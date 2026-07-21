Σέρρες: Νέα απάτη με θύμα 40χρονη –  Της πήραν 22.000 ευρώ και κοσμήματα

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Απάτη σε βάρος μιας γυναίκας σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην πόλη των Σερρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Σερρών, άγνωστος τηλεφώνησε σε μια 40χρονη, υπήκοο Αλβανίας που διαμένει στις Σέρρες και προσποιούμενος υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ, της είπε ότι εντοπίστηκε διαρροή ρεύματος στο διαμέρισμά της, με κίνδυνο πυρκαγιάς.

Ο άγνωστος ζήτησε από τη γυναίκα να κατεβάσει στην είσοδο της πολυκατοικίας της ό,τι πολύτιμο, χρήματα και κοσμήματα, είχε για να μην καταστραφούν.

Η γυναίκα έβαλε σε μια σακούλα το ποσό των 22.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 4.000 ευρώ και την άφησε στην εξώπορτα της εισόδου της πολυκατοικίας όπου ένας άγνωστος ήρθε, την πήρε κι έφυγε.

Την υπόθεση ερευνούν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών.

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