Τσίπρας στο περιοδικό Marianne: «Είμαι έτοιμος να γίνω πρωθυπουργός»

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Για την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη, την οικονομία και την κατάσταση στην Ελλάδα, μίλησε σε συνέντευξή του στο γαλλικό περιοδικό Marianne, ο Αλέξης Τσίπρας.

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ δήλωσε παράλληλα ότι είναι έτοιμος να αναλάβει την κυβέρνηση, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι έχει διευρύνει με τις πολιτικές της, τις ανισότητες στην κοινωνία.

«Το 2019, ο μέσος ελληνικός μισθός ήταν κατά 83% υψηλότερος από τον βουλγαρικό, ενώ σήμερα είναι υψηλότερος μόλις κατά 17%. Το 2019, δεν δαπανούσε το 40% του εισοδήματός για το ενοίκιο. Το κόστος ζωής, που είναι τρομακτικό, επιδεινώνεται σε μεγάλο βαθμό εξαιτίας των καρτέλ που κυριαρχούν σχεδόν σε ολόκληρη την οικονομία. Ο πληθωρισμός είναι από τους υψηλότερους στην ΕΕ. Οι τιμές στα σούπερ μάρκετ είναι αντίστοιχες, αν όχι υψηλότερες, από τις τιμές στη Γαλλία. Η χώρα βρίσκεται στην τελευταία θέση της ΕΕ ως προς το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε όρους αγοραστικής δύναμης» τόνισε ο Αλ. Τσίπρας.

«Ένας μέσος Έλληνας πρέπει να κάνει δύο δουλειές ή να εργάζεται δώδεκα ώρες την ημέρα για να τα βγάλει πέρα. Με λίγα λόγια, έχουμε βουλγαρικούς μισθούς, γαλλικές τιμές και κινεζικές συνθήκες εργασίας. Είναι σαν η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη να επιβάλλει ένα νέο μνημόνιο στον ελληνικό λαό» πρόσθεσε αναφερόμενος στο κόστος ζωής στην Ελλάδα.

Αφού πρόταξε τις δικές του προτάσεις για την οικονομία, στάθηκε στην πρότασή του για ένα Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης. «Θα αποτελέσει βασικό εργαλείο για την παραγωγική ανασυγκρότηση και για τη δημιουργία της βιώσιμης ανάπτυξης που απαιτείται για τη στήριξη ενός ισχυρού κοινωνικού κράτους. Αυτή είναι η βάση ενός νέου κοινωνικού και οικονομικού πατριωτισμού».

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ επανήλθε στο θέμα του 1% «πατριωτικό φόρο» στους πλουσιότερους, ενώ για τις δημοσκοπήσεις, που τον θέλουν σταθερά δεύτερο, σχολίασε: «Οι πολίτες έχουν καταλάβει ότι η πολιτική της σημερινής κυβέρνησης διευρύνει τις ανισότητες και βυθίζει τη χώρα στη διαφθορά. Επτά στους δέκα Έλληνες επιθυμούν πολιτική αλλαγή. Η κοινή γνώμη αντέδρασε πολύ θετικά στη δημιουργία του κόμματος. Βεβαίως, δεν έχουμε κοινοβουλευτική εκπροσώπηση ούτε κρατική χρηματοδότηση. Έχουμε όμως προγραμματικές προτάσεις, πολιτικό λόγο και, πάνω απ’ όλα, γνωρίζουμε προς ποια κατεύθυνση θέλουμε να οδηγήσουμε τη χώρα. Θέλουμε να εκφράσουμε τα συμφέροντα του κόσμου της εργασίας, της παραγωγής και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων».

Ο Τσίπρας δήλωσε ακόμη πως είναι «έτοιμος να αναλάβει» την πρωθυπουργία, τονίζοντας πως στην ΕΛΑΣ «έχουμε την ικανότητα να αποτελέσουμε μια αξιόπιστη εναλλακτική που θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των κοινωνικών τάξεων που θέλουμε να εκπροσωπήσουμε και θα μπορεί να πείσει την κοινωνία».

Τέλος, αναφερόμενος στην άνοδο της ακροδεξιάς, σχολίασε: «Η ΕΕ φαίνεται να στρέφεται προς τη Δεξιά και την ακροδεξιά… Ο κίνδυνος αυτός είναι υπαρκτός. Στη Γερμανία ανεβαίνει το AfD· στη Γαλλία ενισχύεται το RN… Η Ιστορία δείχνει ότι η ακροδεξιά είναι η πιο συστημική δύναμη που υπάρχει. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Χίτλερ έφτασε στην εξουσία με τη στήριξη συγκεκριμένων οικονομικών συμφερόντων στη Γερμανία. Σήμερα, η ακροδεξιά ενδύεται έναν αντισυστημικό μανδύα για να προσελκύσει την ψήφο των λαϊκών τάξεων. Αν όμως αναλάβει την εξουσία, θα αποκαλύψει γρήγορα τον πραγματικό της χαρακτήρα ως δύναμης υπεράσπισης του συστήματος. Η Αριστερά, λοιπόν, πρέπει να είναι έτοιμη να αποτελέσει την εναλλακτική, χωρίς να χάσει την πυξίδα της: τις αξίες της και την υπεράσπιση των συμφερόντων των λαϊκών τάξεων απέναντι στη χρηματοπιστωτική ολιγαρχία».

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