Μπαράζ καταγγελιών για αποκλεισμό των ατόμων με αναπηρία από τις ελληνικές παραλίες

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Έντονες αντιδράσεις και κύμα διαμαρτυριών από κατοίκους και επισκέπτες με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα, καθώς και από τις οικογένειές τους, καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στην υπηρεσία «Διεκδικούμε Μαζί» της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.).
Στο επίκεντρο των καταγγελιών βρίσκεται η σοβαρή έλλειψη προσβασιμότητας στις ελληνικές παραλίες, γεγονός που οδήγησε την Ε.Σ.Α.μεΑ. σε επίσημη κοινοποίηση των προβλημάτων προς την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και σε πλήθος Δήμων ανά την επικράτεια, συμπεριλαμβανομένων των Δήμων Μήλου, Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, Σαλαμίνας, Καμένων Βούρλων, Πάρου, Ανατολικής Μάνης, καθώς και Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Συνομοσπονδίας, η εικόνα που παρουσιάζουν οι ελληνικές παραλίες χαρακτηρίζεται από σοβαρές δυσλειτουργίες και παραλείψεις:
Η κατάσταση αυτή οδηγεί στον συστηματικό αποκλεισμό των ατόμων με κινητική αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα και των οικείων τους από το κοινωνικό αγαθό της θάλασσας, παραβιάζοντας το αναφαίρετο δικαίωμά τους στην αναψυχή.
Με αφορμή τα παραπάνω περιστατικά, η Ε.Σ.Α.μεΑ. υπογραμμίζει την υποχρέωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να διασφαλίσει την προσβασιμότητα και την ασφαλή πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις (μόνιμων κατοίκων και επισκεπτών), σε όλες τις υποδομές δημόσιου συμφέροντος.
Καθώς η θερινή περίοδος βρίσκεται ήδη στο μέσο της, η Συνομοσπονδία ζητά την κατεπείγουσα παρέμβαση της ΚΕΔΕ. Στόχος είναι η άμεση ενεργοποίηση των Δήμων, ώστε να εξασφαλιστεί η αυτόνομη, ασφαλής και αξιοπρεπής πρόσβαση όλων των πολιτών με μειωμένη κινητικότητα στις ακτές της χώρας.
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