Βρυξέλλες προς ευρωπαϊκές κυβερνήσεις: Αντιμετωπίστε την ενεργειακή κρίση ή δείτε την ακροδεξιά να παίρνει την εξουσία

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Την ώρα που οι Βρυξέλλες βρίσκονται σε συνομιλίες με τις ΗΠΑ για να διατηρήσουν την «ελεύθερη ροή» ντίζελ μετά την απειλή του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να διακόψει τις προμήθειες, ο επίτροπος ενέργειας της ΕΕ προειδοποιεί ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει τον «χειρότερο χειμώνα» της για τις τιμές ενέργειας από το 2022.

Σε δηλώσεις του στους Financial Times o επίτροπος κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, λέγοντας ότι τα ακροδεξιά κόμματα εκμεταλλεύονται την αποτυχία να υποστηριχθούν από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι που αντιμετωπίζουν την επιλογή μεταξύ πληρωμής για φαγητό ή θέρμανσης.

Οι λαϊκιστές και τα ακροδεξιά κόμματα κερδίζουν έδαφος ως αποτέλεσμα της αποτυχίας αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης στην Ευρώπη, προειδοποίησε ο επίτροπος ενέργειας της ΕΕ, προτρέποντας τις πρωτεύουσες να στηρίξουν τα περίπου 50 εκατομμύρια άτομα που αυτόν τον χειμώνα θα αναγκαστούν να επιλέξουν μεταξύ θέρμανσης και τροφίμων.

Η Ευρώπη υποφέρει από την αύξηση των τιμών της ενέργειας που προκύπτει από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022 και τη συνεχιζόμενη κρίση στη Μέση Ανατολή, η οποία έχει πιέσει τις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Τα ακροδεξιά κόμματα αυξάνονται σε δημοτικότητα στη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία και πολλά άλλα έθνη της ΕΕ.

«Πολύ συχνά σε αυτή τη συζήτηση, ξεχνάμε τη δυνατότητα των απλών ανθρώπων να πληρώνουν τους λογαριασμούς τους», δήλωσε ο Νταν Γιόργκενσεν στους FT.

«Για μένα, είναι εντελώς απαράδεκτο».

«Έχουμε εκατομμύρια πολίτες που ουσιαστικά, στο τέλος του μήνα, θα πρέπει να επιλέξουν μεταξύ του να παγώσουν ή να πεινάσουν επειδή δεν μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς. Δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτό. Πρέπει να το λάβουμε εξαιρετικά σοβαρά υπόψη», είπε.

«Αυτή είναι η πραγματικότητα για σχεδόν 50 εκατομμύρια ανθρώπους στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να βοηθήσουμε στην επίλυση αυτών των προβλημάτων ».

Ο Γιόργκενσεν δήλωσε ότι θα πει στους υπουργούς ενέργειας της ΕΕ σε συνάντηση την επόμενη εβδομάδα: «Πρέπει να δράσετε, πρέπει να δράσουμε».

Ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν πρόθυμη να παράσχει «ευελιξία» στους κανονισμούς της για να επιτρέψει στις πρωτεύουσες να μετριάσουν τις πιέσεις στις τιμές στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, πρόσθεσε ότι τυχόν ενέργειες θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τη μακροπρόθεσμη μετάβαση από την εξάρτηση της ηπείρου από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα.

Ακροδεξιά κόμματα όπως η Εναλλακτική για τη Γερμανία και ο Εθνικός Συναγερμός της Γαλλίας έχουν κατηγορήσει τις κυβερνήσεις ότι δεν κατάφεραν να καταπολεμήσουν το αυξανόμενο κόστος ζωής στην Ευρώπη. «Για να λειτουργήσουν οι δημοκρατίες μας στο μέλλον και για να αναλάβουν την εξουσία και τα πολιτικά κόμματα που είναι θεμελιωδώς δημοκρατικά, χωρίς να έχουν δώσει την εξουσία στους λαϊκιστές, είναι σημαντικό να αντιμετωπίσουμε τις πραγματικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι», δήλωσε ο Γιόργκενσεν. «Αν οι άνθρωποι δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά μόνο τις πιο βασικές ανάγκες που έχουν και αν αισθάνονται ότι το βιοτικό τους επίπεδο μειώνεται… [τότε] αυτή είναι απλώς μια ζοφερή εικόνα του μέλλοντος που τους έχει χαραχθεί», πρόσθεσε.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τις χώρες να μειώσουν τη ζήτηση ενέργειας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε τις πρωτεύουσες να μειώσουν τη ζήτηση για φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια, σε μια προσπάθεια να τιθασεύσουν τις τιμές εν μέσω της παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης.

«Στο πλαίσιο της περιορισμένης παγκόσμιας προσφοράς και της υψηλής αστάθειας των τιμών, η μείωση της ζήτησης μπορεί να αποτελέσει ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τον περιορισμό των τιμών», έγραψε ο Επίτροπος της ΕΕ για την Ενέργεια και τη Στέγαση, Νταν Γιόργκενσεν, σε επιστολή προς τους υπουργούς της ΕΕ, με ημερομηνία 25 Σεπτεμβρίου, την οποία είδε το POLITICO.

Στην επιστολή, ο επίτροπος καλεί τους υπουργούς να λάβουν μέτρα για τη μείωση της ζήτησης φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας «για όσο διάστημα είναι απαραίτητο». Υποστηρίζει ότι ενώ η κατάσταση είναι «δύσκολη», «προς το παρόν δεν υπάρχουν άμεσοι κίνδυνοι για την ασφάλεια του εφοδιασμού».

Τα επίπεδα αποθήκευσης φυσικού αερίου στην Ευρώπη βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν διαταράσσει τις παγκόσμιες ροές φυσικού αερίου, γεγονός που θα μπορούσε να προετοιμάσει την ήπειρο για έναν δαπανηρό χειμώνα.

Τα επίπεδα αποθήκευσης βρίσκονται επί του παρόντος στο 68% της χωρητικότητας, ποσοστό πολύ χαμηλότερο από το 71% που μετρήθηκε την ίδια περίοδο το 2021 — λίγο πριν από την έναρξη μιας ιστορικής ενεργειακής κρίσης μετά την Covid-19 και την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Η ΕΕ έχει ως βασικό στόχο να έχει γεμίσει τις αποθήκες φυσικού αερίου στο 90% έως τις αρχές Νοεμβρίου, αλλά τον Μάρτιο παραχωρήθηκε κάποια ευελιξία σε αυτό το θέμα , επιτρέποντας στις χώρες να στοχεύσουν στο 80% φέτος, για να αποφύγουν τις αγορές πανικού και να μετριάσουν το κόστος.

Τα μέτρα που λαμβάνουν οι χώρες της ΕΕ για τη ρύθμιση των τιμών θα πρέπει να είναι «καλά στοχευμένα» και «προσωρινά», αναφέρει η επιστολή του επιτρόπου, για να αποφευχθεί η αύξηση της ζήτησης.

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