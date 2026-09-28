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28.09.2026 17:33

Νέα προκλητική αναφορά Ερντογάν για τον… Μπαρμπαρόσα: «Μετέτρεψε τη Μεσόγειο σε τουρκική λίμνη»

28.09.2026 17:33
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  • Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τίμησε την επέτειο της Ναυμαχίας της Πρέβεζας και την Ημέρα του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού.
  • Στο μήνυμά του, χαρακτήρισε τη νίκη του Μπαρμπαρόσα Χαϊρεντίν Πασά ως το γεγονός που μετέτρεψε τη Μεσόγειο σε τουρκική λίμνη.
  • Η τουρκική προεδρία συνέδεσε την ιστορική αυτή επέτειο με το σύγχρονο δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας και τη ναυτική ισχύ.
  • Για τον εορτασμό πραγματοποιήθηκε ναυτική παρέλαση στον Βόσπορο με τη συμμετοχή δεκατριών πολεμικών πλοίων και δύο υποβρυχίων του τουρκικού στόλου.

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Τη ρητορική της Άγκυρας περί της Μεσογείου ως «τουρκικής λίμνης» επανέφερε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με αφορμή την 488η επέτειο από τη Ναυμαχία της Πρέβεζας.

Ο Τούρκος πρόεδρος, σε μήνυμά του για την επέτειο της Ναυμαχίας της Πρέβεζας και την Ημέρα του Πολεμικού Ναυτικού της Τουρκίας, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον Μπαρμπαρόσα Χαϊρεντίν Πασά και στη νίκη του οθωμανικού στόλου το 1538.

«Συγχαίρω ολόψυχα για την επέτειο της Ναυτικής Νίκης της Πρέβεζας και την Ημέρα του Ναυτικού», ανέφερε ο Ερντογάν στο μήνυμά του, το οποίο δημοσιοποιήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου » είπε στην αναφορά του με έντονο ιστορικό και εθνικό συμβολισμό και απευθυνόμενος κυρίως στο εσωτερικό της Τουρκίας και το πολεμικό της ναυτικό.

Ο Μπαρμπαρόσα και η «τουρκική λίμνη»

Ο πρόεδρος της Τουρκίας ανέφερε ότι ο Μπαρμπαρόσα Χαϊρεντίν Πασάς, μαζί με τους ναύτες του, «μετέτρεψαν τη Μεσόγειο σε τουρκική λίμνη» με τη νίκη στην Πρέβεζα.

 «Με αυτή τη λαμπρή νίκη, μνημονεύω με ευγνωμοσύνη τον Καπουδάν Πασά Μπαρμπαρόσα Χαϊρεντίν Πασά, ο οποίος μετέτρεψε τη Μεσόγειο σε τουρκική λίμνη, μαζί με τους ηρωικούς λεβέντες του».

Η αναφορά εντάσσεται στη σύγχρονη τουρκική αφήγηση για τη ναυτική ισχύ της χώρας και τη σύνδεσή της με την οθωμανική ιστορική κληρονομιά. Η ίδια η τουρκική προεδρία συνέδεσε την επέτειο της Πρέβεζας με τη σημερινή έννοια της «Γαλάζιας Πατρίδας» (Mavi Vatan).

Στο μήνυμά του ο Ερντογάν απευθύνθηκε παράλληλα στους άνδρες και τις γυναίκες του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού, ευχόμενος επιτυχία στην εκτέλεση των καθηκόντων τους και στέλνοντάς τους τον χαιρετισμό του.

Η μεγαλειώδης ναυτική παρέλαση στον Βόσπορο για τη ναυμαχία της Πρέβεζας

Η Ναυμαχία της Πρέβεζας πραγματοποιήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 1538, όταν ο οθωμανικός στόλος υπό τον Μπαρμπαρόσα Χαϊρεντίν Πασά αντιμετώπισε τον στόλο της Ιεράς Συμμαχίας υπό τον Αντρέα Ντόρια.

Η σύγκρουση κατέληξε σε σημαντική οθωμανική νίκη και θεωρείται κομβικό γεγονός για την ενίσχυση της οθωμανικής ναυτικής παρουσίας στη Μεσόγειο κατά τον 16ο αιώνα. Η τουρκική πλευρά εξακολουθεί να τιμά τη συγκεκριμένη ημερομηνία ως «Ναυτική Νίκη της Πρέβεζας» και 27 Σεπτεμβρίου ως Ημέρα του Πολεμικού Ναυτικού.

Οι φετινές εκδηλώσεις περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων, ναυτική παρέλαση στον Βόσπορο με 13 πολεμικά πλοία και δύο υποβρύχια, ενώ μεταξύ των πλοίων που συμμετείχαν ήταν και η τουρκική φρεγάτα TCG İstanbul. Τα πλοία πέρασαν μπροστά από το μνημείο του Μπαρμπαρόσα στο Μπεσίκτας.

Ποιος ήταν ο Μπαρμπαρόσα

Ο Μπαρμπαρόσα Χαϊρεντίν Πασάς, γνωστός αρχικά ως Χιζίρ, υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους ναυάρχους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Γεννήθηκε στη Λέσβο, πιθανότατα στα τέλη του 15ου αιώνα, και μαζί με τον αδελφό του Ορούτς δραστηριοποιήθηκε σαν πειρατής στη Μεσόγειο πριν ενταχθεί στην υπηρεσία του σουλτάνου Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς. Το 1533 διορίστηκε Καπουδάν Πασάς, δηλαδή αρχιναύαρχος του οθωμανικού στόλου, και το 1538 οδήγησε τις οθωμανικές δυνάμεις στη νίκη της Πρέβεζας.

Η καταγωγή του έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ο Χιζίρ γεννήθηκε στη Λέσβο από τον Γιακούπ Αγά, ο οποίος αναφέρεται στις ιστορικές πηγές ως οθωμανός σπαχής τουρκικής ή αλβανικής καταγωγής, και την Κατερίνα, Ελληνίδα ορθόδοξη από τη Μυτιλήνη και χήρα ορθόδοξου ιερέα. Επομένως, ο ίδιος ήταν γεννημένος στη Λέσβο και είχε ελληνική καταγωγή από τη μητέρα του, γεγονός που αποτελεί μια ιδιαίτερη ιστορική διάσταση της προσωπικότητας που η σύγχρονη τουρκική εθνική αφήγηση παρουσιάζει ως σύμβολο της οθωμανικής και τουρκικής ναυτικής ισχύος.

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