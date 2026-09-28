Κεραμέως για επίδομα ανεργίας: «Το θέμα είναι λήξαν» – Χρηστίδης: «Το έχετε μετατρέψει σε εσωκομματικό ξεκαθάρισμα λογαριασμών» 

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«Το θέμα είναι λήξαν» απάντησε η Νίκη Κεραμέως σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Παύλου Χρηστίδη για το επίδομα ανεργίας, επιχειρώντας να κλείσει οριστικά το ζήτημα που άνοιξε με δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη προ ημερών.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ εξήγησε ότι επανέφερε το θέμα, καθώς γαλάζια στελέχη συνέχισαν να συντηρούν το θέμα με δηλώσεις τους (Βορίδης, Κυρανάκης Σπανάκης), σχετικά με τη διάρκεια, το ύψος και τον χαρακτήρα του επιδόματος ανεργίας. Και, μολονότι η υπουργός εξ αρχής ξεκαθάρισε πως δεν τίθεται θέμα, είναι «προσωπική θέση» Μαρινάκη και πως πρόκειται για «ασφαλιστικό ανταποδοτικό δικαίωμα» των εργαζομένων και όχι προνοιακό επίδομα, ζήτησε μια σαφή απάντηση από την κυβέρνηση.

«Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό, ανταποδοτικό δικαίωμα. Δεν είναι προνοιακό» απάντησε πιο συγκεκριμένα, στην Ολομέλεια η Νίκη Κεραμέως, η οποία εξήγησε πως οι εργαζόμενοι «ασφαλίζονται για την περίπτωση που μένουν άνεργοι και έχουν δικαίωμα στην ανταπόδοση». Η υπουργός επανέλαβε ότι η μείωση του χρόνου παροχής του επιδόματος ανεργίας στους δύο μήνες ήταν «προσωπική θέση»του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη.

«Φέραμε δομική μεταρρύθμιση του επιδόματος ανεργίας, την οποία ψήφισε και το ΠΑΣΟΚ» ανέφερε η Νίκη Κεραμέως ενώ έκανε αναφορά σε μείωση της ανεργίας ως αποτέλεσμα της κυβερνητικής πολιτικής.

«Παραλάβαμε ανεργία 17,9% και σήμερα είναι η ανεργία στο 7,9%, 600.000 συμπολίτες μας που δε δούλευαν το 2019, σήμερα δουλεύουν. Αυτό δεν έγινε από μόνο του, είναι το αποτέλεσμα της πολιτικής μας» είπε χαρακτηριστικά στέλνοντας το μήνυμα ότι η κυβέρνηση θέλει «μια κοινωνία εργαζόμενων και όχι ανέργων».

Χρηστίδης: «Κρυφή ατζέντα» κι «εσωκομματικό ξεκαθάρισμα λογαριασμών»

Ο Παύλος Χρηστίδης, επισήμανε πως δεν είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση έχει κρυφή ατζέντα όσον αφορά τα εργασιακά, σημείωσε δε πως πολλές φορές έχει φέρει νομοθετήματα, απροειδοποίητα μετά τις εκλογές.

Επιμένοντας δε για τις δηλώσεις γαλάζιων στελεχών, με πρόσφατο παράδειγμα τον Χάρη Θεοχάρη και την αναφορά σε «κακομοίρηδες», πέταξε «καρφί» σε σχέση με τα εσωκομματικά της ΝΔ: «Η περίοδος της αλαζονείας και της αμετροέπειας της ΝΔ έχει μετατρέψει ακόμα και τη συζήτηση για το επίδομα ανεργίας σε ένα εσωκομματικό ξεκαθάρισμα λογαριασμών της παράταξης του κυρίου Μητσοτάκη στον Βόρειο Τομέα Αθηνών», επισήμανε.

«Κανένα εσωκομματικό θέμα στο Βόρειο Τομέα. Μήπως υπάρχει στο Νότιο Τομέα του ΠΑΣΟΚ ή και στο ΠΑΣΟΚ;» αντέδρασε η υπουργός, επικαλούμενη και το γεγονός ότι ερώτηση με το ίδιο θέμα είχε καταθέσει και ο έτερος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης, αλλά δεν υπήρξε συνεννόηση μεταξύ των δύο για συζητηθούν από κοινού οι δύο επίκαιρες.

«Μην ανησυχείτε, έχουμε συνεννοηθεί κ. Υπουργέ» ανταπάντησε για λογαριασμό του ΠΑΣΟΚ ο έτερος ερωτών βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης.

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