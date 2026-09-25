Η λαμπερή εμφάνιση της Ντακότα Τζόνσον και του Τζος Χάρτνετ στην πρεμιέρα της ταινίας «Verity» στο Λονδίνο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Η Ντακότα Τζόνσον και ο Τζος Χάρτνετ εντυπωσίασαν στο κόκκινο χαλί, στην πρεμιέρα της νέας τους ταινίας με τίτλο «Verity» στο Ηνωμένο Βασίλειο η οποία πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό σινεμά Curzon Mayfair του Λονδίνου, σύμφωνα με τη Daily Mail.
Η Ντακότα Τζόνσον κέρδισε τις εντυπώσεις επιλέγοντας μια λευκή δαντελένια δημιουργία του οίκου Colleen Allen, την οποία συνδύασε με μαύρα ψηλοτάκουνα πέδιλα και ελάχιστα κοσμήματα ενώ ο συμπρωταγωνιστής της εμφανίστηκε ιδιαίτερα κομψός, επιλέγοντας ένα μαύρο κοστούμι Jacquemus.
Την ίδια ώρα, η έγκυος συμπρωταγωνίστριά τους, Αν Χάθαγουεϊ εθεάθη στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο της προώθησης της ταινίας. Η βραβευμένη με Όσκαρ σταρ πραγματοποίησε μια κομψή all-black εμφάνιση καθώς έβγαινε από το ξενοδοχείο της για να μεταβεί σε μια προγραμματισμένη συνέντευξη.
Το ψυχολογικό θρίλερ «Verity» βασίζεται στο ομώνυμο μπεστ σέλερ της Κολίν Χούβερ που κυκλοφόρησε το 2018. Ακολουθεί τη Lowen Ashleigh (Τζόνσον), μια ανερχόμενη συγγραφέα που αντιμετωπίζει σοβαρές οικονομικές δυσκολίες. Η τύχη της φαίνεται να αλλάζει όταν δέχεται να ολοκληρώσει τη σειρά βιβλίων της επιτυχημένης συγγραφέως Verity Crawford (Χάθαγουεϊ), η οποία δεν μπορεί να γράψει μετά από ένα μυστηριώδες ατύχημα. Ωστόσο, όταν η Lowen μετακομίζει στο απομονωμένο κτήμα της οικογένειας Crawford για να εργαστεί, ανακαλύπτει ένα κρυφό, ημιτελές χειρόγραφο που φαίνεται να κρύβει πολλά σκοτεινά μυστικά για το παρελθόν της Verity.
Ο Μάικλ Σόουγουολτερ ο οποίος συνεργάστηκε με τη Χάθαγουεϊ και στη ρομαντική κομεντί «The Idea of You» ανέλαβε την σκηνοθεσία σε σενάριο του Νικ Αντόσκα.
Στο πλευρό των πρωταγωνιστών βρίσκονται οι Ισμαέλ Κρουζ Κόρντοβα, Μάικλ Άμποτ Τζούνιορ, Άσελ Σουάνγκο και Μπρέιντι Γουάγκνερ.
Το «Verity» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες την 1η Οκτωβρίου.
Διαβάστε επίσης:
Γυναίκα που ισχυρίστηκε ότι Jay-Z τη βίασε σε ηλικία 13 ετών απέσυρε την καταγγελία – «Δεν τον έχω γνωρίσει ποτέ»
Πρίσλεϊ Γκέρμπερ: Οι απέλπιδες προσπάθειες της Σίντι Κρόφορντ και του συζύγου της να σώσουν τον γιο τους από τις ουσίες – Χλωμός και αποστεωμένος λίγο πριν πεθάνει
Νατάσα Θεοδωρίδου για Μαζωνάκη: «Αποφάσισε να φύγει, έτσι ήθελε, έτσι έκανε» – Τα λόγια της τραγουδίστριας που προκάλεσαν αντιδράσεις (Video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.