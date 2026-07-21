Μητσοτάκης… διεθνής το επόμενο διάστημα

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Μπορεί το μεγάλο βάρος να δίνεται… εντός των τοιχών, ωστόσο, το πρόγραμμα του πρωθυπουργού περιλαμβάνει ουκ ολίγες διεθνείς επαφές το επόμενο διάστημα – και το Μαξίμου φροντίζει να τις υπογραμμίζει, άλλωστε το διεθνές προφίλ του Κυριάκου Μητσοτάκη θεωρείται ως ένα από τα… υπερατού του.

Έτσι, λοιπόν, την Τετάρτη στο Μέγαρο Μαξίμου θα βρεθεί ο Πορτογάλος πρωθυπουργός Λουίς Μοντενέγκρο, ο οποίος θα έχει γεύμα εργασίας με τον Κ. Μητσοτάκη. Επίσης, ο Έλληνας πρωθυπουργός θα συναντηθεί στις 27 Ιουλίου με τον Αυστριακό καγκελάριο Κρίστιαν Στόκερ στο Σάλτσμπουργκ, όπου μια μέρα νωρίτερα σηκώνει αυλαία το περίφημο φεστιβάλ της πόλης.

Μάλιστα, ο Κ. Μητσοτάκης πιθανόν θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει την πρεμιέρα του φεστιβάλ του Σάλτσμπουργκ, που ανοίγει με «Φάουστ» και «Κάρμεν».

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