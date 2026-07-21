Μεγάλη φωτιά στο Αδάμι Επιδαύρου, στη μάχη και εναέρια μέσα

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Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στο Αδάμι Επιδαύρου, στην Αργολίδα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 12:30 και για την κατάσβεσή της επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 16 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αδάμι Αργολίδας. Κινητοποιήθηκαν 60 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 16 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες του δήμου Επιδαύρου. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 21, 2026

Συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Επιδαύρου.

Όπως σημειώνεται από την Πυροσβεστική, η περιοχή σήμερα βρίσκεται στην κατηγορία 3, δηλαδή σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς.

Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αργολίδας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

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