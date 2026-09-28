Ρωσική επίθεση με τρεις νεκρούς στο Ντνίπρο, δεκάδες τραυματίες και δύο νεκροί στο Κίεβο – Κρεμλίνο: «Η Ουκρανία πληρώνει τώρα το τίμημα» (Photos/Videos)

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Ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε επιχειρηματικό κέντρο στην πόλη Ντνίπρο της νοτιοανατολικής Ουκρανίας στοίχισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους ενώ τουλάχιστον άλλοι 12 τραυματίσθηκαν, ανακοίνωσε σήμερα ο περιφερειακός κυβερνήτης.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίσθηκαν σε νέα ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία, δήλωσαν σήμερα ουκρανοί αξιωματούχοι.

Στην ανατολική πόλη του Χαρκόβου, 29 άνθρωποι τραυματίσθηκαν, μεταξύ των οποίων 10 ανήλικοι, από ρωσικό πλήγμα με βόμβες ολίσθησης εναντίον κτιρίου κατοικιών, δήλωσε ο δήμαρχος Ιχόρ Τερέχοφ.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσικά πλήγματα στην περιφέρεια του Κιέβου, μεταξύ των οποίων ένας Αζέρος, δήλωσε ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι έγραψε επίσης για επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών και ζημιές σε κτίρια κατοικιών, τηλεπικοινωνιακές υποδομές και πρατήρια βενζίνης στην πρωτεύουσα.

Ένα πλοίο με σημαία Παλάου επλήγη στην περιοχή της Οδησσού, δήλωσε. Περιφερειακές αρχές ανέφεραν πως δύο άνθρωποι τραυματίσθηκαν.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε πλήγματα σε κέντρα δεδομένων στο Κίεβο, λέγοντας ότι παρέχουν στον ουκρανικό στρατό υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και Ίντερνετ.

🇺🇦🇷🇺 Ukrtelecom building is on fire in Kiev



It's one of the largest high-speed internet providers for the Ukrainian army



Russia appears to have taken control of the skies over Kiev, as Ukrainian air defense seems to have stopped working altogether pic.twitter.com/eAx38jNnJx September 28, 2026

Ένα κέντρο εφοδιασμού και ένα πλοίο, που μετέφερε είδη για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, δέχθηκαν επίθεση στην περιοχή της Οδησσού, ανακοίνωσε το υπουργείο.

Εξάλλου ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιτέθηκαν σε σιδηροδρομική υποδομή στη ρωσική μεθοριακή περιφέρεια του Μπριάνσκ με τρία διαφορετικά πλήγματα που προκάλεσαν ζημιές σε σιδηροδρομική γέφυρα και τον εκτροχιασμό σχεδόν 30 βαγονιών, δήλωσε σήμερα ο ασκών χρέη κυβερνήτη του Μπριάνσκ.

Ο κυβερνήτης Εγκόρ Κοβάλτσουκ ανέφερε επίσης μέσω του Telegram πως κανένας δεν τραυματίσθηκε στις επιθέσεις αυτές, για τις οποίες είπε πως προκάλεσαν την κατάρρευση της γέφυρας και ζημιές σε σιδηροδρομικές γραμμές σε μια περιοχή.

❗️Le bâtiment de l'Académie des sciences de l'Ukraine, situé au centre de Kiev, s'est effondré et est en proie aux flammes. pic.twitter.com/5F2WDJoMTU September 28, 2026

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία πληρώνει το τίμημα για τις επιθέσεις που πραγματοποίησε τους τελευταίους μήνες στη Ρωσία και θα συνεχίσει να το πληρώνει, καθώς οι δυνάμεις της Μόσχας πλήττουν συστηματικά εκεί διαφορετικούς στόχους.

Την Παρασκευή, ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε πως η Μόσχα ήταν έτοιμη να επαναλάβει τις διαπραγματεύσεις με το Κίεβο μετά τις ρωσικές βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου, όμως διαμαρτυρήθηκε για το γεγονός ότι η Ουκρανία εξαπέλυσε στη διάρκεια της ψηφοφορίας μια μεγάλη επίθεση εναντίον της Μόσχας, για το γεγονός ότι, όπως είπε, στοχοθέτησε εκλογικά τμήματα και για την επίθεση που πραγματοποίησε με επανδρωμένα αεροσκάφη στην Αγία Πετρούπολη στη διάρκεια ενός μεγάλου οικονομικού φόρουμ που διεξήχθη εκεί τον Ιούνιο.

🇷🇺 🇺🇦 Civiles atrapados en el edificio de la Academia Nacional de Ciencias de Kiev treparon por las ventanas para escapar del incendio tras un ataque ruso con drones. pic.twitter.com/uJiBzi5sZE — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 28, 2026

Απαντώντας σε ερώτηση για το πώς αυτά τα ουκρανικά πλήγματα επηρέασαν τη στάση της Μόσχας στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε: «Η Ουκρανία θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα για τις ενέργειες που έλαβαν χώρα τους τελευταίους μήνες. Αυτό είναι που συμβαίνει τώρα. Οι ένοπλες δυνάμεις μας συνεχίζουν την ειδική στρατιωτική επιχείρηση».

Ο πρόεδρος Πούτιν δήλωσε την Παρασκευή πως όλες οι προτάσεις για τη διευθέτηση της σύγκρουσης παραμένουν στο τραπέζι, αλλά πρόσθεσε πως η Μόσχα χρειάζεται να αξιολογήσει ποιες ανταποκρίνονται στα συμφέροντά της.

Στο μεταξύ, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην περιφέρεια του Κρασνοντάρ, δήλωσε σήμερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο ουκρανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι δύο ρωσικές στρατιωτικές βιομηχανίες στις περιφέρειες της Τούλα και του Βορονέζ επλήγησαν στη διάρκεια της νύκτας.

Ο Ζελένσκι είπε ακόμα σήμερα ότι η Ρωσία έπληξε στην περιοχή της Οδησσού, στη Μαύρη Θάλασσα, ένα πλοίο με σημαία Παλάου.

Εξάλλου ουκρανός στρατιωτικός διοικητής ανακοίνωσε σήμερα πως οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακατέλαβαν περισσότερα εδάφη από τις ρωσικές δυνάμεις στο βόρειο τμήμα της περιφέρειας του Ντονέτσκ, σε μια επιχείρηση με στόχο να δυσχερανθεί η επίθεση της Μόσχας σε ουκρανικές θέσεις κλειδιά.

Το Τρίτο Σώμα του ουκρανικού στρατού ανακατέλαβε μια περιοχή 51 τετραγωνικών χιλιομέτρων, δήλωσε ο ταξίαρχος Αντρίι Μπιλέτσκι, ο οποίος από τον περασμένο μήνα διοικεί τις επιχειρήσεις στην περιοχή αυτή.

Στη διάρκεια της επιχείρησης με την ονομασία «Βιβάλντι» έχει ανακαταληφθεί συνολικά μια περιοχή 176 τετραγωνικών χιλιομέτρων στο βόρειο τμήμα του Ντονέτσκ, έχουν απελευθερωθεί άλλα τρία χωριά και έχει αποκατασταθεί ο ουκρανικός έλεγχος σε άλλα δύο χωριά, δήλωσε ο Μπιλέτσκι.

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