Meta: Στο εδώλιο για εθισμό ανηλίκων σε Instagram και Facebook – Αγωγή από 30 αμερικανικές πολιτείες

Takeaways by to pontiki AI Συνασπισμός πολιτειακών γενικών εισαγγελέων στις ΗΠΑ στρέφεται νομικά κατά της Meta, κατηγορώντας την εταιρεία ότι σχεδίασε σκόπιμα το Facebook και το Instagram ώστε να προκαλούν εθισμό στους ανηλίκους.

Οι ενάγοντες ζητούν δραστικές αλλαγές στον σχεδιασμό των πλατφορμών και την επιβολή προστίμων, υποστηρίζοντας ότι οι λειτουργίες τους παραβιάζουν νόμους προστασίας των δεδομένων των παιδιών.

Η δίκη αναμένεται να ξεκινήσει τον Αύγουστο, με τη δικαστή Ιβόν Γκονσάλες Ρότζερς να καλείται να λάβει την τελική απόφαση για τα επανορθωτικά μέτρα.

Η Meta αρνείται τις κατηγορίες, δηλώνοντας ότι προτεραιότητά της παραμένει η ασφάλεια των νέων χρηστών και αμφισβητώντας τη σύνδεση των εφαρμογών με προβλήματα ψυχικής υγείας.

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την εταιρεία θεωρείται η ενδεχόμενη ζημιά στη φήμη της και η υποχρεωτική αναδιάρθρωση των προϊόντων της.

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Η Meta βρίσκεται από σήμερα αντιμέτωπη με έναν συνασπισμό πολιτειακών γενικών εισαγγελέων στις ΗΠΑ, οι οποίοι επιχειρούν να αποδείξουν ότι το Instagram και το Facebook σχεδιάστηκαν σκόπιμα ώστε να προκαλούν εθιστική χρήση στους ανηλίκους.

Η νέα δικαστική μάχη έρχεται μετά την καταδίκη της Meta μέσα στη χρονιά σε δύο αντίστοιχες υποθέσεις: μία αγωγή έφηβης από την Καλιφόρνια για ψυχική βλάβη και μία αγωγή της πολιτείας του Νέου Μεξικού για «δημόσια όχληση».

Ο Vincent Joralemon, νομικός του Κέντρου Δικαίου και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου του Μπέρκλεϊ, συγκρίνει την υπόθεση με τις δικαστικές μάχες κατά της καπνοβιομηχανίας τη δεκαετία του 1990, όταν οι πολιτείες πέτυχαν μεγάλες αποζημιώσεις και περιορισμούς στη διαφήμιση προς ανηλίκους.

Τι ζητούν οι αμερικανικές πολιτείες από τη Meta

Οι γενικοί εισαγγελείς της Καλιφόρνιας, του Κολοράντο, του Κεντάκι και του Νιου Τζέρσεϊ θα υποστηρίξουν την αγωγή εκ μέρους περίπου 30 πολιτειών, οι οποίες έχουν κινηθεί νομικά κατά της Meta από το 2023.

Μεταξύ άλλων ζητούν:

δραστικές αλλαγές στη λειτουργία του Instagram και του Facebook για ανηλίκους,

περιορισμούς στον τρόπο σχεδιασμού και χρήσης των πλατφορμών,

πρόστιμα ύψους 1,4 τρισ. δολαρίων, ποσό που πλησιάζει τη χρηματιστηριακή αξία της Meta.

Το ύψος του προστίμου θεωρείται απίθανο να επιβληθεί, ενώ ακόμη και η δικαστής που θα εκδικάσει την υπόθεση το έχει χαρακτηρίσει «παράλογο».

Σύμφωνα με τον Joralemon, ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τη Meta είναι η ζημιά στη φήμη της, αλλά και το ενδεχόμενο να υποχρεωθεί σε βαθιές αλλαγές στον σχεδιασμό των προϊόντων της.

Η δίκη και ο ρόλος της δικαστή

Η εξέταση της ουσίας της υπόθεσης αναμένεται να ξεκινήσει στις 18 Αυγούστου. Οι ένορκοι θα έχουν συμβουλευτικό ρόλο, καθώς την τελική απόφαση θα λάβει η ομοσπονδιακή δικαστής Ιβόν Γκονσάλες Ρότζερς (Yvonne Gonzalez Rogers), η οποία χειρίζεται και την υπόθεση «Έλον Μασκ εναντίον OpenAI».

Η ίδια θα καθορίσει επίσης τις ποινές και τα επανορθωτικά μέτρα.

Μεταξύ των προσώπων που αναμένεται να καταθέσουν ως μάρτυρες βρίσκεται και ο επικεφαλής της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ.

Στο στόχαστρο ο σχεδιασμός του Instagram και του Facebook

credit: AP

Η Meta κατηγορείται ότι παραβίασε πολιτειακούς νόμους αλλά και τον ομοσπονδιακό νόμο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των παιδιών στο διαδίκτυο (COPPA), χρησιμοποιώντας λειτουργίες που στοχεύουν στην προσέλκυση και διατήρηση ανήλικων χρηστών.

Στο επίκεντρο βρίσκονται πρακτικές όπως:

η ατελείωτη κύλιση περιεχομένου,

οι νυχτερινές ειδοποιήσεις,

τα «μου αρέσει» (likes).

Η νομική στρατηγική επικεντρώνεται στον σχεδιασμό των εφαρμογών και όχι στο περιεχόμενο που αναρτούν οι χρήστες. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται να παρακαμφθεί η νομική προστασία που διαθέτουν οι πλατφόρμες για περιεχόμενο τρίτων.

Τη Δευτέρα, το ομοσπονδιακό εφετείο του Σαν Φρανσίσκο απέρριψε την τελευταία έφεση της Meta, η οποία είχε επικαλεστεί το Άρθρο 230 του νόμου Communications Decency Act του 1996.

Τι απαντά η Meta

Η Meta αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι τα στοιχεία θα αποδείξουν τη μακροχρόνια δέσμευσή της στην προστασία των νέων.

Εκπρόσωπός της ανέφερε ότι η εταιρεία ακούει τους γονείς και συνεργάζεται με ειδικούς και τις αρχές.

Παράλληλα, η Meta αναμένεται να υποστηρίξει ότι τα προβλήματα ψυχικής υγείας των νέων δεν μπορούν να αποδοθούν σε μία μόνο εφαρμογή και ότι η «προβληματική χρήση» των κοινωνικών δικτύων δεν αποτελεί ιατρικά αναγνωρισμένη διαταραχή.

Σύμφωνα με τη Nora Freeman Engstrom, καθηγήτρια Νομικής στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ, βασικό διακύβευμα της δίκης είναι να αναδειχθεί το ενδεχόμενο χάσμα ανάμεσα σε όσα γνωρίζει η Meta για τα προϊόντα της και σε όσα δηλώνει δημοσίως.

Στο στόχαστρο και YouTube, Snapchat και TikTok

Το YouTube της Google, το Snapchat και το TikTok βρίσκονται επίσης αντιμέτωπα με χιλιάδες αγωγές από οικογένειες και εκπαιδευτικές κοινότητες.

Τον Μάιο, οι τρεις εταιρείες συμφώνησαν να καταβάλουν συνολικά 27 εκατ. δολάρια, προκειμένου να αποφύγουν πιλοτική δίκη μετά από αγωγή εκπαιδευτικής περιφέρειας του Κεντάκι.

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