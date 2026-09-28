Θάνατος Μαζωνάκη: Οι 4 «ειδικοί συνεργάτες» του ιατρείου, ο… Τρισμέγιστος Ερμής και η μαύρη χολή

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Στους ανθρώπους που εμφανίζονταν ως συνεργάτες των δύο «γιατρών» της Καρνεάδου στρέφεται πλέον η έρευνα των Αρχών για την κλινική στο Κολωνάκι, όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης άφησε την τελευταία του πνοή. Στο επίκεντρο βρίσκονται τέσσερα πρόσωπα που παρουσιάζονταν στην ιστοσελίδα της Inuspheresis ως «experts», καθώς εξετάζεται ο ρόλος τους αλλά και το κατά πόσο οι υπηρεσίες που προβάλλονταν διαδικτυακά συνδέονταν με άλλον χώρο.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της τηλεόρασης του ΣΚΑΪ, στην ιστοσελίδα της Inuspheresis κεντρικό πρόσωπο εμφανίζεται η κατηγορούμενη Ιωάννα Γάκα, που πραγματοποίησε την πλασμαφαίρεση στον τραγουδιστή.
Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχει ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να διαπιστώσει εάν το συγκεκριμένο ιατρείο διατηρούσε χώρο και σε άλλη διεύθυνση.
Στην ομάδα που παρουσιαζόταν μέσω της ιστοσελίδας περιλαμβάνονταν τέσσερα πρόσωπα, τα οποία, λόγω του ρόλου τους, θα μπορούσαν να έχουν επικοινωνία με πελάτες και να τους παρέχουν πληροφορίες, οδηγίες και κατευθύνσεις για τις διαθέσιμες υπηρεσίες.
Ειδικότερα, στην ομάδα εμφανίζονταν:
Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζουν όσα αναφέρονται για την επαγγελματική ταυτότητα της γραμματέως.
Πέρα από τον ρόλο της στο ιατρείο, η ίδια δηλώνει ότι έχει εκπαιδευτεί στο Unani Tibb, το οποίο παρουσιάζεται ως ένα παραδοσιακό ολιστικό σύστημα που βασίζεται στις αρχές των αρχαίων Ελλήνων ιατρών.
Σε βίντεο που έχει αναρτήσει στο προφίλ της, αναπτύσσει απόψεις γύρω από τη διατροφή, τη φιλοσοφία και την υγεία, επικαλούμενη, μεταξύ άλλων, τον Ερμή τον Τρισμέγιστο και τον Ιπποκράτη.
Σε μία από τις τοποθετήσεις της αναφέρει χαρακτηριστικά:
«Συχνά ασθενούμε λόγω άγνοιας ή λανθασμένης γνώσης. Ο Ερμής ο Τρισμέγιστος ήταν άγγελος, έφερε τη φιλοσοφία στη γη και έζησε 36.000 χρόνια π.Χ. Ο άνθρωπος είναι θνητός και αθάνατος. Είναι όμοιος του Θεού, ο οποίος τον ερωτεύτηκε γιατί ήταν πανέμορφος έχοντας την εικόνα του Πατέρα. Όταν κάποιος νιώθει ανάξιος, νιώθει άσχημος, νιώθει μη αγαπημένος από τον Θεό, είναι λογικό να νιώθει συναισθήματα θλίψης, μελαγχολίας, που συνδέονται με τον χυμό της μαύρης χολής κατά τον Ιπποκράτη στο σώμα μας, η οποία μαύρη χολή συνδέεται με την ασθένεια του καρκίνου».
Σε άλλο σημείο συνδέει το Unani Tibb και τις αρχές του Ιπποκράτη με τη διατροφή και τον τρόπο ζωής, ενώ αναφέρεται επίσης στη χορτοφαγία και στην κατανάλωση κρέατος.
Η ίδια σημειώνει:
«Και η Unami TIB και ο Ιπποκράτης ότι δίαιτα είναι τρόπος ζωής. Επιλέγουμε λοιπόν το καταφύσιν ζην, επιλέγουμε να ζούμε σύμφωνα με τους Κιρκάδιους ρυθμούς της φύσης. Έχουμε κατά την φιλοσοφία των Πυθαγόρα και των Ορφέα, οι οποίοι ήταν υπέρ της χορτοφαγίας και κατά της βρώσης του κρέατος. Από την άλλη έχουμε τον Ιπποκράτη, ο οποίος είναι υπέρ της εξατομικευμένης θεραπείας. Ο κάθε άνθρωπος έχει τη δικιά του ιδιοσυγκρασία και ομάδα αίματος, άρα έχει και άλλες ανάγκες ο οργανισμός του. Εγώ προσωπικά ακολουθώ τη γραμμή του Ιπποκράτη και διότι η ιπποκρατική θεραπευτική είναι το αντικείμενο των σπουδών μου, αλλά και διότι από τον περίγυρό μου κοντινό και μη, έχω παρατηρήσει τις αρνητικές συνέπειες στην υγεία των χορτοφάγων και τις θετικές συνέπειες όταν άλλαξαν τη στάση τους αυτοί και επέλεξαν να τρώνε κρέας».
Την ίδια ώρα, στην είσοδο της πολυκατοικίας στην Καρνεάδου 11, όπου βρίσκεται το ιατρείο, στο κουδούνι αναγράφονται μόνο τα ονόματα της Γάκα και του Θεοδωρόπουλου.
Δεν υπάρχει άλλη ένδειξη που να παραπέμπει σε επωνυμία κλινικής ή στις υπηρεσίες που παρουσιάζονται στις δύο ιστοσελίδες, της Stem Cell και της Inuspheresis.
Το στοιχείο αυτό εντάσσεται στα ζητήματα που εξετάζονται, καθώς παραμένει προς διερεύνηση ποια ακριβώς ήταν η σχέση των δύο ιστοσελίδων με τον χώρο της Καρνεάδου.
Η έρευνα καλείται πλέον να αποσαφηνίσει:
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