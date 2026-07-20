Τι είπαν οι βουλευτές που είδαν τα ονόματά τους στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

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Στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας μίλησαν σήμερα οι βουλευτές που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο εμπλέκονται στη δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σε μια συνεδρίαση που είχε έντονο συναισθηματικό φορτίο. Πρόκειται για βουλευτές των οποίων οι υποθέσεις έχουν πλέον αρχειοθετηθεί, αλλά και για τέσσερις συναδέλφους τους, των οποίων οι δικογραφίες παραμένουν ανοιχτές. Οι παρεμβάσεις κινήθηκαν ανάμεσα στην ανακούφιση όσων απαλλάχθηκαν και στην αγωνία για όσους περιμένουν ακόμη δικαίωση, με κοινό παρονομαστή την καταγγελία για ό,τι οι ίδιοι περιέγραψαν ως πολιτική εκμετάλλευση μιας δικαστικής υπόθεσης.

Η πιο αιχμηρή τοποθέτηση κατά της ευρωπαϊκής εισαγγελίας ήταν του Μάκη Βορίδη ο οποίος συνδύασε τα συγχαρητήρια προς όσους απαλλάχθηκαν με έντονη κριτική για τις διώξεις που θεωρεί απαράδεκτες σε βάρος των τεσσάρων συναδέλφων που απομένουν. Σχολίασε την απόσταση ανάμεσα στο αρχικό κλίμα, όταν συζητούνταν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, και στη σημερινή εικόνα, όπου η συζήτηση για την ηθική αυτουργία αφορά ποσά της τάξης των 733 ευρώ για τον υπουργό Σκρέκα και περίπου 7.000 ευρώ σε βαθμό κακουργήματος για την Κατερίνα Παπακώστα, με τα ποσά του Χρήστου Μπουκώρου να παραμένουν απροσδιόριστα. Άσκησε κριτική τόσο στην αντιπολίτευση, την οποία χαρακτήρισε άθλια, όσο και στην εισαγγελική αρχή, λέγοντας ότι «η καλή εκδοχή είναι πως δεν κάνει καλά τη δουλειά της, η κακή είναι πως κάνει κάτι άλλο εκτός από τη δουλειά της», κάτι που κατά τον ίδιο γεννά ένα βαρύ θεσμικό ζήτημα.

Ο Κώστας Τσιάρας επιχείρησε να δώσει στη συζήτηση μια πιο θεσμική διάσταση, υποστηρίζοντας ότι μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία αναδείχθηκε ένα κρίσιμο ερώτημα, ποιος είναι ο ρόλος του βουλευτή, μέχρι πού φτάνει και ποια είναι η αρμοδιότητά του απέναντι στον πολίτη που του ζητά βοήθεια. Έθεσε το ζήτημα αν ποινικοποιείται η απάντηση που οφείλει να δώσει ένας βουλευτής σε αίτημα πολίτη, κάτι που κατά τη γνώμη του πρέπει να διευθετηθεί ώστε ο ρόλος του βουλευτή να παραμείνει θωρακισμένος. Έκλεισε την παρέμβασή του με πολιτικό απολογισμό, αμφισβητώντας αν υπάρχει κάποιος που αρνείται πως το βιοτικό επίπεδο των πολιτών έχει ανέβει σε πολλά επίπεδα από το 2019, και καλώντας να υπενθυμίζεται σε κάθε συμπολίτη ότι η ζωή του έχει γίνει καλύτερη.

Ο Λάκης Βασιλειάδης ανέφερε ότι στην πολιτική οι εντυπώσεις μπορεί να προηγούνται, αλλά στο τέλος επικρατεί η αλήθεια. Παραδέχθηκε ότι πολλοί βουλευτές βρέθηκαν μαζί του στο στόχαστρο, εκτίμησε όμως ότι βγαίνουν πλέον πιο δυνατοί μέσα από τη δοκιμασία αυτή, συμπεριλαμβανομένων και των τεσσάρων συναδέλφων των οποίων οι υποθέσεις εκκρεμούν ακόμη. «Το λέω μετά λόγου γνώσεως, γιατί έχω διαβάσει όλες τις δικογραφίες» σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως όσοι εκμεταλλεύτηκαν πολιτικά την υπόθεση, αποφασίζοντας πριν από την ίδια τη δικαιοσύνη, «έπεσαν για μία ακόμη φορά έξω». Μίλησε για πολιτική σκοπιμότητα και για μια λογική πολιτικής εξόντωσης μέσα από υπαινιγμούς και παραπληροφόρηση, όπου «μια καταγγελία αρκεί για να στηθεί ένα λαϊκό δικαστήριο». Έκλεισε ευχαριστώντας τον πρωθυπουργό και την ομάδα για τη στήριξη, ευχόμενος κουράγιο στους συναδέλφους των οποίων οι υποθέσεις δεν έχουν ακόμη κλείσει, με μια φράση που συμπύκνωνε το κλίμα της ημέρας, ότι σε τέτοιες δύσκολες στιγμές καταλαβαίνεις τι σημαίνει να είσαι μέλος μιας μεγάλης πολιτικής οικογένειας.

Πιο σκληρή σε τόνο ήταν η παρέμβαση της Κατερίνας Παπακώστα, η οποία υπενθύμισε ότι σήμερα συμπληρώνονται 121 ημέρες από όσα περιέγραψε ως ταπείνωση, εξευτελισμό και καταδίκη πριν από κάθε δικαστική απόφαση. Έκανε λόγο για ένα κλίμα όπου το τεκμήριο αθωότητας «από πολύ ελάχιστους έγινε σεβαστό» και υποστήριξε ότι η σιωπή που κράτησε η ίδια δεν ήταν ένδειξη ενοχής, αλλά πεποίθηση ότι η αλήθεια κάποια στιγμή θα αναδειχθεί. «Αν υπήρχε μία πιθανότητα προσωπικά να έχω υποπέσει σε οποιοδήποτε αδίκημα, θα είχα τη γενναιότητα να παραδεχθώ δημοσίως το λάθος μου, να ζητήσω συγγνώμη και να παραιτηθώ από την έδρα μου» είπε, χαρακτηρίζοντας τη δικογραφία γεμάτη ερωτηματικά και λάθη, «εντελώς πρόχειρη». Ανέφερε ότι η σφοδρότητα της επίθεσης δεν είχε προηγούμενο και ότι δεν άγγιξε μόνο τους ίδιους τους βουλευτές, αλλά και τις οικογένειές τους, ενώ έκλεισε λέγοντας πως αυτό που πληγώθηκε πάνω απ’ όλα ήταν η τιμή και η υπόληψή τους.

Στη συνεδρίαση παρενέβησαν με ιδιαίτερη βαρύτητα και οι υπουργοί που εμπλέκονται στην υπόθεση. Ο Νότης Μηταράκης, αφού ευχαρίστησε την κοινοβουλευτική ομάδα για τη στήριξη στο πρόσωπό του, αναφέρθηκε στην τεχνολογική επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης και τοποθετήθηκε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ λέγοντας ναι στη διεθνή συνεργασία και στο διεθνές δίκαιο, «με σεβασμό όμως στις διαδικασίες, στους εκλεγμένους βουλευτές και στο Σύνταγμα της χώρας».

Ο Γιάννης Κεφαλογιάννης στάθηκε στην έννοια της παράταξης, υποστηρίζοντας ότι δεν περιλαμβάνει μόνο τη συνέχεια, αλλά και την αλληλεγγύη προς τους τέσσερις συναδέλφους που παραμένουν εκτεθειμένοι, «γιατί βάλλεται η ίδια η παράταξη». Υπενθύμισε ότι αρχειοθετήθηκε η δική του υπόθεση, όπως και των συνεργατών του και των δύο παραγωγών που εμπλέκονταν, σχολιάζοντας πως διασύρθηκαν επί μήνες για κάτι που τελικά δεν κρίθηκε μεμπτό.

Ο Χρήστος Μπουκώρος επέλεξε να σταθεί στη διαδικαστική πλευρά της υπόθεσης, επισημαίνοντας ότι έξι ημέρες μετά το δελτίο Τύπου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οι ελεγχόμενοι εξακολουθούσαν να μην έχουν ενημερωθεί ούτε να έχουν λάβει κατηγορητήριο. «Με ρωτάνε γιατί κατηγορούμαστε και δεν μπορούμε να απαντήσουμε» είπε, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση ευθεία βολή κατά των δικαιωμάτων κάθε πολίτη. Δήλωσε ότι θα ακολουθήσουν τη νόμιμη οδό όπως ζήτησαν εξαρχής, «έστω με στρεβλές διαδικασίες και ελλιπή στοιχεία».

Οι τοποθετήσεις αυτές συνέθεσαν μια εικόνα κοινοβουλευτικής ομάδας που προσπαθεί να διαχειριστεί ταυτόχρονα την ανακούφιση των αρχειοθετήσεων και την αγωνία για τις εκκρεμείς υποθέσεις, με σταθερό άξονα την καταγγελία της πρόωρης πολιτικής και δημόσιας καταδίκης πριν από τη δικαστική κρίση.

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