Μεγάλη φωτιά στο Αδάμι Επιδαύρου, στη μάχη και εναέρια μέσα

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Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στο Αδάμι Επιδαύρου, στην Αργολίδα.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 12:30 και για την κατάσβεσή της επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 16 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.
Συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Επιδαύρου.
Όπως σημειώνεται από την Πυροσβεστική, η περιοχή σήμερα βρίσκεται στην κατηγορία 3, δηλαδή σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς.
Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αργολίδας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.
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