Πυρά ΕΛΑΣ στην κυβέρνηση για τα προγράμματα κατάρτισης και τη διαχείριση ευρωπαϊκών πόρων

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Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει ο Τομέας Εργασίας της ΕΛΑΣ, με αφορμή τα ευρήματα που, σύμφωνα με δημοσιεύματα, προέκυψαν από τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε προγράμματα της περιόδου 2021-2027.

Στο επίκεντρο βρίσκονται τα προγράμματα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» του ΕΚΤ+ και «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση». Όπως υποστηρίζει ο Τομέας, οι έλεγχοι της Κομισιόν καταγράφουν σειρά προβλημάτων στη διαδικασία ανάθεσης και υλοποίησης των σχετικών συμβάσεων.

Μεταξύ άλλων, γίνεται λόγος για όρους διαγωνισμών που φέρονται να περιορίζουν τον ανταγωνισμό, ελλείψεις στους μηχανισμούς ελέγχου και διαχείρισης, καθώς και πρακτικές που, κατά την ίδια καταγγελία, θα μπορούσαν να ευνοούν συγκεκριμένους αναδόχους και υπεργολαβικές εταιρείες.

Παράλληλα, ο Τομέας Εργασίας κάνει αναφορά σε προβλήματα που αφορούν την καταγραφή των συμμετεχόντων σε δράσεις κατάρτισης, αλλά και σε επαναλαμβανόμενες παρατυπίες, τις οποίες χαρακτηρίζει ένδειξη ενός ευρύτερου και διαχρονικού προβλήματος.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ο δημοσιονομικός αντίκτυπος των ευρημάτων που έχουν ήδη ελεγχθεί υπολογίζεται σε περίπου 1,6 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, εκφράζεται ο ισχυρισμός ότι, εφόσον αντίστοιχες πρακτικές εντοπιστούν και σε άλλες συμβάσεις, το συνολικό ποσό των δημοσιονομικών διορθώσεων για την Ελλάδα θα μπορούσε να ανέλθει στα 25-30 εκατ. ευρώ.

Ο Τομέας συνδέει τα ευρήματα με τη συνολική κυβερνητική πολιτική στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης, υποστηρίζοντας ότι εδώ και χρόνια τα συγκεκριμένα προγράμματα αποτελούν πεδίο πελατειακών πρακτικών και αδιαφανών αναθέσεων. Στην ανακοίνωσή του παραπέμπει, μεταξύ άλλων, και στην υπόθεση των προγραμμάτων τηλεκατάρτισης που είχε απασχολήσει έντονα τη δημόσια συζήτηση κατά την περίοδο της πανδημίας.

Η ανακοίνωση καταλήγει με έντονη πολιτική επίθεση στη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση, καταλογίζοντάς τους ευθύνη για τη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων και υποστηρίζοντας ότι τυχόν δημοσιονομικές διορθώσεις θα μετακυλιστούν τελικά στον Έλληνα φορολογούμενο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Όσο η Ν.Δ. κατηγορεί την ΕΛ.Α.Σ. για λαϊκισμό και παραπληροφόρηση, τα πορίσματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποκαλύπτουν την ωμή αλήθεια για την διακυβέρνηση Μητσοτάκη: σκάνδαλα, εξαπάτηση, κατασπατάληση ευρωπαϊκών πόρων.

Σύμφωνα με το σημερινό πρωτοσέλιδο της ΕΦΣΥΝ, η Επιτροπή, η οποία κλήθηκε να εξετάσει τα προγράμματα 2021–2027 «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» του ΕΚΤ+ και «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση», σημειώνει πως ουσιαστικά είναι όλα δομημένα πάνω σε μια συστημική παρατυπία.

Διαγωνισμοί διακριτικοί και περιοριστικοί για τον ανταγωνισμό. Απόλυτη και εσκεμμένη απουσία συστήματος ελέγχου και διαχείρισης από την πλευρά του ελληνικού κράτους. Προγράμματα κομμένα και ραμμένα για τους ισχυρούς ημέτερους, που χρησιμοποιούν μπροστινές υπεργολαβικές εταιρείες. Μεθοδευμένος αποκλεισμός ευρωπαϊκών εταιρειών. Αλχημείες με τους αριθμούς των συμμετεχόντων στην κατάρτιση. Επαναλαμβανόμενες απάτες που φτάνουν στο βαθμό του δομικού πια προβλήματος.

Αυτά σημειώνει η Επιτροπή την ώρα που υπολογίζει ότι μόνο για όσα προγράμματα ελέγχθηκαν το κόστος που βαραίνει την χώρα για το σκάνδαλο είναι 1,6 εκατ. ευρώ, ενώ αν η Κυβέρνηση έχει κάνει τα ίδια και σε άλλες συμβάσεις έργων, τότε θα μιλάμε για 25-30 εκατ. ευρώ «διορθώσεων», που πρέπει να καταβάλει η Ελλάδα.

Είναι προφανές ότι η Κατάρτιση για την Κυβέρνηση Μητσοτάκη ήταν ένα μεγάλο πάρτυ. Από τα προγράμματα «Σκόιλ Ελικίκου» μέχρι και σήμερα, είχε βρει χρυσό πεδίο για να εξυπηρετεί τα δικά της συμφέροντα και να μοιράζει ζεστό χρήμα σε ημέτερους.

Αρκετά πια με αυτή την Κυβέρνηση της λαμογιάς και της ρεμούλας. Αρκετά πια με τους λογαριασμούς που πρέπει να επιβαρυνθεί ο Έλληνας φορολογούμενος από τα σκάνδαλα της Ν.Δ».

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