Πρόγραμμα Half Note Jazz Club | 09 – 19 Οκτωβρίου

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Οι πόρτες του Half Note ανοίγουν ξανά για μια νέα, συναρπαστική σεζόν με σπουδαίους Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες, μοναδικές συνεργασίες και μουσικές εμπειρίες υψηλού επιπέδου.

Marc Halbheer’s Compás στη μνήμη του Milcho Leviev

ΤΕΤΑΡΤΗ 14 & ΠΕΜΠΤΗ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Half Note Jazz Club

Το Half Note Jazz Club την Τετάρτη 14 και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου υποδέχεται το διεθνές κουαρτέτο Marc Halbheer’s Compás, με μουσικούς από την Αθήνα, την Ελβετία και τη Μαδρίτη.

Το σχήμα παρουσιάζει ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στη μνήμη του Milcho Leviev, με special guest τον Haig Yazdjian στο ούτι και τη φωνή.

Στη μουσική των Marc Halbheer’s Compás, η jazz συναντά παραδοσιακά ιδιώματα από τις Άλπεις, την Ανατολική Ευρώπη και την Ισπανία. Ο αυτοσχεδιασμός και η πολιτισμική ανταλλαγή βρίσκονται στον πυρήνα του ήχου τους. Το ακορντεόν της Patricia Draeger, τα πνευστά του David Lynch, το μπάσο του Γιώτη Κιουρτσόγλου και τα ντραμς και τα κρουστά του Marc Halbheer συνθέτουν έναν ανοιχτό μουσικό διάλογο, με την παράδοση ως ζωντανό υλικό για νέα δημιουργία.

Το αφιέρωμα στρέφεται στον Milcho Leviev, τον θρυλικό Βούλγαρο πιανίστα και συνθέτη, γνωστό και ως «Νονό της βαλκανικής jazz». Υπήρξε ο αρχικός πιανίστας των Eastern Eye και μία από τις προσωπικότητες που συνέδεσαν δημιουργικά την jazz με τον βαλκανικό μουσικό κόσμο.

Η Patricia Draeger, νικήτρια του Swiss Grand Prix Music 2026, της ανώτατης ελβετικής διάκρισης για μουσικούς, έχει διαμορφώσει ένα προσωπικό ύφος όπου η παραδοσιακή μουσική, η jazz και ο αυτοσχεδιασμός συναντιούνται με επίκεντρο την πολιτισμική ανταλλαγή. Το ακορντεόν την έχει οδηγήσει σε εμφανίσεις στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ, την Ασία, την Αυστραλία και την Αφρική. Η συνεργασία της με τον Marc Halbheer ξεκίνησε το 2002, όταν συμμετείχαν στη World Big Band Tien Shan Switzerland Express και περιόδευσαν στην Ευρώπη και την Ασία.

Ο David Lynch, γεννημένος στην Καλιφόρνια με έδρα την Αθήνα, έχει αναπτύξει μια ιδιαίτερη μουσική γλώσσα, ενσωματώνοντας το προσωπικό εκφραστικό του ιδίωμα στην ανατολική μουσική παράδοση. Έχει συμμετάσχει σε εκατοντάδες άλμπουμ και πολυάριθμα κινηματογραφικά soundtracks, ενώ έχει γράψει μουσική για τον κινηματογράφο, το θέατρο, το ραδιόφωνο, την τηλεόραση και τον χορό.

Ο Γιώτης Κιουρτσόγλου, μπασίστας με έδρα την Αθήνα, υπήρξε πρωτοπόρος στην ένταξη της ελληνικής μουσικής παράδοσης σε σύγχρονα ιδιώματα. Έχει επηρεάσει πολλούς μουσικούς και για χρόνια υπήρξε μπασίστας πρώτης επιλογής στην ελληνική σκηνή. Η συνεργασία του με τον Marc Halbheer διαρκεί περισσότερα από 37 χρόνια. Ο Marc Halbheer κινείται με ανοιχτό πνεύμα και ευελιξία σε διαφορετικά μουσικά περιβάλλοντα. Η πορεία του τον έχει οδηγήσει σε φεστιβάλ και αίθουσες συναυλιών σε όλο τον κόσμο. Με τον Γιώτη Κιουρτσόγλου γνωρίστηκαν στο Λος Άντζελες το 1988 και έκτοτε έχουν συνεργαστεί σε πολλά διαφορετικά μουσικά σχήματα.

Στην παράσταση συμμετέχει ως special guest ο Haig Yazdjian, μία από τις σημαντικές μορφές της world music στην Ελλάδα. Ο ήχος του συνδέει την παράδοση με τη σύγχρονη δημιουργία, αναδεικνύοντας τις δύο πλευρές της μουσικής του προσωπικότητας: τον δεξιοτέχνη της παράδοσης και τον ανήσυχο δημιουργό. Με το ούτι και τη φωνή του προσθέτει στο αφιέρωμα τη δική του αναγνωρίσιμη εκφραστική δύναμη.

Για δύο βραδιές, την Τετάρτη 14 και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, οι Marc Halbheer’s Compás και ο Haig Yazdjian συναντιούνται στη σκηνή του Half Note Jazz Club σε ένα πρόγραμμα που φέρνει κοντά την jazz, τις μουσικές παραδόσεις των Άλπεων, της Ανατολικής Ευρώπης και της Ισπανίας και τη ζωντανή μνήμη του Milcho Leviev.

PATRICIA DRAEGER (Ελβετία) – ακορντεόν

DAVID LYNCH (Ελλάδα/ΗΠΑ) – πνευστά

YIOTIS KIOURTSOGLOU (Ελλάδα) – μπάσο

MARC HALBHEER (Ελβετία/Ισπανία) – ντραμς & κρουστά

SPECIAL GUEST: HAIG YAZDJIAN – ούτι & φωνή

www.texitmusic.com

Info

MARC HALBHEER’S COMPÁS

ΤΕΤΑΡΤΗ 14 & ΠΕΜΠΤΗ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Έναρξη : 21:30

Half Note Jazz Club Τριβωνιανού 17, Μετς | 210 9213310 | www.halfnote.gr

Τριβωνιανού 17, Μετς | 210 9213310 | www.halfnote.gr Εισιτήρια : από 15 €

Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ

JOHN PRIMER/GILES ROBSON

“The Chicago Blues Living Legend & the Blues Harmonica Master”

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 – ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

O αγαπημένος στο Ελληνικό κοινό κιθαρίστας, τραγουδιστής και Chicago Blues Living Legend John Primer επιστρέφει στη σκηνή που αγάπησε, το Half Note Jazz Club, από την Παρασκευή 16 μέχρι και τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου.

Με 3 υποψηφιότητες για Grammy κι αμέτρητες βραβεύσεις για Life Achievement, ο βιρτουόζος κιθαρίστας και συνθέτης, είναι ο φυσικός συνεχιστής της παράδοσης και του Chicago Blues ήχου. Για πολλά χρόνια bandleader/κιθαρίστας του Muddy Waters, του Willie Dixon και του Magic Slim, ο John Primer ανήκει σήμερα στη μικρή αυτή ομάδα των ζωντανών θρύλων που μεταλαμπαδεύουν τον ήχο του αυθεντικού Blues στις νέες γενιές και τον προσαρμόζουν στη σύγχρονη εποχή.

Πλάι του ο βιρτουόζος αρμονικίστας και showman Giles Robson, o μοναδικός Βρετανός μουσικός εκτός των Eric Clapton και Peter Green που έχει λάβει Blues Music Award στο Memphis. H φυσαρμόνικα του Giles Robson προσθέτει δράμα και πυροτέχνημα στο παραδοσιακό ήχο του Chicago και η φωνή της εξαιρετικής Robbin Kapsalis, που θα βρίσκεται στην σκηνή σε κάποια κομμάτια, φτιάχνουν ένα εκρηκτικό μείγμα, το καλύτερο για τις blues βραδιές μας στο Half Note Jazz Club.

Ο John Primer γεννήθηκε στο Camden Mississippi και από μικρός γαλουχήθηκε στο blues, μεγαλώνοντας κάτω από δύσκολες συνθήκες. Στα 18 του ο John Primer πήγε στο Chicago και όλοι οι δρόμοι του blues άνοιξαν γι’ αυτόν αφού άρχισε να γίνεται γνωστός και να παίζει στην ίδια μπάντα με τον Junior Wells, τον James Cotton, κα. Ο John Primer κατάφερε από μικρός να ενσωματωθεί πλήρως σε αυτό που ήταν ο περίφημος ήχος του Chicago Blues.

Στα τέλη των 70’s, ο Willie Dixon τον προσκάλεσε να γίνει μέλος της σπουδαίας μπάντας του, τους Chicago Blues All Stars. Όμως το κορυφαίο σημείο αναγνώρισης της αξίας του John Primer ήταν όταν τον κάλεσε ο πατριάρχης του blues Muddy Waters, όχι μόνο να παίξει στην μπάντα του αλλά να την διευθύνει κιόλας. Από τον “Hoochie Coochie Man” έμαθε όλα τα μυστικά του να είναι κι ο ίδιος bandleader, ενώ βρέθηκε να ηχογραφεί ακόμη και με τους Rolling Stones.

Για 13 χρόνια,δεν υπήρξε κορυφή που με την μπάντα αυτή δεν κατέκτησε. Ήδη βετεράνος ως ένας Blues Legend, ο John Primer από τα μέσα των 90’s, δημιούργησε την περίφημη Real Deal Blues band, εδραιώνοντας έτσι τη θέση του στο πάνθεον των θρύλων του είδους. Με 26 προσωπικούς δίσκους και συμμετοχή σε εκατοντάδες άλλους, σε μια ζωή σαν παραμύθι, ο 81χρονος σήμερα John Primer, επάξια εντάχθηκε στο Blues Hall of Fame.

Ο Giles Robson γεννήθηκε στο Jersey, στο νησί του στενού της Μάγχης κι αρχικά σπούδασε βιολί και μετά σαξόφωνο, με ενδιαφέρον στις Big Bands και το Swing. Σε ηλικία 14 ετών πήρε την πρώτη φυσαρμόνικα σ ένα ταξίδι σχολικό στο Τολέδο της Ισπανίας.

Λίγο καιρό μετά βρέθηκε σε μία συναυλία του διάσημου blues ντουέτου Cephas & Wiggins που έμελλε να σταματήσει την ζωή του και την πορεία του συνολικά. Αυτοδίδακτος στην φυσαρμόνικα, ο Giles Robson αφού μελέτησε σε βάθος τον Muddy Waters, τον James Cotton και τον Little Walter, ξεκίνησε να παίζει σε διάφορες pub.

Σιγά σιγά εξελίχθηκε σε επαγγελματία μουσικό κι αργότερα σε έναν από τις πιο δυνατούς αρμονικίστες της Ευρώπης. H μεγάλη τομή στην ζωή του όμως ήταν όταν γνώρισε τον σπουδαίο Αμερικανό bluesman Joe Louis Walker.

Οι δυο τους αποφάσισαν να κάνουν έναν ακουστικό δίσκο blues που είχε τίτλο “Journeys to the Heart of the Blues” το οποίο απέσπασε το βραβείο Blues Music Award του Memphis (το αντίστοιχο βραβείο Grammy για το Blues). Ακολούθησαν συνεργασίες και ηχογραφήσεις με τους Billy Branch, James Harman, Charlie Musselwhite, Muddy Morganfield (γιου του Muddy) για να φτάσει στον John Primer με τον οποίο συνεργάζεται τα τελευταία χρόνια.

Η τραγουδίστρια & συνθέτρια Robbin Kapsalis γεννήθηκε στο Σικάγο. Υποψήφια πολλές φορές για το βραβείο του περιοδικού Living Blues, η Robbin Kapsalis τραγούδησε με τους Roomful of Blues, τον Billy Branch, τον Lil’Ed και τον Duke Robbilard. Η πληθωρική Robbin Kapsalis θα πλαισιώσει τον John Primer και τον Giles Robson από το Σάββατο 17 του μηνός και μετά.

Το σίγουρο είναι είναι ότι από την Παρασκευή 16 έως και τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, θα έχουμε την ευκαιρία για μια ακόμη real deal Chicago Blues εμπειρία σε απόσταση αναπνοής, στο Half Note Jazz Club.

John Primer – guitar / vocals

guitar / vocals Giles Robson – harmonica / vocals

harmonica / vocals Robbin Kapsalis – vocals

Info

JOHN PRIMER/GILES ROBSON

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 – ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Έναρξη Παρασκευή & Σάββατο 22:00 – Κυριακή & Δευτέρα 21:30

Half Note Jazz Club Τριβωνιανού 17, Μετς | 210 9213310, www.halfnote.gr

Τιμές εισιτηρίων: από 20 €

Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ

CHICO PINHEIRO QUARTET

“Once a jazz prodigy, now a Brazilian guitar legend”

Ο θρύλος της βραζιλιάνικης κιθάρας ανοίγει την 46η σεζόν του Half Note Jazz Club

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 – ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Το Half Note Jazz Club ανοίγει τις πόρτες του για 46η σεζόν, συνεχίζοντας μια μακρά διαδρομή που το έχει καθιερώσει ως σημείο αναφοράς για τη jazz και τη live μουσική στην Αθήνα.

Τη νέα του σεζόν εγκαινιάζει με έναν καλλιτέχνη διεθνούς ακτινοβολίας: τον, επί δύο συνεχόμενες χρονιές, υποψήφιο για Grammy Βραζιλιάνο κιθαρίστα, συνθέτη και ενορχηστρωτή Chico Pinheiro, ο οποίος έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα μαζί με το εξαιρετικό κουαρτέτο του.

Μαζί του στην μπάντα, ένας από τους κορυφαίους πιανίστες στην Ν. Υόρκη, ο Helio Alves που έχει την δική του διακριτή πορεία στην μουσική σαν leader. Από την Παρασκευή 9 έως και τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, η βραζιλιάνικη μουσική παράδοση συναντά τη jazz και την κλασική μουσική, σε μια έναρξη αντάξια της ιστορίας του Half Note Jazz Club.

Ο Chico Pinheiro γεννήθηκε και μεγάλωσε στο São Paulo κι έδειξε από μικρός ότι επρόκειτο να διαπρέψει στην μουσική. Ξεκίνησε να παίζει κιθάρα όταν ήταν 6 χρονών και σύντομα χαρακτηρίστηκε παιδί θαύμα.

Σε ηλικία μόλις 14 ετών, κλήθηκε να δουλέψει σαν session κιθαρίστας σε studio αρχικά αλλά και σε περιοδείες τοπικών καλλιτεχνών αργότερα. Πολύ σύντομα η φήμη του εξαπλώθηκε και άρχισε να γίνεται περιζήτητος παντού στη Βραζιλία αλλά και το εξωτερικό. Το 1994 πήρε υποτροφία για το περίφημο Berklee College of Music της Βοστώνης κι αποφοίτησε με διάκριση το ‘98.

Το 2002 ο Chico Pinheiro έφτιαξε την δική του μπάντα και την επόμενη χρονιά κυκλοφόρησε τον πρώτο του δίσκο με τίτλο “Meia Noite Meio Dia” που έλαβε, όχι μόνο στη Βραζιλία αλλά και παγκοσμίως, εκπληκτικές κριτικές, συμπεριλαμβανόμενο στα 10 καλύτερα άλμπουμ της Βραζιλίας την χρονιά εκείνη.

Σ’ αυτό το ντεμπούτο του συμμετείχαν και οι σπουδαίοι guest Lenine, Ed Motta, Chico César και Maria Rita. Τα επόμενα 2 albums του είχαν την ίδια μεγάλη αποδοχή και το 2010 στο album του “There’s a storm inside” συμμετείχε η μεγάλη Dianne Reeves κι ο σαξοφωνίστας Bob Mintzer.

To περιοδικό “Downbeat’, το “Rolling Stone” αλλά και πολλά ακόμη έντυπα το κατέταξαν στα καλύτερα άλμπουμ της χρονιάς. Ο δίσκος βραβεύτηκε στην Αμερική ως ο καλύτερος Latin Jazz δίσκος της χρονιάς. Από το 2017 ο Chico Pinheiro εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Ν. Υόρκη και στο διάστημα αυτό – εκτός της εξαιρετικής δισκογραφίας του που συνεχίζει – συνεργάστηκε με μία λίστα μυθικών καλλιτεχνών μερικοί από τους οποίους είναι: Placido Domingo, Kathleen Battle, Brad Mehldau, Dianne Reeves, Kurt Elling, Danilo Pérez, Nnenna Freelon, Herbie Hancock, Brian Blade, Ron Carter, Chris Potter, John Patitucci, WDR Big Band, Orpheus Chamber Orchestra, The Paris Jazz Big Band, The Swiss Jazz Orchestra,Esperanza Spalding, Joe Lovano, Luciana Souza, Terri Lynne Carrington, Eddie Gomez, Lee Ritenour, Abraham Laboriel, Cachaíto Lopez (από Buena Vista), ενώ παράλληλα συμμετείχε και στο περίφημο κουαρτέτο με κιθάρες Seasons Guitar Quartet με τους Anthony Wilson, Julian Lage & Steve Cardenas.

Το 2020 και το 2021 ο Chico Pinheiro προτάθηκε για Grammy στην κατηγορία Best Latin Jazz album.

Στις παραστάσεις του στην Αθήνα συμμετέχει και ο εκπληκτικός πιανίστας Helio Alves. Γεννημένος κι αυτός στο São Paulo της Βραζιλίας, συνδυάζει την ρυθμική πολυπλοκότητα της σύγχρονης βραζιλιάνικης μουσικής με την έντονη ενέργεια της τζαζ.

Κάτοικος Ν.Υόρκης ο Helio Alves έχει λάβει επαίνους ως περιζήτητος sideman με καλλιτέχνες όπως οι Joe Henderson, Yo-Yo Ma, Sadao Watanabe, Slide Hampton, Airto Moreira & Flora Purim, Paquito D’Rivera, Romero Lubambo, ενώ έχει μία σημαντική δισκογραφία σαν leader.

Στις παραστάσεις αυτής την περιοδείας του o Chico Pinheiro έχει δύο ακόμη εξαιρετικούς μουσικούς, τους καταξιωμένους Mathias Allamane στο κοντραμπάσο και Rogério Pitomba στα ντραμς.

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει original συνθέσεις του Chico Pinheiro συμπεριλαμβανομένης μουσικής από το υποψήφιο για Grammy άλμπουμ του City of Dreams, μαζί με νέα κομμάτια αλλά και φρέσκες ερμηνείες βραζιλιάνικων κλασικών κομματιών.

Από την Παρασκευή 9 έως και τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου το Half Note Jazz Club έχει την χαρά να φιλοξενεί έναν μουσικό, τον οποίο ο ίδιος ο θρύλος Pat Metheny τοποθετεί στην κορυφή της λίστας των κιθαριστών παγκοσμίως, τον Chico Pinheiro.

CHICO PINHEIRO – guitar

– guitar HELIO ALVES – piano

– piano MATHIAS ALLAMANE – bass

– bass ROGÉRIO PITOMBA – drums

www.chicopinheiro.com

Info

CHICO PINHEIRO QUARTET

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 – ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Έναρξη Παρασκευή & Σάββατο 22:00 – Κυριακή & Δευτέρα 21:30

Half Note Jazz Club Τριβωνιανού 17, Μετς | 210 9213310, www.halfnote.gr

Τριβωνιανού 17, Μετς | 210 9213310, www.halfnote.gr Τιμές εισιτηρίων: από 20€

Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ