Μπαμπουίνοι εισβάλλουν σε σπίτια και καταστήματα: Το Κέιπ Τάουν διχάζεται για την τύχη τους

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Μπαίνουν σε κουζίνες, ανοίγουν αυτοκίνητα, ψάχνουν στα σκουπίδια και αρπάζουν τρόφιμα από καταστήματα.

Στη χερσόνησο του Κέιπ Τάουν, οι μπαμπουίνοι έχουν γίνει μέρος της καθημερινότητας των κατοίκων, αλλά και η αιτία μιας έντονης διαμάχης: πρέπει να απομακρυνθούν από τις γειτονιές ή να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι ζουν δίπλα τους;

Η δημοτική αρχή σχεδιάζει να περισυλλέξει σύντομα δύο ομάδες μπαμπουίνων, τις Waterfall και Seaforth, που έρχονται συχνά σε σύγκρουση με κατοίκους. Τα ζώα πρόκειται να υποβληθούν σε στείρωση και να μεταφερθούν μόνιμα σε ειδικά διαμορφωμένο καταφύγιο. Φιλοζωικές οργανώσεις και επιστήμονες αντιτείνουν ότι η λύση αυτή στερεί από άγρια ζώα την ελευθερία τους, χωρίς να αντιμετωπίζει τις αιτίες που τα φέρνουν μέσα στην πόλη.

Μια καθημερινή «επιδρομή» για φαγητό

Οι κάτοικοι περιγράφουν μπαμπουίνους που μπαίνουν σε σπίτια από ανοιχτές πόρτες, αναζητούν φαγητό σε ντουλάπια και κάδους, ενώ έχουν μάθει ακόμη και να εκμεταλλεύονται ξεκλείδωτα αυτοκίνητα. Για ορισμένες οικογένειες, μια απρόσεκτη στιγμή αρκεί για να βρεθούν αντιμέτωπες με μια ολόκληρη ομάδα ζώων μέσα στην ιδιοκτησία τους.

Το πρόβλημα, ωστόσο, έχει και την άλλη του όψη. Η ανάπτυξη των οικισμών έχει περιορίσει τους χώρους όπου οι μπαμπουίνοι αναζητούσαν τροφή και νερό. Στη στενή χερσόνησο του Κέιπ Τάουν, οι προστατευόμενες φυσικές εκτάσεις και οι κατοικημένες περιοχές βρίσκονται τόσο κοντά ώστε τα όρια ανάμεσα στον χώρο των ζώων και των ανθρώπων σπάνια μένουν αδιαπέραστα.

Καταφύγιο ή συμβίωση;

Οι υποστηρικτές της μεταφοράς θεωρούν ότι οι συγκεκριμένες ομάδες έχουν εξοικειωθεί τόσο πολύ με τους ανθρώπους ώστε οι συνήθεις προσπάθειες απομάκρυνσής τους δεν αρκούν πλέον. Από την άλλη πλευρά, οι πολέμιοι του σχεδίου ζητούν καλύτερη διαχείριση των απορριμμάτων, κάδους που δεν μπορούν να ανοίξουν τα ζώα και φράχτες που θα εμποδίζουν την είσοδό τους στις γειτονιές.

Η πόλη έχει ήδη προγραμματίσει τέτοια μέτρα, όμως η μεταφορά των δύο ομάδων παραμένει στο σχέδιό της. Έτσι, πίσω από τις παράξενες εικόνες με μπαμπουίνους που κλέβουν σνακ, αναδεικνύεται ένα δύσκολο ερώτημα για το Κέιπ Τάουν: όταν η πόλη επεκτείνεται μέσα στον βιότοπο της άγριας ζωής, ποιος πρέπει τελικά να μετακινηθεί;

Διαβάστε επίσης

Από τις «δημόσιες εκτελέσεις» στον σάλο για τους φοιτητές: Οι αναρτήσεις του Ρεπουμπλικανού Μπο Φρεντς που προκαλούν θύελλα στις ΗΠΑ



«Θέλεις να αγοράσεις αμερικανικά όπλα;»: Η ερώτηση Τραμπ στον Σι που αιφνιδίασε την Ουάσιγκτον



Ολλανδία: Παιδί μόλις δύο ετών υποβλήθηκε σε ευθανασία – Σοκ στην κοινωνία