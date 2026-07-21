search
ΤΡΙΤΗ 21.07.2026 09:09
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.07.2026 08:36

Μητσοτάκης… διεθνής το επόμενο διάστημα

21.07.2026 08:36
MITSOTAKIS_MAXIMOU

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Μπορεί το μεγάλο βάρος να δίνεται… εντός των τοιχών, ωστόσο, το πρόγραμμα του πρωθυπουργού περιλαμβάνει ουκ ολίγες διεθνείς επαφές το επόμενο διάστημα – και το Μαξίμου φροντίζει να τις υπογραμμίζει, άλλωστε το διεθνές προφίλ του Κυριάκου Μητσοτάκη θεωρείται ως ένα από τα… υπερατού του.

Έτσι, λοιπόν, την Τετάρτη στο Μέγαρο Μαξίμου θα βρεθεί ο Πορτογάλος πρωθυπουργός Λουίς Μοντενέγκρο, ο οποίος θα έχει γεύμα εργασίας με τον Κ. Μητσοτάκη. Επίσης, ο Έλληνας πρωθυπουργός θα συναντηθεί στις 27 Ιουλίου με τον Αυστριακό καγκελάριο Κρίστιαν Στόκερ στο Σάλτσμπουργκ, όπου μια μέρα νωρίτερα σηκώνει αυλαία το περίφημο φεστιβάλ της πόλης.

Μάλιστα, ο Κ. Μητσοτάκης πιθανόν θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει την πρεμιέρα του φεστιβάλ του Σάλτσμπουργκ, που ανοίγει με «Φάουστ» και «Κάρμεν».

Διαβάστε επίσης

Βγήκε… είδηση από την Κ.Ο.: Βήμα πίσω για το ασυμβίβαστο

Τα πηγαδάκια και τα φωτογραφικά ενσταντανέ από την συνεδρίαση της ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας

Aπάντηση σε ιστοσελίδα που εγκαλεί την Κουμουνδούρου για την ανακοίνωση κατά ΕΛ.Α.Σ.: «Άθλια δημοσιεύματα αντιπερισπασμού»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
AXIOS_POTAMOS
ΕΛΛΑΔΑ

Δικογραφία για 84χρονο που… έχτισε αυθαίρετο, τσιμεντένιο φράγμα στον Αξιό!

cyprus1
ΚΟΣΜΟΣ

Λευκωσία 1974: Οι τελευταίοι υπερασπιστές και η πόλη που δεν παραδόθηκε ποτέ – Η συγκινητική μάχη της ΕΛΔΥΚ

maria-kitsou-new
LIFESTYLE

Μαρία Κίτσου: Λάτρεψα τις «Άγριες Μέλισσες» – Σταδιακά αντιλήφθηκα τον χαμό

kafsonas_new
ΥΓΕΙΑ

Πρύτανης ΕΚΠΑ: Τι πρέπει να προσέχουν οι καρδιοπαθείς στον καύσωνα – Τα συμπτώματα που πρέπει να μας κινητοποιήσουν

probata new
ΕΛΛΑΔΑ

Εννέα μέχρι τώρα τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς των αιγοπροβάτων στην Πελοπόννησο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
syntaxeis_atm_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΑΣ: Η διπλή παγίδα που «κουρεύει» τις συντάξεις από το πρώτο ευρώ – Πώς εξανεμίζονται οι αυξήσεις

Ryanair-Aircraft-on-Stand
ΕΛΛΑΔΑ

Νέος χαμός με την Ryanair – Πέταξαν επιβάτες εκτός πτήσης στη Μαδρίτη

iran-86234
ΚΟΣΜΟΣ

Η φτώχεια βαθαίνει στο Ιράν, αλλά η εξέγερση δεν έρχεται - Η οργή αλλάζει στόχο μετά τις αμερικανικές επιδρομές, το παράδοξο στον ανήσυχο νότο

penelope-cruz
LIFESTYLE

Πενέλοπε Κρουζ: Με τη φανέλα του Λαμίν Γιαμάλ πανηγύρισε χορεύοντας για τη νίκη της Ισπανίας στο Μουντιάλ (Video)

pyrosvestiki_1307_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Σφοδρή κακοκαιρία «σάρωσε» τη Δράμα – Ξεριζώθηκαν δέντρα, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 21.07.2026 09:09
AXIOS_POTAMOS
ΕΛΛΑΔΑ

Δικογραφία για 84χρονο που… έχτισε αυθαίρετο, τσιμεντένιο φράγμα στον Αξιό!

cyprus1
ΚΟΣΜΟΣ

Λευκωσία 1974: Οι τελευταίοι υπερασπιστές και η πόλη που δεν παραδόθηκε ποτέ – Η συγκινητική μάχη της ΕΛΔΥΚ

maria-kitsou-new
LIFESTYLE

Μαρία Κίτσου: Λάτρεψα τις «Άγριες Μέλισσες» – Σταδιακά αντιλήφθηκα τον χαμό

1 / 3