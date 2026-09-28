Νέα Ιωνία: Εμπρησμό «βλέπουν» οι αρχές – Στο τμήμα εκβιαστών η υπόθεση – Τι είχε γίνει το 2023

Takeaways by to pontiki AI Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε καφετέρια στο ισόγειο τριώροφου κτιρίου στη Νέα Ιωνία, προκαλώντας ολοκληρωτική καταστροφή στο κατάστημα και σοβαρές ζημιές στα διαμερίσματα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχείρησαν για τρεις ώρες προκειμένου να κατασβέσουν τις φλόγες και να απεγκλωβίσουν με ασφάλεια όλους τους ενοίκους του κτιρίου.

Το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής διεξάγει έρευνα για τα αίτια της φωτιάς, λαμβάνοντας υπόψη μαρτυρίες για εκρήξεις και το ιστορικό του συγκεκριμένου καταστήματος.

Μέχρι στιγμής οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει το ενδεχόμενο εμπρησμού, ενώ οι έρευνες παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη για τη διαλεύκανση του συμβάντος.

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Το Τμήμα Εκβιαστών του «ελληνικού FBI» αναλαμβάνει την υπόθεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία και επεκτάθηκε στους τρεις ορόφους του κτιρίου προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι βρέθηκαν στοιχεία που παραπέμπουν σε εμπρησμό, ενώ στην ίδια καφετέρια είχε χάσει πριν από τρία χρόνια τη ζωή του ένας 37χρονος άνδρας έπειτα από επεισόδιο με πυροβολισμούς.

Οι πυροσβέστες έδωσαν μάχη με τις φλόγες, με τη φωτιά να επεκτείνεται μέσα σε λίγα λεπτά στους επάνω ορόφους. του τριώροφου κτιρίου.

Τα διαμερίσματα και στους τρεις ορόφους έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές ενώ η καφετέρια από την οποία ξεκίνησε η φωτιά έχει καταστραφεί ολοσχερώς.

Μέσα σε περίπου δέκα λεπτά, οι φλόγες επεκτάθηκαν από διαμέρισμα σε διαμέρισμα και έφτασαν μέχρι τον τρίτο όροφο, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε τουλάχιστον τρία διαμερίσματα.

Η Πυροσβεστική έφτασε άμεσα στο σημείο και στήθηκε μεγάλη επιχείρηση για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και τον απεγκλωβισμό των κατοίκων.

Η επιχείρηση ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς οι φλόγες είχαν τυλίξει ολόκληρο το κτίριο και είχαν φτάσει σε μεγάλο ύψος. Οι ένοικοι έζησαν δραματικές στιγμές μέχρι να απομακρυνθούν με ασφάλεια.

Οι νεότεροι σε ηλικία ένοικοι απομακρύνθηκαν από το κλιμακοστάσιο. Οι ηλικιωμένοι, μεταξύ των οποίων υπήρχαν και άτομα με προβλήματα υγείας, οδηγήθηκαν στην ταράτσα και από εκεί απεγκλωβίστηκαν με ασφάλεια από τους πυροσβέστες.

Έπειτα από περίπου τρεις ώρες, οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο και την τελευταία εστία της φωτιάς. Ωστόσο, παραμένουν στο σημείο και ελέγχουν κάθε χώρο και κυρίως το ισόγειο.

Οι μαρτυρίες και το περιστατικό πριν από δύο χρόνια

Την ίδια ώρα, το ανακριτικό της Πυροσβεστικής πραγματοποιεί έρευνα, κυρίως στο ισόγειο κατάστημα, προκειμένου να εντοπίσει στοιχεία που θα βοηθήσουν να διαπιστωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλούν οι μαρτυρίες τουλάχιστον τριών ενοίκων, οι οποίοι ανέφεραν ότι άκουσαν δύο ισχυρές εκρήξεις λίγο πριν ξεσπάσει η φωτιά.

Παράλληλα, έχει συνεκτιμηθεί από τις αρμόδιες αρχές και ένα περιστατικό που είχε σημειωθεί πριν από περίπου δύο χρόνια στην ίδια καφετέρια.

Τον Φεβρουάριο του 2023 είχαν σημειωθεί πυροβολισμοί, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 37χρονος, ο οποίος, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν είχε σχέση με το περιστατικό.

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