H Citroën Racing αποκαλύπτει τα χρώματα του ηλεκτρικού μονοθέσιού της και την αγωνιστική της δομή για τη 13η σεζόν

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η Citroën Racing αποκαλύπτει την τελική εμφάνιση του, προδιαγραφών GEN4, μονοθέσιού της για τη 13η σεζόν του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος ABB FIA Formula E.

H τρίχρωμη ταυτότητα του μονοθέσιου, η οποία απέσπασε μια σχεδιαστική διάκριση κατά τη διάρκεια της 12ης σεζόν, εξελίσσεται για να συνοδεύσει ένα πιο ισχυρό, ταχύτερο και πιο δυναμικό μονοθέσιο.

Η Beth Paretta αναλαμβάνει καθήκοντα Επικεφαλής της Ομάδας (Team Principal), έχοντας προηγουμένως διατελέσει Διευθύνουσα Σύμβουλος κατά την πρώτη σεζόν της ομάδας, ενώ ο Frédéric Espinos εντάσσεται στη Citroën Racing ως Αγωνιστικός Διευθυντής και Αναπληρωτής Επικεφαλής της Ομάδας.

Η Citroën Racing ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της στη Formula E. Ενόψει της 13ης σεζόν, η οποία θα σηματοδοτήσει το αγωνιστικό ντεμπούτο των μονοθέσιων GEN4, η ομάδα παρουσιάζει σήμερα την τελική εμφάνιση του νέου της μονοθέσιου, καθώς και την εξέλιξη της αγωνιστικής της οργανωτικής δομής.

Μετά την ολοκλήρωση της παρθενικής της σεζόν στην πέμπτη θέση του Πρωταθλήματος Ομάδων –με μία νίκη, αρκετά βάθρα, μία pole position και μια βραβευμένη οπτική ταυτότητα– η Citroën Racing εισέρχεται τώρα στη δεύτερη σεζόν της με σαφή φιλοδοξία: να αξιοποιήσει τα θεμέλια που έχουν ήδη τεθεί και να κάνει ένα ακόμη βήμα μπροστά.

Για τη δεύτερη σεζόν της στη Formula E, η Citroën επέλεξε να εξελίξει και όχι να επαναπροσδιορίσει τα οπτικά στοιχεία που εισήγαγε κατά την πρώτη της σεζόν.

Το μπλε, το λευκό και το κόκκινο παραμένουν στο επίκεντρο της εμφάνισης του μονοθεσίου, ενώ τα «chevron» (το χαρακτηριστικό έμβλημα της μάρκας) αποκτούν μεγαλύτερη αίσθηση κίνησης, συμπληρώνοντας τις πιο δυναμικές γραμμές του GEN4. Το μπλε αποκτά επίσης πιο κυρίαρχο ρόλο, ιδιαίτερα στο ρύγχος του αυτοκινήτου, προσδίδοντάς του μια άμεσα αναγνωρίσιμη ταυτότητα στην αφετηρία του αγώνα.

Δημιουργημένη από τις ίδιες ομάδες σχεδιασμού της Citroën που εργάζονται για τα αυτοκίνητα παραγωγής της μάρκας, αυτή η νέα ταυτότητα δημιουργεί έναν άμεσο δεσμό μεταξύ δρόμου και πίστας.

Όπως εξηγεί ο Pierre Leclercq, Επικεφαλής Σχεδιασμού της Citroën, στόχος ήταν «να διατηρηθεί η ισχυρή ταυτότητα που αναπτύχθηκε την περασμένη σεζόν, προσαρμοζόμενη παράλληλα στον πιο δυναμικό χαρακτήρα του GEN4». Τα πιο μεταλλικά φινιρίσματα σχεδιάστηκαν έτσι ώστε «το αυτοκίνητο να ζωντανεύει πραγματικά όταν πέφτει πάνω του το φως», ενώ η διαβάθμιση των χρωμάτων βασίζεται στην παραμετρική χρήση των chevron, η πυκνότητα των οποίων μεταβάλλεται σταδιακά ανάμεσα στις διαφορετικές αποχρώσεις.

Σχεδιασμός στην υπηρεσία των επιδόσεων

Στο GEN4, κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία, συμπεριλαμβανομένης της εμφάνισης του οχήματος. Σε ένα μονοθέσιο όπου η επιδίωξη των επιδόσεων εξαρτάται και από τον έλεγχο του βάρους, οι ομάδες εργάστηκαν για να ελαχιστοποιήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τη μάζα της επικάλυψης που αφορά την οπτική.

Η παραμετρική αρχή που εφαρμόστηκε στα chevron επιτρέπει επίσης τη δημιουργία μεταβάσεων μεταξύ των διαφορετικών χρωμάτων, χωρίς να απαιτείται η περιττή προσθήκη στρώσεων υλικού.

Έτσι, η εμφάνιση του αυτοκινήτου αποτελεί από μόνη της μια απεικόνιση της φιλοσοφίας του GEN4: Συνδυασμός ταυτότητας, καινοτομίας και αποδοτικότητας μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια.

GEN4 – Βασικά χαρακτηριστικά

• 450 kW σε συνθήκες αγώνα

• 600 kW / 815 ίπποι σε κατατακτήριες δοκιμές και Attack Mode

• 0–100 χλμ./ώρα σε 1,8 δευτερόλεπτα

• Τελική ταχύτητα άνω των 335 χλμ./ώρα

• Ανάκτηση ενέργειας 700 kW

• 2 αεροδυναμικές ρυθμίσεις: Υψηλή και Χαμηλή Αεροδυναμική Πίεση

• Μόνιμη τετρακίνηση

Το Citroën Racing GEN4 θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά με την τελική του εμφάνιση στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού, στο Hall 4.

Ενισχυμένη ηγετική ομάδα για τη 13η σεζόν

Η έναρξη της εποχής GEN4 φέρνει επίσης μια εξέλιξη στην αγωνιστική δομή της ομάδας Citroën Racing Formula E.

Έχοντας υποστηρίξει την ομάδα από τη θέση της Διευθύνουσας Συμβούλου καθ’ όλη τη διάρκεια της πρώτης της σεζόν, η Beth Paretta αναλαμβάνει καθήκοντα Επικεφαλής της Ομάδας, διασφαλίζοντας ισχυρή συνέχεια καθώς το πρόγραμμα εισέρχεται σε μια νέα φάση ανάπτυξης.

Η Beth Paretta διαθέτει εκτενή εμπειρία στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, η οποία καλύπτει τη διαχείριση ομάδων, την αυτοκινητοβιομηχανία και τη διοίκηση αθλητικών θεσμών. Πριν ενταχθεί στη Citroën Racing, διετέλεσε Αντιπρόεδρος Αγωνιστικών Θεμάτων στη Formula E, εργαζόμενη στο επίκεντρο του πρωταθλήματος σε συνεργασία με ομάδες, κατασκευαστές και τη FIA.

Η σταδιοδρομία της περιλαμβάνει επίσης διάφορες ανώτερες διοικητικές θέσεις στους κλάδους της αυτοκινητοβιομηχανίας και του μηχανοκίνητου αθλητισμού, καθώς και την ίδρυση της Paretta Autosport, της πρώτης ομάδας INDYCAR που αγωνίστηκε με ισχυρή γυναικεία εκπροσώπηση. Η ομάδα έκανε το ιστορικό της ντεμπούτο στον αγώνα Indianapolis 500 το 2021, με τις γυναίκες να αποτελούν πάνω από το 65% του ανθρώπινου δυναμικού της. Στο βιογραφικό της περιλαμβάνονται επίσης ηγετικοί ρόλοι στους ομίλους Volkswagen, Aston Martin και Fiat Chrysler Automobiles, όπου έγινε η πρώτη γυναίκα που ηγήθηκε τόσο μιας μάρκας επιδόσεων όσο και του παγκόσμιου χαρτοφυλακίου μηχανοκίνητου αθλητισμού του ομίλου.

Έχοντας ενταχθεί στην ομάδα την περασμένη σεζόν, η γνώση της για την ομάδα, σε συνδυασμό με την εμπειρία της στο πρωτάθλημα, θα της επιτρέψουν να συνεχίσει το έργο που έχει ήδη ξεκινήσει, υποστηρίζοντας παράλληλα τις αγωνιστικές φιλοδοξίες του προγράμματος για την εποχή GEN4.

Παράλληλα, ο Frédéric Espinos εντάσσεται στην ομάδα Formula E της Citroën Racing ως Αγωνιστικός Διευθυντής και Αναπληρωτής Επικεφαλής της Ομάδας.

Με παρουσία στον κόσμο της Formula E από τα πρώτα βήματα του πρωταθλήματος, ο Frédéric Espinos φέρνει μαζί του πλούσια αγωνιστική και επιχειρησιακή εμπειρία στη διοργάνωση. Αφού συνέβαλε στην καθιέρωση του θεσμού στα πρώτα χρόνια της Formula E μέσα από τη FIA, εντάχθηκε αργότερα στον οργανισμό του πρωταθλήματος ως Αγωνιστικός Διευθυντής, θέση που κατείχε για αρκετές σεζόν.

Το 2022 εντάχθηκε στην ABT κατά την επιστροφή της ομάδας στη Formula E. Αν και αρχικά ανέλαβε καθήκοντα Αγωνιστικού Διευθυντή, ο ρόλος του εξελίχθηκε σταδιακά σε Αναπληρωτή Επικεφαλής της ομάδας Lola Yamaha ABT, καθιστώντας τον μία από τις κεντρικές μορφές του οργανισμού κατά τη διάρκεια της τετραετούς θητείας του εκεί.

Με τους Jean-Éric Vergne και Nick Cassidy να παραμένουν στην ομάδα για τη 12η σεζόν, τα θεμέλια θα είναι ισχυρά δίπλα σε αυτή τη νέα διοικητική ομάδα, η οποία ενώνεται από μια κοινή φιλοδοξία: τη διεκδίκηση της κορυφής από την πρώτη κιόλας στιγμή της σεζόν.

Παράλληλα ανακοινώθηκε ότι η TotalEnergies γίνεται επίσημος συνεργάτης της ομάδας Citroën Racing Formula E, ξεκινώντας από τη 13η σεζόν του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος ABB FIA Formula E. Η συνεργασία αυτή συνεχίζει μια κοινή πορεία που ξεκίνησε το 1968 και χαρακτηρίζεται από πολυάριθμες επιτυχίες στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, και ειδικότερα στα ράλι. Με την έναρξη της εποχής GEN4, η Citroën Racing και η TotalEnergies μοιράζονται έναν σαφή στόχο: να συνδυάσουν την τεχνογνωσία τους με επίκεντρο τις επιδόσεις και να σημειώσουν ξανά σημαντικές επιτυχίες από κοινού.

«Η 12η σεζόν έφερε πολλές αλλαγές και ορισμένες πολύ δύσκολες στιγμές, τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο, αλλά ο τρόπος με τον οποίο η ομάδα συσπειρώθηκε και συνέχισε να αγωνίζεται αποκαλύπτει πολλά για την ταυτότητά μας. Πρόκειται για μία από τις ιδρυτικές ομάδες της Formula E, η οποία συνεχίζει να εξελίσσεται και να βελτιώνεται σεζόν με τη σεζόν. Θέλουμε να μεταφέρουμε αυτή την ανθεκτικότητα, το αγωνιστικό πνεύμα και την ικανότητα συνεργασίας και στη 13η σεζόν. Αυτή η ομάδα αξίζει να πρωταγωνιστεί από την αρχή, να συγκεντρώνει βαθμούς, να ανεβαίνει στο βάθρο και να διεκδικεί το Πρωτάθλημα», δήλωσε η Beth Paretta, Επικεφαλής της Ομάδας.

«Είμαι πολύ περήφανος που εντάσσομαι στην ομάδα σε ένα τόσο σημαντικό στάδιο της εξέλιξής της. Πρόκειται για ένα εγχείρημα που συγκεντρώνει πολλά από τα απαραίτητα συστατικά για την επιτυχία: μια μάρκα με ισχυρή κληρονομιά στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, μια έμπειρη ομάδα, δύο οδηγούς κορυφαίου επιπέδου και ξεκάθαρη φιλοδοξία καθώς εισερχόμαστε στην εποχή GEN4. Χαίρομαι ιδιαίτερα που θα προσφέρω την εμπειρία μου στη Formula E σε αυτή την ομάδα και που θα συνεργαστώ με την Beth και ολόκληρη την ομάδα. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, αλλά ο στόχος είναι σαφής: να είμαστε έτοιμοι από την πρώτη κιόλας στιγμή της σεζόν», ανέφερε από την πλευρά του ο Frederic Espinos, Διευθυντής Αγώνων & Αναπληρωτής Επικεφαλής της Ομάδας.

Διαβάστε επίσης:

Η Bentley δοκιμάζει το ενδιαφέρον των πλούσιων αγοραστών για την ηλεκτροκίνηση με το πρώτο ηλεκτρικό όχημα της (photos/videos)

Το GTi επιστρέφει: Η Peugeot φέρνει επιδόσεις, τεχνολογία και design στην Auto Athina 2026

Η Ομάδα Peugeot TotalEnergies τερματίζει στην έκτη θέση στις 6 Ώρες του Fuji











