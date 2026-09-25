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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρία Μητσοπούλου ΜΑΡΙΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

25.09.2026 20:21

Επιτροπή δεοντολογίας: Νέα παραπομπή της Κωνσταντοπούλου στην Ολομέλεια για άρση ασυλίας – Απόν το ΠΑΣΟΚ απ’ τη συνεδρίαση

25.09.2026 20:21
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Για μία ακόμη φορά η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής εισηγείται στην Ολομέλεια την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου για υπόθεση που αφορά νέα μήνυση του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού για συκοφαντική δυσφήμηση κι εξύβριση.

Κατά την ψηφοφορία υπέρ της άρσης ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, ψήφισε η Νέα Δημοκρατία, κατά ψήφισαν ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και η Πλεύση, η Ελληνική Λύση επιφυλάχθηκε για την Ολομέλεια και η Νίκη ψήφισε «παρών».

Αίσθηση προκάλεσε ωστόσο η απουσία εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ από την Επιτροπή και την συγκεκριμένη συνεδρίαση, μία μέρα μετά την νέα επίθεση της Κωνσταντοπούλου στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης με την κατηγορία πως συμπράττει με τη ΝΔ επειδή ψηφίζει «ναι» στις αλλεπάλληλες υποθέσεις άρσης της ασυλίας της. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου η οποία έχει ανοίξει μέτωπο με το ΠΑΣΟΚ για τη στάση του, το κατηγόρησε και χθες πως συμπράττει με το «παρακράτος Μητσοτάκη» σε βάρος της γιατί το βολεύει «να μην υπάρχει μια υγιής φωνή» στο κοινοβούλιο.

Σημειώνεται πως, νωρίτερα, στην πρωινή συνεδρίαση της Επιτροπής όπου συζητήθηκαν οι υποθέσεις των Θεοδωρικάκου – Πλεύρη και του Π. Πολάκη, το ΠΑΣΟΚ εκπροσώπησε ο Δημήτρης Μάντζος, αντικαθιστώντας τον Παναγιώτη Δουδωνή, που είναι τακτικός μέλος του οργάνου και, σύμφωνα με αρμόδιες κοινοβουλευτικές πηγές, απουσίαζε λόγω έκτακτου προσωπικού κωλύματος. Για την απογευματινή συνεδρίαση όπου θα συζητούνταν η υπόθεση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας δεν είχε οριστεί αντικαταστάτης, καθώς ο κ. Δουδωνής εκτιμούσε ότι θα προλάβει να παραβρεθεί, κάτι που τελικά δεν συνέβη.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25.09.2026 20:25
zoi-konstadopoulou
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Επιτροπή δεοντολογίας: Νέα παραπομπή της Κωνσταντοπούλου στην Ολομέλεια για άρση ασυλίας – Απόν το ΠΑΣΟΚ απ’ τη συνεδρίαση

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