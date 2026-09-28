Το GTi επιστρέφει: Η Peugeot φέρνει επιδόσεις, τεχνολογία και design στην Auto Athina 2026

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Η PEUGEOT δίνει δυναμικό «παρών» στην Auto Athina 2026, από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo, φέρνοντας στο ελληνικό κοινό τρεις διαφορετικές εκφράσεις του σύγχρονου χαρακτήρα της: οδηγική απόλαυση και επιδόσεις, κορυφαία τεχνολογία και ξεχωριστή σχεδίαση.

Αδιαμφισβήτητος πρωταγωνιστής της παρουσίας της PEUGEOT θα είναι το νέο E-208 GTi, το οποίο πραγματοποιεί στην Auto Athina 2026 την Πανελλήνια Πρεμιέρα του, πριν από την επίσημη έναρξη της εμπορικής του πορείας στη χώρα μας. Δίπλα του, το E-3008 Long Range, με «Best-in-Class» μικτή αυτονομία που φτάνει τα 701 km, αναδεικνύει την τεχνολογική υπεροχή της PEUGEOT στην ηλεκτροκίνηση, ενώ το νέο E-408, λίγους μόλις μήνες μετά το λανσάρισμά του στην Ελλάδα, έρχεται στην έκθεση έχοντας ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις με την εντυπωσιακή σχεδίαση και τη δυναμική του πορεία.

PEUGEOT E-208 GTi: Ένας νέος θρύλος, κάνει πρεμιέρα στην Ελλάδα

Η επιστροφή τριών εμβληματικών γραμμάτων στην γκάμα της PEUGEOT αποτελεί από μόνη της είδηση. Το GTi επιστρέφει, αυτή τη φορά στην ηλεκτρική εποχή, και οι επισκέπτες της Auto Athina 2026 θα είναι οι πρώτοι στην Ελλάδα που θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το νέο PEUGEOT E-208 GTi.

Σχεδιασμένο από την PEUGEOT Design και εξελιγμένο από την PEUGEOT Sport, το νέο E-208 GTi μεταφέρει στη σύγχρονη εποχή μία ιστορία που ξεκίνησε πριν από περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες με το θρυλικό 205 GTi. Παράλληλα, γράφει ένα εντελώς νέο κεφάλαιο ως το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό GTi στην ιστορία της PEUGEOT.

Με 281 ίππους και 345 Nm ροπής, επιταχύνει από 0 στα 100 km/h σε μόλις 5,5 δευτερόλεπτα, ενώ διαθέτει την καλύτερη αναλογία κιλών ανά ίππο στην κατηγορία του. Η συνδυασμένη αυτονομία του φτάνει έως τα 375 km WLTP, αποδεικνύοντας ότι η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση μπορεί να συμβαδίσει με την οδηγική απόλαυση και τις υψηλές επιδόσεις που βρίσκονται διαχρονικά στην καρδιά της φιλοσοφίας GTi.

Πίσω από τις επιδόσεις του E-208 GTi βρίσκεται η τεχνογνωσία της PEUGEOT Sport, η οποία αξιοποίησε την εμπειρία της από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό και το αγωνιστικό πρόγραμμα του PEUGEOT 9X8 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής (WEC), μεταφέροντας τεχνολογία από την πίστα στον δρόμο. Οι επεμβάσεις είναι εκτεταμένες και αφορούν το πλαίσιο και την ανάρτηση, το μηχανικό διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης και το ενισχυμένο σύστημα πέδησης, αλλά και τη διαχείριση του ηλεκτροκινητήρα και της μπαταρίας, ώστε να εξασφαλίζεται σταθερά υψηλή απόδοση ακόμη και σε ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες οδήγησης.

Πριν ξεκινήσει επίσημα την εμπορική του πορεία στην ελληνική αγορά, το νέο E-208 GTi θα βρίσκεται στην Auto Athina, προσφέροντας στο κοινό μια πρώτη γεύση από τη νέα εποχή των GTi της PEUGEOT.

PEUGEOT E-3008 Long Range: 701 km ηλεκτρικής ελευθερίας

Δίπλα στην οδηγική απόλαυση του E-208 GTi, η PEUGEOT παρουσιάζει μια διαφορετική διάσταση της ηλεκτροκίνησης: την ελευθερία που προσφέρει η μεγάλη αυτονομία.

Το PEUGEOT E-3008 Long Range φτάνει τα 701 km αυτονομίας, καταρρίπτοντας στην πράξη έναν από τους σημαντικότερους περιορισμούς που συνδέονται με την ηλεκτρική μετακίνηση και τοποθετώντας το στην κορυφή της κατηγορίας του σε ηλεκτρική αυτονομία.

Χτισμένο πάνω στην πλατφόρμα STLA Medium, το E-3008 συνδυάζει την υψηλή ηλεκτρική απόδοση με τη δυναμική fastback σχεδίαση και την προηγμένη τεχνολογία που χαρακτηρίζει τη νέα γενιά του μοντέλου. Στο εσωτερικό, το PEUGEOT Panoramic i-Cockpit® και η εντυπωσιακή κυρτή οθόνη 21 ιντσών δημιουργούν ένα οδηγοκεντρικό, high-tech περιβάλλον.

Το 3008, το next-generation SUV της PEUGEOT, εκφράζει την τόλμη και την καινοτομία της Μάρκας, συνδυάζοντας ξεχωριστή fastback σχεδίαση, προηγμένη τεχνολογία και μία από τις πληρέστερες γκάμες εξηλεκτρισμένων κινητήρων. Διατίθεται ως Hybrid 145 hp και Plug-in Hybrid 225 hp, αλλά και σε τρεις αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις: E-3008 Standard Range με αυτονομία έως 526 km, E-3008 Long Range με έως 701 km και E-3008 Dual Motor AWD με 325 hp και τετρακίνηση. Έτσι, το 3008 προσφέρει διαφορετικές επιλογές εξηλεκτρισμένης κινητικότητας, διατηρώντας στον πυρήνα του τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και την οδηγική εμπειρία της PEUGEOT.

Νέο PEUGEOT E-408: Εντυπωσιακό από κάθε άποψη

Την τριάδα των πρωταγωνιστών της PEUGEOT στην Auto Athina 2026 συμπληρώνει το νέο PEUGEOT 408, το πιο πρόσφατο λανσάρισμα της Μάρκας στην ελληνική αγορά, που μέσα σε ελάχιστους μήνες έχει ήδη καταφέρει να ξεχωρίσει.

Με σχεδίαση που αρνείται να ακολουθήσει την πεπατημένη, το νέο 408 συνδυάζει τη δυναμική σιλουέτα ενός fastback με crossover χαρακτηριστικά, δημιουργώντας μία πρόταση με έντονη προσωπικότητα. Η νέα φωτεινή υπογραφή, οι σμιλευμένες επιφάνειες και οι ξεχωριστές αναλογίες του ενισχύουν τον σύγχρονο χαρακτήρα του, ενώ στο εσωτερικό το PEUGEOT i-Cockpit®, η προσεγμένη ποιότητα και οι κορυφαίοι χώροι για επιβάτες και αποσκευές συνδυάζουν τεχνολογία, άνεση και την χαρακτηριστική οδηγική απόλαυση της PEUGEOT.

Σημαντικό μέρος της φιλοσοφίας του νέου 408 αποτελεί και η ελευθερία επιλογής. Η πλήρως εξηλεκτρισμένη γκάμα του περιλαμβάνει Hybrid 145 ίππων, Plug-in Hybrid 240 ίππων και το αμιγώς ηλεκτρικό E-408 των 213 ίππων, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες και προφίλ χρήσης. Στην ηλεκτρική του έκδοση, που θα δώσει το «παρών» στην Auto Athina, το E-408 προσφέρει αυτονομία έως 456 km WLTP, συνδυάζοντας την ιδιαίτερη σχεδίασή του με υψηλή ενεργειακή αποδοτικότητα και σύγχρονες δυνατότητες φόρτισης.

Η ολοκληρωμένη αυτή πρόταση φαίνεται πως έχει ήδη βρει ανταπόκριση στο ελληνικό κοινό. Μόλις τρεις μήνες μετά την έναρξη της εμπορικής του πορείας, το νέο 408 βρίσκεται στη 2η θέση της κατηγορίας D Berlines με μερίδιο 18,1%, ενώ μέσα στο ίδιο διάστημα έχει ήδη υπερδιπλασιάσει τις ταξινομήσεις που είχε καταγράψει το μοντέλο σε ολόκληρο το πρώτο οκτάμηνο του 2025.

Τρεις διαφορετικοί χαρακτήρες. Ίδιo DNA.

Από την επιστροφή του θρυλικού GTi στην ηλεκτρική εποχή και τα 701 km αυτονομίας του E-3008 Long Range, μέχρι την αντισυμβατική σχεδίαση του νέου E-408, η παρουσία της PEUGEOT στην Auto Athina 2026 αποτυπώνει τρεις διαφορετικές πτυχές της σύγχρονης ταυτότητάς της.

Οδηγική απόλαυση. Τεχνολογική υπεροχή. Γαλλικό χάρισμα.

Από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου, το κοινό θα μπορεί να τις ανακαλύψει από κοντά στο περίπτερο της PEUGEOT στην Auto Athina 2026, στο Metropolitan Expo, στο Hall 3.

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