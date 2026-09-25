Η λαμπερή εμφάνιση της Ντακότα Τζόνσον και του Τζος Χάρτνετ στην πρεμιέρα της ταινίας «Verity» στο Λονδίνο

Takeaways by to pontiki AI Η Ντακότα Τζόνσον και ο Τζος Χάρτνετ παρευρέθηκαν στην πρεμιέρα της ταινίας «Verity» στο Λονδίνο, πραγματοποιώντας εντυπωσιακές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί.

Παράλληλα, η συμπρωταγωνίστριά τους Αν Χάθαγουεϊ προώθησε το ψυχολογικό θρίλερ στη Νέα Υόρκη, επιλέγοντας ένα κομψό μαύρο σύνολο.

Η ταινία βασίζεται στο μπεστ σέλερ της Κολίν Χούβερ και ακολουθεί μια συγγραφέα που ανακαλύπτει σκοτεινά μυστικά σε ένα απομονωμένο κτήμα.

Τη σκηνοθεσία του έργου ανέλαβε ο Μάικλ Σόουγουολτερ, ενώ η επίσημη πρεμιέρα στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες έχει προγραμματιστεί για την 1η Οκτωβρίου.

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Η Ντακότα Τζόνσον και ο Τζος Χάρτνετ εντυπωσίασαν στο κόκκινο χαλί, στην πρεμιέρα της νέας τους ταινίας με τίτλο «Verity» στο Ηνωμένο Βασίλειο η οποία πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό σινεμά Curzon Mayfair του Λονδίνου, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Η Ντακότα Τζόνσον κέρδισε τις εντυπώσεις επιλέγοντας μια λευκή δαντελένια δημιουργία του οίκου Colleen Allen, την οποία συνδύασε με μαύρα ψηλοτάκουνα πέδιλα και ελάχιστα κοσμήματα ενώ ο συμπρωταγωνιστής της εμφανίστηκε ιδιαίτερα κομψός, επιλέγοντας ένα μαύρο κοστούμι Jacquemus.

Dakota Johnson turned heads at the London screening of Verity with a sleek, effortlessly chic look.



Styled by Kate Young, with hair by Mark Townsend and makeup by Georgie Eisdell, Dakota kept it classy and captivating. pic.twitter.com/hplxMnhuKc — News Diaries (@newsdiaries_x) September 25, 2026

Την ίδια ώρα, η έγκυος συμπρωταγωνίστριά τους, Αν Χάθαγουεϊ εθεάθη στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο της προώθησης της ταινίας. Η βραβευμένη με Όσκαρ σταρ πραγματοποίησε μια κομψή all-black εμφάνιση καθώς έβγαινε από το ξενοδοχείο της για να μεταβεί σε μια προγραμματισμένη συνέντευξη.

Anne Hathaway leaving the JW Marriott Essex House Hotel after the “Verity” press junket in New York City today https://t.co/goSIo4Dw2j pic.twitter.com/ZCKDrZ93n7 — Daily Anne Hathaway (TEOOS Out Now!!) (@AnneHathawayArc) September 25, 2026

Το ψυχολογικό θρίλερ «Verity» βασίζεται στο ομώνυμο μπεστ σέλερ της Κολίν Χούβερ που κυκλοφόρησε το 2018. Ακολουθεί τη Lowen Ashleigh (Τζόνσον), μια ανερχόμενη συγγραφέα που αντιμετωπίζει σοβαρές οικονομικές δυσκολίες. Η τύχη της φαίνεται να αλλάζει όταν δέχεται να ολοκληρώσει τη σειρά βιβλίων της επιτυχημένης συγγραφέως Verity Crawford (Χάθαγουεϊ), η οποία δεν μπορεί να γράψει μετά από ένα μυστηριώδες ατύχημα. Ωστόσο, όταν η Lowen μετακομίζει στο απομονωμένο κτήμα της οικογένειας Crawford για να εργαστεί, ανακαλύπτει ένα κρυφό, ημιτελές χειρόγραφο που φαίνεται να κρύβει πολλά σκοτεινά μυστικά για το παρελθόν της Verity.

Verity, novo filme de Anne Hathaway, já teve suas primeiras reações divulgadas:



• “Uma experiência completamente insana.”



• “Minha cabeça está girando!!!”



• “Um suspense psicológico que você vai querer assistir com amigos só para poder comentar depois.” pic.twitter.com/XWKqgq2xWv — Observatório do Cinema (@ObsCinema) September 25, 2026

Ο Μάικλ Σόουγουολτερ ο οποίος συνεργάστηκε με τη Χάθαγουεϊ και στη ρομαντική κομεντί «The Idea of You» ανέλαβε την σκηνοθεσία σε σενάριο του Νικ Αντόσκα.

Στο πλευρό των πρωταγωνιστών βρίσκονται οι Ισμαέλ Κρουζ Κόρντοβα, Μάικλ Άμποτ Τζούνιορ, Άσελ Σουάνγκο και Μπρέιντι Γουάγκνερ.

Το «Verity» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες την 1η Οκτωβρίου.

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