«Verity»: Η Amazon MGM κυκλοφόρησε το πρώτο trailer για το ψυχολογικό θρίλερ με τους Anne Hathaway, Dakota Johnson και Josh Hartnett (photos/video)

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Η Amazon MGM Studios έδωσε στη δημοσιότητα το επίσημο trailer της κινηματογραφικής μεταφοράς του best seller ψυχολογικού θρίλερ της Κολίν Χούβερ (Colleen Hoover), «Verity».

Η ταινία ακολουθεί τη Λόουεν Άσλεϊ (Ντακότα Τζόνσον – Dakota Johnson), η οποία προσλαμβάνεται από τον Τζέρεμι Κρόφορντ (Τζος Χαρτνετ – Josh Hartnett) για να ολοκληρώσει το τελευταίο μυθιστόρημα της επιτυχημένης συγγραφέα και συζύγου του, Βέριτι (Αν Χάθαγουεϊ – Anne Hathaway), αφού εκείνη αδυνατεί μετά από ένα ατύχημα που είχε. Κατά τη διαμονή της στο σπίτι των Κρόφορντ για να εργαστεί, η Λόουεν ανακαλύπτει σοκαριστικές αλήθειες για τη Βέριτι.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Μάικλ Σόουγουολτερ (Michael Showalter), σε σενάριο του Νικ Αντόσκα (Nick Antosca). Η ταινία πλαισιώνεται επίσης από τους ηθοποιούς Ίσμαέλ Κρουζ Κόρντοβα (Ismael Cruz Córdova) και Μπρέιντι Γουάγκνερ (Brady Wagner).

Το «Verity» αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 2 Οκτωβρίου.

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