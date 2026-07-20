Θεσσαλονίκη: Νεκρή 71χρονη που παρασύρθηκε από τουριστικό λεωφορείο

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Τραγική κατάληξη είχε τροχαίο που σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, 20/7, στη Θεσσαλονίκη, με μία 71χρονη γυναίκα να χάνει τη ζωή της ύστερα από παράσυρση από τουριστικό λεωφορείο.
Το δυστύχημα έλαβε χώρα περίπου στη 1 το μεσημέρι στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή, στο ύψος της οδού Περδίκα. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η 71χρονη κινούνταν πεζή εκτός διάβασης όταν, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, παρασύρθηκε από το όχημα, το οποίο οδηγούσε 61χρονος.
Η άτυχη γυναίκα διεκομίσθη με πολλαπλά τραύματα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες να την κρατήσουν στη ζωή, χωρίς όμως αποτέλεσμα.
Μετά το δυστύχημα συνελήφθη ο 61χρονος οδηγός του τουριστικού λεωφορείου, ενώ την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.
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