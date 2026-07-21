Άντι Μπέρναμ: Καταργεί τον ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα με το καλημέρα σας – Τα αλλάζει όλα στην λειτουργία του κράτους

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Ώρα υλοποίησης αποφάσεων για τον νέο Βρετανό πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ, ο οποίος ήδη προχώρησε στην πρώτη κυβερνητική εξαγγελία αμέσως μετά την πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.
Έχοντας ως βασική προτεραιότητα τη μείωση του κόστους ζωής, ανακοίνωσε ως πρώτο μέτρο την κατάργηση του ΦΠΑ στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος από την 1η Οκτωβρίου, με την κυβέρνηση να εκτιμά ότι ένα μέσο νοικοκυριό θα εξοικονομεί περίπου 45 λίρες τον χρόνο.
Παράλληλα, ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας προχωρά σε βαθιά αναδιοργάνωση του Κράτους. Δημιουργείται νέο Γραφείο του Πρωθυπουργού και του Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς και το «No 10 του Βορρά » στο Μάντσεστερ, το οποίο αναλαμβάνει τον συντονισμό της στρατηγικής για την αποκέντρωση, την περιφερειακή ανάπτυξη και τη βιομηχανική πολιτική. Παράλληλα, συγκροτείται ειδική κυβερνητική ομάδα για την Τεχνητή Νοημοσύνη με επικεφαλής τον πρώτο υπουργό Τεχνητής Νοημοσύνης στην ιστορία της χώρας.
Το νέο Υπουργικό Συμβούλιο συνδυάζει στελέχη της κυβέρνησης Στάρμερ με συνεργάτες του Μπέρναμ. Ο Τζον Χίλι, πρώην υπουργός Άμυνας στην κυβέρνηση Στάρμερ, αναλαμβάνει το υπουργείο Οικονομικών, ο Εντ Μίλιμπαντ το υπουργείο Εξωτερικών και οΓουές Στρίτινγκ το υπουργείο Άμυνας.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στις σχέσεις με την Ευρώπη, καθώς δημιουργείται για πρώτη φορά ξεχωριστό χαρτοφυλάκιο Ευρωπαϊκών και Διακυβερνητικών Σχέσεων, ενώ ο Χάμις Φάλκονερ αναλαμβάνει τις διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κίνηση ερμηνεύεται ως προσπάθεια της νέας κυβέρνησης να εμβαθύνει τη συνεργασία με τις Βρυξέλλες, χωρίς να θέτει υπό αμφισβήτηση το Brexit.
Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε ότι είχε την πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία με τον Άντι Μπέρναμ μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Όπως ανέφερε, συζήτησαν το εμπόριο, την άμυνα, το πετρέλαιο της Βόρειας Θάλασσας και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ενώ ευχήθηκε στον νέο Βρετανό πρωθυπουργό καλή επιτυχία στο έργο του.
«Ο πρωθυπουργός έχει μπροστά του ένα μεγάλο έργο, αλλά θα καταφέρει να το φέρει εις πέρας και, φυσικά, οι ΗΠΑ θα είναι εκεί για να βοηθήσουν!» επισημαίνει στην ανάρτηση του στο «Τruth Social» ο Αμερικανός πρόεδρος.
Και το πρωθυπουργικό γραφείο του Μπέρναμ ανακοίνωσε τη συνομιλία, προσθέτοντας ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός παραμένει δεσμευμένος στην ενίσχυση της άμυνας και της ασφάλειας.
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