Μίλτος Καρατζάς: «Ο Καρβέλας βοήθησε τη Βίσση με εξαιρετικά τραγούδια, αλλά της στέρησε κατά κάποιο τρόπο τη δυνατότητα να κάνει διεθνή καριέρα» (Video)

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Για την Άννα Βίσση μίλησε ο Μίλτος Καρατζάς, με αφορμή την ιστορική συναυλία της τραγουδίστριας στο ΟΑΚΑ, το περασμένο Σάββατο (26/9).

Καλεσμένος στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» ο γνωστός μουσικός παραγωγός αναφέρθηκε στο παρασκήνιο της πρώτης τους συνάντησης, εξαίροντας το πηγαίο ταλέντο της καλλιτέχνιδος και συγχαίροντάς την για όλα όσα έχει πετύχει στην καριέρα της.

Μεταξύ άλλων, ο Μίλτος Καρατζάς μίλησε για τη συνεργασία της Άννα βίσση με τονη Νίκο Καρβέλα, επισημαίνοντας ότι το τελευταίος τη βοήθησε σημαντικά με πολλά τραγούδια του, ωστόσο, της στέρησε τη δυνατότητα να κάνει διεθνή καριέρα.

«Η Άννα ξεκίνησε σαν ένα όμορφο κορίτσι με ωραία φωνή, νέα κοπέλα, ευχάριστη στην επικοινωνία και είχε αρχίσει στην εταιρεία Columbia που υπήρχε τότε και είχε βγάλει τρία τέσσερα τραγούδια, τα οποία κατά τη δική μου γνώμη, συμπαθητικά ήταν, αλλά δεν ήταν τραγούδια που θα μπορούσαν να την κάνουν αυτό που έγινε» είπε αρχικά ο Μίλτος Καρατζάς.

«Ένα βράδυ στη Θεσσαλονίκη είχαμε πιάσει κουβέντα. Γίναμε φίλοι κατά κάποιο τρόπο και της λέω “έλα σε παρακαλώ μαζί μου στη CBS, διότι εκεί πέρα θα σε πάρουμε και θα σου κάνουμε σοβαρά πράγματα, να βγάλεις τραγούδια τα οποία να κάνουν πάταγο”. Τα κατάφερα. Ήρθε. Της βγάλαμε τον πρώτο της δίσκο με πραγματικά πολύ καλή ομάδα από πίσω. Ήμουν ο παραγωγός του όλου πράγματος, αλλά την παραγωγή μέσα στο στούντιο την έκανε ο Αντώνης ο Βαρδής με πέντε δικά του τραγούδια και άλλα πέντε τραγούδια του Καρβέλα. Με αυτό το δίσκο, που είχε και το “Δώδεκα”, ήταν το πρώτο τραγούδι που πραγματικά πέρασε στον πολύ τον κόσμο. Και επίσης τότε, στο εξώφυλλό της της είχαμε αλλάξει την εικόνα που είχε. Τη βγάλαμε διαφορετική. Από τότε γίναμε πολύ φίλοι» διηγήθηκε.

«Ομολογώ τα τελευταία δύο – τρία χρόνια δεν είμαι σίγουρος ακριβώς πώς λειτουργεί το σύστημά της, αλλά άσχετα με το αν συμφωνώ με όλα όσα κάνει, είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό το πώς μια γυναίκα στην ηλικία της καταφέρνει να έχει την ομορφιά της και να παραμένει πάρα πολύ καλή τραγουδίστρια, με τις εμφανίσεις στο Καλλιμάρμαρο και τώρα που κόντεψε να γκρεμιστεί το ΟΑΚΑ. Η Άννα είναι σπουδαία και η Άννα θα μπορούσε να έχει γίνει σταρ παγκοσμίου κλάσης» τόνισε.

«Όταν ήρθε σε εμάς στη CBS και μας αγόρασε η Sony, κατάφερα εγώ να πείσω τους ανθρώπους της εταιρείας να πάει να τραγουδήσει σε ένα φεστιβάλ στην Ιαπωνία που γινόταν κάθε χρόνο. Εκεί τραγουδούσε μια τραγουδίστρια από κάθε χώρα και μετά γινόταν παγκόσμια σταρ. Ο Καρβέλας, επειδή δεν του αρέσει να πετάει, δυο ή τρεις μέρες πριν φύγει, με παίρνει τηλέφωνο η Άννα και μου λέει “τελικά δεν θα πάω, γιατί ο Νίκος μου είπε ότι αν θες να πας εκεί, εγώ είμαι έξω πια”. Καλώς έκανε, γιατί τη βοήθησε μετέπειτα ο Νίκος με εξαιρετικά τραγούδια, αλλά της στέρησε κατά κάποιον τρόπο και τη δυνατότητα να κάνει διεθνή καριέρα» είπε τέλος ο Μίλτος Καρατζάς.

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