετραγωνικό των επιπλωμένων ακινήτων είναι κατά 53% υψηλότερη από την αντίστοιχη των μη επιπλωμένων.

Στον Κεντρικό Τομέα, αντίθετα, τα διαμερίσματα αποτελούν την κατηγορία όπου η επίπλωση εμφανίζεται συχνότερα, καθώς το 37,2% προσφέρεται με έπιπλα. Το χαμηλότερο ποσοστό καταγράφεται στις μονοκατοικίες του Βόρειου Τομέα.

Τα στοιχεία της ReDataset δείχνουν, έτσι, ότι η αγορά επιπλωμένων κατοικιών στην Αττική δεν ακολουθεί ενιαία πορεία. Περιοχή, μέγεθος και τύπος ακινήτου διαφοροποιούν σημαντικά τόσο τη διαθεσιμότητα όσο και το ύψος του ζητούμενου ενοικίου.

Το βασικό συμπέρασμα, ωστόσο, παραμένει κοινό στις περισσότερες κατηγορίες: η επιλογή ενός σπιτιού έτοιμου προς κατοίκηση συνοδεύεται συνήθως από υψηλότερο μηνιαίο κόστος, το οποίο σε συγκεκριμένα τμήματα της αγοράς μπορεί να γίνει ιδιαίτερα μεγάλο.

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