«Μπόμπυ ή άβολες κουβέντες με ζώα» του Rob Hayes στο Θέατρο Κιβωτός – Σε σκηνοθεσία Βασίλη Μαγουλιώτη

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Αφού τάραξε τα νερά της παγκόσμιας θεατρικής σκηνής το έργο του Rob Hayes έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε σκηνοθεσία Βασίλη Μαγουλιώτη, με τον Γιάννη Νιάρρο σε ένα προβληματικά οικείο, μετασυνουσιακό μονόλογο.

Ο Μπόμπυ είναι ειλικρινής με τους ερωτικούς συντρόφους του. Τρυφερός, φροντιστικός, και θαρραλέα ευάλωτος. Λίγοι μπορούν να βρουν το κουράγιο να ανοίξουν την καρδιά τους τόσο διάπλατα. Μπορεί να γίνει και ελαφρώς χειριστικός που και που, αλλά εντάξει, άνθρωπος είναι κι αυτός.



Σε αντίθεση με τους ερωτικούς συντρόφους του, που είναι -στην κυριολεξία- ζώα.

Σε έναν μονόλογο που μοιάζει με ομαδική ψυχοθεραπεία, ο τραυματισμένος από την κοινωνία και τους ανθρώπους Μπόμπυ διαπραγματεύεται με τους εκάστοτε τετράποδους περτενέρ του – και το κοινό- την απελπισία για πραγματική σύνδεση, τα οξύμωρα της σύγχρονης ηθικής, τα γενεαλογικά μας τραύματα, και τη στάνταρ αμηχανία μετά το σεξ.

Μετά την περσινή επιτυχία “Η Συναρπαστική Εξέγερση του Χούλιο Τόγκα” ο Βασίλης Μαγουλιώτης σκηνοθετεί ακόμη μια φορά ήρωες που χτυπάνε στη γωνία του ιδανικού και του ανήθικου, της απόγνωσης και του χιούμορ. Και ο Γιάννης Νιάρρος, λειτουργώντας ως σκανταλιάρης και τραγικός stand–up dramedian, φέρνει στη ζωή έναν χαρακτήρα που είναι καταδικασμένος να φλερτάρει με τις πιο αξιαγάπητες και τις πιο σκοτεινές εκφράσεις της μοντέρνας ανθρωποσύνης.

Ταυτότητα παράστασης

Μετάφραση – Σκηνοθεσία: Βασίλης Μαγουλιώτης

Σκηνικά – Κοστούμια: Δήμος Κλιμενώφ

Κίνηση: Αλέξανδρος Βαρθαξόγλου

Μουσική: Γιώργος Μυζήθρας

Φωτισμοί: Νίκος Βλασσόπουλος

Βοηθοί σκηνοθέτη: Στρατής Νταλαγιώργος, Ιάσονας Βροχίδης

Αφίσα – Trailer: Γκέλυ Καλαμπάκα

Βοηθός σκηνογράφου/ενδυματολόγου: Δέσποινα Μαρία Ζαχαρίου

Διεύθυνση Παραγωγής: Έφη Πανουργιά

Εκτέλεση παραγωγής: Γιάννης Κουλούρης

Διοίκηση – Νομικές Υποθέσεις: Καλλιόπη Κοτζαηλία

Διαχείριση παραγωγών – Οικονομική Διεύθυνση: Βασιλική Νότου

Παραγωγή: Τεχνηχώρος Θεατρικές Παραγωγές

Παίζει ο Γιάννης Νιάρρος

INFO

ΘΕΑΤΡΟ ΚΙΒΩΤΟΣ

Πειραιώς 115, Αθήνα 118 54

Τηλέφωνο: 210 34 27 426

Πρεμιέρα: Τρίτη 3 Νοεμβρίου

Μέρες και ώρες παραστάσεων: Δευτέρα & Τρίτη στις 21:00

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