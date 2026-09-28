Η «καραμέλα» των Βρυξελλών για τον ΕΦΚ — Οι οδηγοί βάζουν 10ευρα για να βγάλουν τη διαδρομή και περιμένουν τις κυβερνητικές παρεμβάσεις

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Η πίεση στην αγορά των καυσίμων είναι ασφυκτική. Η αμόλυβδη και το ντίζελ κίνησης ακολουθούν εκ νέου ανηφορική τροχιά, εξαφανίζοντας από την τσέπη των πολιτών όποια αύξηση δόθηκε στους μισθούς πριν καν φτάσει στον λογαριασμό τους. Την ίδια στιγμή, οι ίδιοι οι βενζινοπώλες εκπέμπουν σήμα κινδύνου, βλέποντας την κατανάλωση να καταποντίζεται.

Οι οδηγοί αποφεύγουν τα πρατήρια, αφού έχουν πλέον διαπιστώσει ότι το γέμισμα του ρεζερβουάρ έχει μετατραπεί σε άπιαστο όνειρο. Η εικόνα στα βενζινάδικα είναι πλέον ξεκάθαρη: οι καταναλωτές ζητούν 10 και 20 ευρώ, ίσα για να καλύψουν τις ημερήσιες μετακινήσεις τους, κοιτάζοντας το καντράν με τρόμο.

Οι εκπρόσωποι του κλάδου ζητούν επιτακτικά οριζόντιες παρεμβάσεις σε όλο το φάσμα της αγοράς, τονίζοντας ότι οποιοδήποτε μέτρο στήριξης δεν πρέπει να περιοριστεί μόνο στο πετρέλαιο θέρμανσης, αφήνοντας τη βενζίνη εντελώς εκτός προστασίας.

Άλλωστε, τα νούμερα στην αντλία προκαλούν ζάλη: η αμόλυβδη βενζίνη έχει σπάσει το φράγμα των 2,15 με 2,29 ευρώ ανά λίτρο στα αστικά κέντρα, ενώ στην περιφέρεια και τα νησιά φτάνει ήδη τα 2,40 ευρώ! Το ντίζελ κίνησης ακολουθεί στα 1,90 με 2,00 ευρώ. Οι τιμές των καυσίμων παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με τη μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης να κινείται πάνω από τα 2,15 ευρώ τον Σεπτέμβριο.

Την ίδια ώρα, τα βλέμματα όλων στρέφονται στις κυβερνητικές υποσχέσεις. Θυμίζουμε ότι ο πρωθυπουργός είχε προαναγγείλει ότι η τιμή εκκίνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου θα συγκρατηθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο.

Σχεδιάζει ακόμη παράταση της επιδότησης στο ντίζελ κίνησης, για να συγκρατηθούν οι τιμές στην εφοδιαστική αλυσίδα, αφήνοντας την αμόλυβδη εντελώς απέξω. Παλεύει, δηλαδή, να προστατεύσει το πακέτο της ΔΕΘ χωρίς να διακινδυνεύσει τη μείωση του χρέους.

Ποια είναι, όμως, η σεναριολογία για τις παρεμβάσεις που εξετάζει το κυβερνητικό επιτελείο;

Στο τραπέζι βρίσκεται ένα «σπαστό» πακέτο μέτρων. Πρώτον, εξετάζεται οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, με στόχο η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ, παράλληλα με διεύρυνση του επιδόματος θέρμανσης. Τα εισοδηματικά όρια αναμένεται να διαμορφωθούν στις 29.000 ευρώ για ζευγάρι με ένα παιδί, 34.000 ευρώ με δύο παιδιά και επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο.

Δεύτερον, επιδότηση στην αντλία από το κράτος και τα διυλιστήρια και επαναφορά πλαφόν στα περιθώρια κέρδους σε εταιρείες εμπορίας και πρατήρια.

Τρίτον, παράταση της επιδότησης στο ντίζελ και τον Οκτώβριο, επειδή η άνοδός του περνά σχεδόν σε ολόκληρη την παραγωγική αλυσίδα, από τις μεταφορές και τη γεωργία έως τις τελικές τιμές στο ράφι. Για την αμόλυβδη δεν υπάρχει, προς το παρόν, αντίστοιχη δέσμευση. Η παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης για τον Οκτώβριο έχει προαναγγελθεί από την κυβέρνηση.

Οι πρώτες κυβερνητικές παρεμβάσεις τοποθετούνται χρονικά εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Οκτωβρίου.

Ωστόσο, οι ειδικοί του κλάδου διατηρούν τις επιφυλάξεις τους για τις εν λόγω κρατικές παρεμβάσεις και τονίζουν ότι, όσο ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και ο ΦΠΑ παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, οι όποιες επιδοτήσεις κινδυνεύουν να λειτουργήσουν απλώς ως «ασπιρίνη» σε μια βαριά ασθένεια.

Η κυβέρνηση για το θέμα δηλώνει πως «δεν αντέχει ο προϋπολογισμός» να κόψει τον ΕΦΚ χωρίς ειδική άδεια από τις Βρυξέλλες. Όμως, η ευρωπαϊκή νομοθεσία ορίζει ως κατώτατο φόρο τα 359 ευρώ ανά 1.000 λίτρα στην αμόλυβδη. Η Ελλάδα επιβάλλει 700 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι η Αθήνα έχει τη νομική δυνατότητα να κόψει άμεσα 34,1 λεπτά το λίτρο στην αμόλυβδη και 8 λεπτά στο ντίζελ, χωρίς να παραβιάσει κανέναν φορολογικό κανόνα της Ευρώπης. Οι αντίστοιχοι συντελεστές για το ντίζελ είναι 410 ευρώ ανά 1.000 λίτρα στην Ελλάδα, έναντι ελάχιστου ευρωπαϊκού συντελεστή 330 ευρώ. Μάλιστα, άλλες ευρωπαϊκές χώρες δεν περίμεναν καμία έγκριση. Η Ιταλία έκοψε 20 λεπτά τον φόρο, η Γερμανία αφαίρεσε 17 λεπτά από την αντλία, ενώ η Ισπανία έριξε 5 δισ. ευρώ στην αγορά. Όλες τους ανέλαβαν το δημοσιονομικό κόστος χωρίς να ζητήσουν «άδεια».

Γιατί, λοιπόν, δεν το κάνει και η χώρα μας; Διότι, αν μειωθεί ο ΕΦΚ, η απώλεια των εσόδων θα καταγραφεί ως αρνητικό μέτρο και θα «τινάξει στον αέρα» τις οροφές δαπανών και τις υποσχέσεις της ΔΕΘ.

Αυτό σημαίνει ότι, μέχρι να φανεί αν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα δώσει κάποια εξαίρεση, το ελληνικό σχέδιο οχυρώνεται σε γραμμές άμυνας!

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