Ο Αιμίλιος Χειλάκης ξεκαθαρίζει ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις εκλογές: «Βολεύει να λέμε ότι όλοι είναι ίδιοι»

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Ο Αιμίλιος Χειλάκης παρά την επιλογή του να συνδέσει το όνομα του με την ΕΛΑΣ ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να είναι υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές.

«Δεν θα κατέβω. Πρέπει να ‘μαστε ενεργοί πολίτες, ο καθένας πρέπει να λέει τη γνώμη του. Αν αυτή αντιπολιτεύεται μια κυβερνούσα κατάσταση, δυστυχώς δεν φταίει αυτός που λέει τη γνώμη του. Ίσως φταίει η κυβερνούσα κατάσταση η οποία δεν δημιουργεί το πεδίο για να είναι τα πράγματα ομαλά», είπε χαρακτηριστικά.

Ο επιτυχημένος ηθοποιός σχολίασε ότι οι υπουργοί με κόστος στο έργο τους έχουν γίνει influencers. «Δεν μπορείς να ‘χεις, ας πούμε, υπουργούς που έχουν γίνει ξαφνικά influencers και φτιάχνουν περιεχόμενο. Δεν κάνει καλό στον υπουργό, είναι υπό έργο. Δεν θέλω να μιλήσω πραγματικά, αλλά ξέρετε πολύ καλά ότι οι περισσότεροι υπουργοί προσπαθούν, λόγω της προεκλογικής περιόδου, να αποδείξουν πόσο σπουδαίοι είναι.

«Αυτοί που κραυγάζουν, δε, περισσότερο είναι αυτοί που δεν θέλουν να ακούσουν τους άλλους. Δεν κραυγάζουν για να ακουστούν, αλλά για να μην ακούγονται οι δίπλα. Αυτό δεν είναι πολιτική», είπε όλο νόημα.

«Αν όλοι λέγαμε τις θέσεις μας η αποχή από τις εκλογές θα ήταν στο ελάχιστο. Θα είχαμε άλλες προσλαμβάνουσες. Βολεύει να λέμε ότι όλοι είναι ίδιοι. Μιλάει ο Χειλάκης, στην πρώτη εκπομπή της Ελλάδας. Άρα είναι συστημικός. Τον πήραν να τα λέει. Έχει φτάσει να λέγεται, με την κάθε προσπάθεια να μιλήσεις, ότι είσαι συστημικός. Όχι, εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύω, βγάζω το ψωμί μου, δίνω ψωμί σε άλλους, είμαι επιτυχημένος σ’ αυτό που κάνω και προσπαθώ, μέσα από αυτό, να πω την γνώμη μου», κατέληξε.

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