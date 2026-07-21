Κόντρες στην Αριστερά για τα ιδιωτικά ΑΕΙ – Ο Τσίπρας κοιτά προς κέντρο, ΣΥΡΙΖΑ και ΝεΑρ θέλουν πίσω το αριστερό κοινό

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Κριτική, πολιτικές αντιπαραθέσεις εντός της Αριστεράς και έντονες συζητήσεις στα κοινωνικά δίκτυα, προκάλεσαν οι 5+1 προτάσεις της ΕΛ.Α.Σ. για την παιδεία, που παρουσιάστηκαν χθες, με αιχμή του δόρατος, τη μη κατάργηση των ιδιωτικών πανεπιστημίων και την κατάργηση των πανελλαδικών Εξετάσεων.

Τα «βέλη» για την θέση περί μη κατάργησης των ιδιωτικών ΑΕΙ, κυρίως προήλθαν θα λέγαμε «εξ οικείων», δηλαδή από τον ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, κόμματα που κάποτε βρίσκονταν κάτω από την ίδια στέγη, τον ενιαίο ΣΥΡΙΖΑ υπό τον Αλέξη Τσίπρα.

Ειδικά η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ έρχεται σε μια στιγμή έντασης με την ΕΛ.Α.Σ. λόγω της διαλυτικής επίδρασης που είχε το νεοϊδρυθέν κόμμα στην Κουμουνδούρου, καθώς το κόμμα υπέστη δραματική αποδυνάμωση μετά την μεγάλη απώλεια βουλευτών, στελεχών και μελών που επιθυμούν να στηρίξουν το εγχείρημα Τσίπρα. Την ίδια ώρα όλο το προηγούμενο διάστημα είχε ανάψει η συζήτηση για το αν ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να έχει ή αντιπαραθετική στάση απέναντι στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, κατεβαίνοντας με δικό του ψηφοδέλτιο στις εκλογές, ή αν πρέπει να το στηρίξει, θέση που εισηγήθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος ο οποίος τελικά οδηγήθηκε στην παραίτηση.

Αν και η σχετική ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν πιο ήπια από εκείνη της Νέας Αριστεράς, δημιούργησε εντυπώσεις για τη συνέχεια, καθώς έδωσε ένα πρώτο δείγμα γραφής για το πώς θα εξελιχθούν οι σχέσεις των δύο κομμάτων στο εξής, εν όψει των εκλογών – «άρχισαν τα όργανα» είπαν πολλοί.

Από τον ΣΥΡΙΖΑ, η επίσημη ανακοίνωση έκανε λόγο για «αποδοχή» του νομικού πλαισίου που καταστρατηγεί το άρθρο 16, στην αναθεώρηση του οποίου η ΕΛ.Α.Σ. δηλώνει ότι τάσσεται απέναντι. Περαιτέρω και με το βλέμμα στην πρόσφατη εσωκομματική σύγκρουση ακούστηκαν επικρίσεις για το ότι η προηγούμενη πλειοψηφία του κόμματος υποστήριζε την ανάγκη άνευ όρων στήριξης της ΕΛ.Α.Σ. την ώρα που, με τη σημερινή πλειοψηφία που έθετε ως όρο τις προγραμματικές συγκλίσεις με όρους ισότιμης συνεργασίας, να εκπέμπει αισθήματα δικαίωσης.

Η στροφή στον «ρεαλισμό» και οι επιθέσεις απ’ τα Αριστερά

Επί της ουσίας, στη θέση αυτή της ΕΛ.Α.Σ., ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά είδαν μετατόπιση του Αλέξη Τσίπρα επί το «δεξιότερο».

Ο Αλέξης Τσίπρας, επιχειρεί ένα άνοιγμα προς το κέντρο επιδεικνύοντας μετριοπάθεια και προσαρμογή στην πραγματικότητα – στην οποία αναφέρθηκε η τομεάρχης του κόμματος Ι. Λαλιώτου – σε σχέση με το παρελθόν, στέλνοντας το μήνυμα ότι το κόμμα του, εφόσον κληθεί να κυβερνήσει, θα σεβαστεί την απόφαση του ΣτΕ και το τετελεσμένο της ίδρυσης αυτών των σχολών, στις οποίες έχουν «επενδύσει» χιλιάδες φοιτητές και οι οικογένειές τους. Ενδεχομένως, επιχειρεί να ανταγωνιστεί και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει ταχθεί υπέρ των μη κρατικών και μη κερδοσκοπικών ΑΕΙ, δίπλα στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο.

Τα κόμματα της αριστεράς, είδαν σε αυτή την θέση την ευκαιρία να θέσουν τις διαχωριστικές γραμμές τους και να απευθυνθούν στους αριστερούς ψηφοφόρους, οι οποίοι αποτελούν μία κοινή δεξαμενή. Με τις πρώτες αντιδράσεις τους χθες επιχείρησαν να πλήξουν το προφίλ του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα από τα αριστερά. Του καταλόγισαν από ανακολουθία (ΣΥΡΙΖΑ) μέχρι προσχώρηση σε νεοφιλελεύθερες αντιλήψεις (Νέα Αριστερά) προβάλλοντας ταυτόχρονα εαυτούς ως υπερασπιστές των εμβληματικών θέσεων της Αριστεράς και πιο γνήσιους φορείς της ανατροπής της κυβερνητικής πολιτικής.

Ειδικά, η Νέα Αριστερά επιτέθηκε στο αφήγημα του Αλέξη Τσίπρα περί πολιτικής αλλαγής και αλλαγής πολιτικής λέγοντας «το κόμμα του κ. Τσίπρα έχει αποδεχθεί πλήρως τον ρόλο του διαχειριστή και συνεχιστή της πολιτικής Μητσοτάκη». «Ποιο είναι το νόημα αλλαγής κυβέρνησης αν η κυβέρνηση που θέλει να σχηματίσει, αποδέχεται την καταστροφική πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας ως μονόδρομο;» είναι το ερώτημα που απευθύνει η ανακοίνωση. Η ΝεΑρ, μίλησε επίσης για το «παράδοξο» η ΕΛ.Α.Σ. να «επιλέγει να διατηρήσει στην πράξη αυτό που δηλώνει ότι δεν αποδέχεται θεσμικά», έκανε λόγο για «διαχείριση της μιζέριας» και πέταξε την αιχμή ότι η ανάδειξη της ΕΛ.Α.Σ. στη διακυβέρνηση της χώρας θα αποτελέσει «εναλλαγή προσώπων στην κυβέρνηση», ενώ η χώρα χρειάζεται αλλαγή πολιτικής.

Η θέση της ΕΛ.Α.Σ. και η προαναγγελία Γαβρόγλου

Ποια ήταν λοιπόν η επίμαχη θέσει που έφερε τις πρώτες πολιτικές και προγραμματικές τριβές μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΕΛ.Α.Σ.;

Στην εισήγησή της η τομεάρχης Παιδείας της Συμπαράταξης αναφερόμενη στα Νομικά Πρόσωπα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Ν.Π.Π.Ε.) σημείωσε:

«Δεν θα τα είχαμε ιδρύσει. Και ταυτόχρονα αναγνωρίζουμε τη σημερινή πραγματικότητα φοίτησης χιλιάδων νέων σε αυτά και επένδυσης των οικογενειών τους σε αυτή τη διαδικασία. Και οφείλουμε να σταθούμε με υπευθυνότητα απέναντι στην αρχή της ασφάλειας δικαίου για τους πολίτες (…). «Όμως» πρόσθεσε «δε θα επιτρέψουμε η χώρα να γίνει Ελντοράντο πανεπιστημιακής παραπαιδείας προς όφελος του κέρδους, αλλάζουμε ριζικά το νόμο Πιερρακάκη, θέτοντας αυστηρά, δίκαια ,εγνωσμένα ακαδημαϊκά κριτήρια ως προς την ίδρυση τη λειτουργία, το προσωπικό, τα προγράμματα σπουδών».

Τη θέση αυτή είχε προαναγγείλει προ ημερών ο Συντονιστής των Τομεαρχών της ΕΛ.Α.Σ. και πρώην υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου σε συνέντευξή του στην «Εφημερίδα των Συντακτών» (12.7.2026). Εκεί, δίνοντας κάποιες παραπάνω εξηγήσεις για τους λόγους της μη κατάργησης σημείωνε:

«Έχουμε ταχθεί κατηγορηματικά κατά της ίδρυσης των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Υπάρχει, όμως, η απόφαση του ΣτΕ που θεωρεί πως το Σύνταγμα επιτρέπει την ίδρυσή τους. Έχουν ήδη εγγραφεί σε αυτά αρκετές χιλιάδες φοιτητές και φοιτήτριες. Υπάρχουν ρήτρες που προβλέπονται στα συμφωνητικά εγκατάστασής τους. Εμείς θα επανεξετάσουμε τις συμφωνίες, θα εξετάσουμε όλους τους όρους λειτουργίας και οργάνωσης των Ιδρυμάτων, έτσι ώστε να διασφαλίζονται οι αρχές ισότιμης πρόσβασης, διαφύλαξης του ακαδημαϊκού επιπέδου και του εργασιακού καθεστώτος των εργαζομένων στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, το οποίο πρέπει να ευθυγραμμίζεται με αυτά των δημοσίων. Το κυβερνητικό επιχείρημα ότι ο ανταγωνισμός θα βελτιώσει τα δημόσια πανεπιστήμια έχει ήδη καταρρεύσει. Τα αναβαθμισμένα κολέγια συνεργάζονται σήμερα με πανεπιστήμια του εξωτερικού που είναι ποιοτικά πολύ χειρότερα από τα δικά μας δημόσια». Απέναντι σε παραβάσεις ή σοβαρές παραλείψεις, διεμήνυσε, δε θα υπάρχει καμία ανοχή με βάση τα πιο αυστηρά νομοθετήματα της ΕΛ.Α.Σ..

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