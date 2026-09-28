Νέα Οδός: Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στον ΑΘΕ

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε και συγκεκριμένα στο τμήμα Αγ. Κωνσταντίνου (Λογγού) – Καμένα Βούρλα, με σκοπό την ετήσια συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των τοπικών σηράγγων.

Αναλυτικότερα:

Την Τρίτη 29, την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου και την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου 2026 από τις 07:30 έως και τις 19:00, θα ισχύει εκτροπή κυκλοφορίας από τον Ανισόπεδο Κόμβο (Α/Κ) Αγίου Κωνσταντίνου-Λογγού (165,8ο χλμ.) έως και τον Δυτικό Ημικόμβο (Η/Κ) Καμένων Βούρλων (180,1ο χλμ), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.

Οι οδηγοί με κατεύθυνση τη Λαμία, θα εξέρχονται του αυτοκινητοδρόμου στον Ανισόπεδο Κόμβο (Α/Κ) Λογγού και μέσω της Περιφερειακής Οδού Αγ. Κωνσταντίνου – Καμένων Βούρλων και τη χρήση κατάλληλων προσωρινών σημάνσεων, θα οδηγούνται έως τον Δυτικό Ημικόμβο Καμένων Βούρλων, από όπου και θα επανεισάγονται στον αυτοκινητόδρομο.

Την Τρίτη 6, την Τετάρτη 7 και την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2026 από τις 07:30 έως και τις 19:00, θα ισχύει εκτροπή κυκλοφορίας από τον Δυτικό Η/Κ Καμένων Βούρλων (180,1οχλμ.) έως και τον Α/Κ Αγίου Κωνσταντίνου–Λογγού (165,8ο χλμ.), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Οι οδηγοί με κατεύθυνση την Αθήνα θα εξέρχονται του αυτοκινητοδρόμου στον Δυτικό Ημικόμβο Καμένων Βούρλων και μέσω της Περιφερειακής Οδού Αγ. Κωνσταντίνου – Καμένων Βούρλων και τη χρήση κατάλληλων προσωρινών σημάνσεων, θα οδηγούνται έως τον Α/Κ Λογγού, από όπου και θα επανεισάγονται στον αυτοκινητόδρομο.

Επιπλέον, επισημαίνουμε πως καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος των προαναφερθέντων ρυθμίσεων, τόσο ο μετωπικός όσο και ο πλευρικός σταθμός διοδίων της Τραγάνας, θα λειτουργεί με μειωμένα κόμιστρα.

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών. Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.