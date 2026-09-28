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28.09.2026 15:50

«Βάσανο» για τους καταναλωτές οι τιμές – «φωτιά» των καυσίμων: Εν αναμονή για τα μέτρα για την ενεργειακή κρίση

28.09.2026 15:50
venzini kaysima lefta
pontiki icon Takeaways by to pontiki AI
  • Οι υψηλές τιμές των καυσίμων πιέζουν τα εισοδήματα των πολιτών, οι οποίοι αναμένουν τις επικείμενες κυβερνητικές ανακοινώσεις για τη λήψη μέτρων στήριξης.
  • Ο κυβερνητικός σχεδιασμός εξετάζει τη συνέχιση της επιδότησης στο ντίζελ και τη συνεργασία με τα διυλιστήρια, με τις παρεμβάσεις να επανεξετάζονται ανά δεκαπενθήμερο.
  • Οι πρατηριούχοι ζητούν τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, προειδοποιώντας ότι οι νέες αναμενόμενες αυξήσεις θα επιδεινώσουν περαιτέρω την κατάσταση στην αγορά.
  • Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, κατηγόρησε την κυβέρνηση για καθυστέρηση και αδυναμία αντιμετώπισης της ακρίβειας, προτείνοντας παράλληλα ένα ολοκληρωμένο σχέδιο στήριξης των καταναλωτών.

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Εξαιρετικά υψηλές παραμένουν οι τιμές στα καύσιμα πιέζοντας τους πολίτες, ενώ το βλέμμα όλων είναι στραμμένο στις κυβερνητικές ανακοινώσεις την Τετάρτη.

Ο σχεδιασμός προβλέπει συνέχιση της κρατικής επιδότησης στο ντίζελ και εκπτώσεις από τα διυλιστήρια και οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται κάθε δεκαπενθήμερο.

Ωστόσο, οι τιμές των καυσίμων συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία, με τους καταναλωτές να μετρούν τις απώλειες στο εισόδημά τους και να τηρούν στάση αναμονής, περιμένοντας την κυβερνητική παρέμβαση.

Το πετρέλαιο κίνησης είναι αυτό το οποίο αφορά περισσότερο γιατί επηρεάζει σαφώς και τις τιμές των προϊόντων, ενώ το βλέμμα είναι στραμμένο και στις 14 Οκτωβρίου, οπότε αναμένονται και οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης.

Από την πλευρά τους οι πρατηριούχοι ζητούν από την κυβέρνηση τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, καθώς οι νέες αυξήσεις που αναμένονται στις τιμές διυλιστηρίου για βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης, θα προκαλέσουν ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα, στην αγορά των καυσίμων.

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση έχει 11 μέρες τους πολίτες στο «περίμενε» για τις τιμές των καυσίμων

Για αδυναμία της κυβέρνησης να απαντήσει στην ακρίβεια των καυσίμων κάνει λόγο o εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Σημειώνει ότι ενώ ο πρωθυπουργός είχε προαναγγείλει έκτακτη παρέμβαση, η κυβέρνηση έχει τους πολίτες στο «περίμενε» εδώ και έντεκα μέρες, και την καλεί να λάβει υπόψη της το «ολοκληρωμένο σχέδιο στήριξης των πολιτών» του ΠΑΣΟΚ.

Ειδικότερα, σε δήλωσή του σχετικά με τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη, ο κ. Τσουκαλάς αναφέρει ότι «ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ομολόγησε και σήμερα την αδυναμία της κυβέρνησης να απαντήσει στην εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση που διαμορφώνουν για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, οι αυξημένες τιμές των καυσίμων». «Να του θυμίσουμε ότι στις 17 Σεπτεμβρίου ήταν ο κ. Μητσοτάκης ο επισπεύδων που προανήγγειλε έκτακτη παρέμβαση της κυβέρνησης και προσδιόρισε για τις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας την εξειδίκευση αυτών των μέτρων. Έντεκα μέρες μετά οι πολίτες έμειναν στο… ‘περίμενε’», σημειώνει.

Ο κ. Τσουκαλάς τονίζει ότι «το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο στήριξης των πολιτών με:

   – Μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα κίνησης και στο πετρέλαιο θέρμανσης.

   – Μηχανισμό επιστροφής στους καταναλωτές των πρόσθετων εσόδων ΦΠΑ που δημιουργεί η ίδια η αύξηση των τιμών, κατά το ιταλικό πρότυπο.

   – Πραγματικούς και συστηματικούς ελέγχους στα περιθώρια κέρδους σε όλη την αλυσίδα, από τη διύλιση έως την αντλία.

   – Μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπωλίων σε κάθε τομέα της οικονομίας, που θα ενεργοποιείται ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση των αρμόδιων ανεξάρτητων Αρχών».

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ σχολιάζει ότι «η κυβέρνηση οφείλει να το λάβει υπόψη άμεσα και ας αφήσει τις ρητορικές του φαιδρότητες ο κ. Μαρινάκης». «Ούτως ή άλλως είναι πολλάκις εκτεθειμένα τα κυβερνητικά στελέχη, που τη μια δήλωναν ότι ο ΕΦΚ δεν επιτρέπεται να μειωθεί, μετά αναγνώριζαν ότι μπορεί να μειωθεί και κατέληξαν να πετούν την μπάλα στις Βρυξέλλες», προσθέτει.

Επιπλέον, η αξιωματική αντιπολίτευση κάνει λόγο για «ρεσιτάλ αμετροέπειας και αλαζονείας απέναντι στους πολίτες, τους οποίους οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας βάφτισαν ‘κακομοίρηδες’ και τους κουνάνε το δάχτυλο», ότι «τίποτα δεν είναι τυχαίο». «Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας», υποστηρίζει ο κ. Τσουκαλάς, «έχει επενδύσει πολιτικά στα διχαστικά διλήμματα και αρέσκεται να διαιρεί τους πολίτες» και «συνεπώς, οι συγγνώμες μετά από τρεις ημέρες διάστημα κατά το οποίο το Μέγαρο Μαξίμου παρείχε πλήρη κάλυψη, είναι εμπαιγμός και προφάσεις εν αμαρτίαις».

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