Τροχαίο δυστύχημα στην Κορινθία – Νεκρός 48χρονος που παρασύρθηκε από ΙΧ

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Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (11/8) στο Ρυτό Κορινθίας, με έναν 48χρονο που παρασύρθηκε από ΙΧ αυτοκίνητο να υποκύπτει στα τραύματά του.

Οπως αναφέρει το korinthostv.gr, άνδρας είχε μεταφερθεί σε κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, φέροντας πολύ σοβαρά τραύματα από την παράσυρσή του.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα στην επαρχιακή οδό Αλμυρής – Σοφικού, στο Ρυτό Κορινθίας Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 48χρονος παρασύρθηκε από ΙΧ αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πολύ σοβαρά.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον βαριά τραυματισμένο άνδρα και τον διακόμισε στο νοσοκομείο.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, ο 48χρονος υπέκυψε στα τραύματά του.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Χθες (11.8.2026) το απόγευμα, στο 1,5ο χλμ της Επαρχιακής Οδού Αλμυρής Ρυτού, Ι.Χ. επιβατηγό όχημα που οδηγούσε 74χρονος ημεδαπός, προσέκρουσε σε Ι.Χ. φορτηγό όχημα, οδηγός του οποίου ήταν 48χρονος ημεδαπός και το οποίο βρισκόταν σε προσωρινή στάση. Αποτέλεσμα της πρόσκρουσης ήταν, ο θανάσιμος τραυματισμός του 48χρονου, ο οποίος εκείνη τη στιγμή είχε εξέλθει του οχήματος του, καθώς και ο τραυματισμός του 74χρονου. Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου».

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