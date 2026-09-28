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28.09.2026 16:29

UEFA Nations League – Εθνική: Αμφίβολος με Ολλανδία ο Βαγιαννίδης, κλήθηκε εκτάκτως ο Τσάπρας

28.09.2026 16:29
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Ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας κλήθηκε από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να ενταχθεί στην αποστολή της Εθνικής ομάδας, ενόψει των δύο αγώνων με Ολλανδία και Γερμανία στην Τούμπα, για το Nations League.

Κάποιες ενοχλήσεις που αισθάνθηκε ο Γιώργος Βαγιαννίδης, εξαιτίας των οποίων έγινε αλλαγή στο ημίχρονο της χθεσινής (27/9) ιστορικής νίκης επί των «πάντσερ» στο Άουγκσμπουργκ, υποχρέωσαν τον ομοσπονδιακό τεχνικό να καλέσει τον δεξιό μπακ του Παναθηναϊκού, ώστε να έχει μία επιπλέον εναλλακτική λύση, σε μία θέση στην οποία υπήρχε ήδη πρόβλημα, λόγω της απουσίας του τραυματία Λάζαρου Ρότα.

Ο Βαγιαννίδης, τη θέση του οποίου στο β’ ημίχρονο του αγώνα με τη Γερμανία πήρε ο Μανώλης Σάλιακας, θεωρείται προς ώρας αμφίβολος για το ματς της Πέμπτης (1/10) με την Ολλανδία.

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